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Vénissieux : des portes d’appartements incendiées en pleine nuit aux Minguettes

Vénissieux : des portes d’appartements incendiées en pleine nuit aux Minguettes
Vénissieux : des portes d’appartements incendiées en pleine nuit aux Minguettes - LyonMag

Le procédé se répète.

À Vénissieux, dans le quartier des Minguettes, deux portes d’appartements ont été la cible d’incendies volontaires.

Les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi, au sein d’un grand ensemble situé avenue de la Division-Leclerc. Selon le progrès, les portes, situées à des étages différents, ont été aspergées de produit inflammable avant d’être incendiées.

Alertés vers 4h du matin, les policiers sont rapidement intervenus sur place. Les dégâts se limitent aux portes noircies et aucun blessé n’est à déplorer.

D’après les premiers constats, ces incendies ne seraient pas le fruit du hasard. La piste d’actes d’intimidation est envisagée. Une enquête a été ouverte afin d’identifier le ou les auteurs.

Ces faits s'inscrivent dans un contexte similaire : la veille, un incendie de porte d’appartement avait déjà été signalé à Villeurbanne, dans le quartier des Gratte-Ciel. Là encore, aucune victime n’avait été recensée. Cet incendie faisait déjà suite à de nombreux autres du même type dans la métropole de Lyon.

2 commentaires
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Le Parti de Loi et d'Ordre le 16/04/2026 à 18:27

La nouvelle France. Et nous ne faisons pas référence au Territoire de la Louisiane non plus.

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Ex Précisions le 16/04/2026 à 18:25

Il y a bien 2 décennies les jeunes étaient plus inventifs et moins dangereux :
- Ils mettaient leurs déjections dans un papier journal.
- Le posaient devant la porte.
- Y mettaient le feu et sonnaient à la porte.
- Évidemment quand la personne ouvrait la porte le réflexe c'était d'éteindre le papier journal avec le pied ;-)
Et sans produit inflammable pour limiter les risques, mais c'était toujours répréhensible...

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