Près de Lyon : un dessert aux saveurs orientales pour la nouvelle vente éphémère du restaurant Paul Bocuse

Le 26 et 27 mars prochains, le restaurant Paul Bocuse réitère son opération des Ephémères avec un tout nouveau dessert intitulé "Le Retour d'Orient", signé par le célèbre chef pâtissier Benoît Charvet.

"Cette pâtisserie bijoux repose sur un sablé à la pistache qui accueille un croustillant au café torréfié, tous deux surmontés d'un biscuit moelleux et d'un crémeux à la pistache, qui confèrent à cette pâtisserie sculpturale toute sa gourmandise. Pour parfaire ce dessert qui invite à l’évasion, un somptueux dôme à la chantilly au café Blanc du Liban et aux notes de fleur d’oranger renferme une onctueuse mousse de café, qui apporte du caractère et de la rondeur en bouche", explique l'établissement dans un communiqué.

Pour se procurer cette douceur sucrée, produite en édition limitée, il faudra débourser 14 euros pièce. Il est possible de réserver soit par téléphone au 04.72.42.90.90 ou en ligne.