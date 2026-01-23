Lyon Politiques : métros vs. tramways, mégatunnel et campagne effrénée - 23/01/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le communicant Damien Gouy-Perret et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :
- Métro E vs. tramway vers Rillieux : deux visions enfin claires pour les transports en commun de l'agglomération
- Coup de pression au ministre des Transports sur le mégatunnel : Jean-Michel Aulas est-il déjà un baron efficace ?
- Déluge de propositions, de candidats et de petites phrases dans les médias et les réseaux sociaux : la campagne lyonnaise est-elle trop compliquée à suivre ?
00:00 Introduction/Sommaire
00:43 Métro E vs. tramway vers Rillieux
19:52 Aulas et le ministre des Transports
32:18 Campagne effrénée
Raphael est interessant contrairement aux autres.Signaler Répondre
C'est plutôt les 2 militants de jean michel aulas qu'il faut arrêter d'inviter !!
Mais que Raphaël Ruffier-Fossoul arrête d'interrompre les gens !!!Signaler Répondre
Punaise, vous n'avez pas d'autre journaliste à Lyon Mag ?
Des dogmatiques face à des pragmatiques....Signaler Répondre
2 proAulas probagoles contre 1 journaliste et 1 intellectuelSignaler Répondre
Pour avoir le programme il faut regarder ciSignaler Répondre
https://www.pourvivrelyonmunicipales2026.fr/programme
J’ai pas trouvé sur le site cœur lyonnais