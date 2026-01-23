Lyon Politiques

Lyon Politiques : métros vs. tramways, mégatunnel et campagne effrénée - 23/01/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le communicant Damien Gouy-Perret et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Métro E vs. tramway vers Rillieux : deux visions enfin claires pour les transports en commun de l'agglomération
- Coup de pression au ministre des Transports sur le mégatunnel : Jean-Michel Aulas est-il déjà un baron efficace ?
- Déluge de propositions, de candidats et de petites phrases dans les médias et les réseaux sociaux : la campagne lyonnaise est-elle trop compliquée à suivre ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

00:00 Introduction/Sommaire
00:43 Métro E vs. tramway vers Rillieux
19:52 Aulas et le ministre des Transports
32:18 Campagne effrénée

5 commentaires
avatar
Guilherme le 23/01/2026 à 18:46
STOP ! a écrit le 23/01/2026 à 18h25

Mais que Raphaël Ruffier-Fossoul arrête d'interrompre les gens !!!

Punaise, vous n'avez pas d'autre journaliste à Lyon Mag ?

Raphael est interessant contrairement aux autres.
C'est plutôt les 2 militants de jean michel aulas qu'il faut arrêter d'inviter !!

avatar
STOP ! le 23/01/2026 à 18:25

Mais que Raphaël Ruffier-Fossoul arrête d'interrompre les gens !!!

Punaise, vous n'avez pas d'autre journaliste à Lyon Mag ?

avatar
Aveuglement Militant le 23/01/2026 à 17:47
Résumé a écrit le 23/01/2026 à 17h11

2 proAulas probagoles contre 1 journaliste et 1 intellectuel

Des dogmatiques face à des pragmatiques....

avatar
Résumé le 23/01/2026 à 17:11

2 proAulas probagoles contre 1 journaliste et 1 intellectuel

avatar
Site web le 23/01/2026 à 17:08

Pour avoir le programme il faut regarder ci

https://www.pourvivrelyonmunicipales2026.fr/programme

J’ai pas trouvé sur le site cœur lyonnais

