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Déjections de souris, denrées périmées... la préfecture ferme en urgence ce célèbre restaurant italien du centre-ville de Lyon

Déjections de souris, denrées périmées... la préfecture ferme en urgence ce célèbre restaurant italien du centre-ville de Lyon

Coup dur pour le groupe développé par les frères Morreale dans l'agglomération lyonnaise.

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Antonio e Marco

Festa Love da Antonio & Marco Morreale

2 commentaires
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Position 69 le 15/06/2026 à 11:58

non c'est le by lfi Ducon

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Solidarité 69 le 15/06/2026 à 11:42

Ce n'est tout de même pas les procédures de la franchise que les denrées périmées pour améliorer les marges ?

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