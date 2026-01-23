Lyon Politiques : métros vs. tramways, mégatunnel et campagne effrénée - 23/01/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le communicant Damien Gouy-Perret et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Métro E vs. tramway vers Rillieux : deux visions enfin claires pour les transports en commun de l'agglomération

- Coup de pression au ministre des Transports sur le mégatunnel : Jean-Michel Aulas est-il déjà un baron efficace ?

- Déluge de propositions, de candidats et de petites phrases dans les médias et les réseaux sociaux : la campagne lyonnaise est-elle trop compliquée à suivre ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Introduction/Sommaire

00:43 Métro E vs. tramway vers Rillieux

19:52 Aulas et le ministre des Transports

32:18 Campagne effrénée