Faits Divers

Fusillades à Villeurbanne et Vénissieux : un mort et un blessé grave ce samedi soir

Fusillades à Villeurbanne et Vénissieux : un mort et un blessé grave ce samedi soir

Après plusieurs semaines assez calmes, la poudre a de nouveau parlé ce samedi 21 mars dans l'agglomération lyonnaise. Deux fusillades ont fait un mort et un blessé grave.

La guerre des territoires semble avoir repris après des semaines calmes dans l'agglomération lyonnaise. Passés la sidération de l'expédition punitive menée contre le chef de la Jefe Mafia et la trêve du ramadan, deux fusillades ont éclaté ce samedi soir.

La première a eu lieu aux alentours de 19h à Villeurbanne. Au Tonkin, un homme a été touché de plusieurs balles, notamment à la jambe. Grièvement blessé, il a été pris en charge puis hospitalisé à Lyon.

Selon le Progrès, vers 19h30, une seconde fusillade a été signalée à Vénissieux. Dans un hall d'immeuble du boulevard Lénine, un homme a été abattu. Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée sur place.

Deux enquêtes ont été ouvertes pour tenter d'identifier et retrouver les auteurs. On ignore encore si les deux faits sont liés entre eux. Il s'agirait en tout cas de deux règlements de compte sur fond de trafic de drogue.

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1 commentaire
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jekcroiy le 21/03/2026 à 21:05

liée a la fin du ramadan?.... ca doit etre une pure coïncidence.... surtout pas d'amalgame

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