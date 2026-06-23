Lyon : après sa fermeture administrative, Antonio & Marco Cordeliers annonce sa réouverture

Le restaurant Antonio & Marco Cordeliers s’apprête à accueillir de nouveau ses clients.

Dans une publication sur leurs réseaux sociaux, les frères Antonio et Marco Morreale ont annoncé la réouverture de leur établissement dès ce mardi midi, quelques jours après sa fermeture administrative qui avait suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Les dirigeants expliquent avoir mis à profit cette période d’interruption pour revoir leur organisation interne.

"Ces derniers jours nous ont permis de prendre du recul, de nous remettre en question lorsque cela était nécessaire, de renforcer nos procédures et de confirmer les valeurs qui nous animent depuis le premier jour", écrivent-ils.

Les restaurateurs évoquent notamment un travail portant sur les procédures internes, l’accompagnement des équipes et des formations complémentaires destinées à renforcer les standards de qualité de l’établissement.

Antonio et Marco Morreale reviennent également sur les réactions suscitées par la fermeture de leur établissement après un contrôle d'hygiène alarmant.

Les restaurateurs affirment avoir reçu "des centaines de messages", des appels et des témoignages de soutien de clients, partenaires et confrères durant cette période. L'UMIH était d'ailleurs monté au créneau en écrivant au préfet du Rhône pour l'interroger sur la pertinence de médiatiser autant ces fermetures administratives en cascade.

"Pendant plusieurs jours, nous avons reçu plus de soutien que de critiques", écrivent-ils, qualifiant cet épisode de l’un des moments les plus marquants de leur parcours entrepreneurial.

Les dirigeants du restaurant italien assurent avoir choisi de répondre aux critiques par des mesures concrètes.

"Face aux difficultés, nous avons choisi de répondre par le travail. Face aux critiques, nous avons choisi de répondre par les actes", indiquent-ils.

Les deux frères affirment revenir avec "une organisation renforcée", des exigences accrues et la volonté de poursuivre leur projet autour d’une cuisine italienne "généreuse, authentique et de qualité".