Lyon : après sa fermeture administrative, Antonio & Marco Cordeliers annonce sa réouverture

Le restaurant Antonio & Marco Cordeliers s’apprête à accueillir de nouveau ses clients.
Dans une publication sur leurs réseaux sociaux, les frères Antonio et Marco Morreale ont annoncé la réouverture de leur établissement dès ce mardi midi, quelques jours après sa fermeture administrative qui avait suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.
Les dirigeants expliquent avoir mis à profit cette période d’interruption pour revoir leur organisation interne.
"Ces derniers jours nous ont permis de prendre du recul, de nous remettre en question lorsque cela était nécessaire, de renforcer nos procédures et de confirmer les valeurs qui nous animent depuis le premier jour", écrivent-ils.
Les restaurateurs évoquent notamment un travail portant sur les procédures internes, l’accompagnement des équipes et des formations complémentaires destinées à renforcer les standards de qualité de l’établissement.
Antonio et Marco Morreale reviennent également sur les réactions suscitées par la fermeture de leur établissement après un contrôle d'hygiène alarmant.
Les restaurateurs affirment avoir reçu "des centaines de messages", des appels et des témoignages de soutien de clients, partenaires et confrères durant cette période. L'UMIH était d'ailleurs monté au créneau en écrivant au préfet du Rhône pour l'interroger sur la pertinence de médiatiser autant ces fermetures administratives en cascade.
"Pendant plusieurs jours, nous avons reçu plus de soutien que de critiques", écrivent-ils, qualifiant cet épisode de l’un des moments les plus marquants de leur parcours entrepreneurial.
Les dirigeants du restaurant italien assurent avoir choisi de répondre aux critiques par des mesures concrètes.
"Face aux difficultés, nous avons choisi de répondre par le travail. Face aux critiques, nous avons choisi de répondre par les actes", indiquent-ils.
Les deux frères affirment revenir avec "une organisation renforcée", des exigences accrues et la volonté de poursuivre leur projet autour d’une cuisine italienne "généreuse, authentique et de qualité".
😂Signaler Répondre
Serait capable tant que ça rapporte.
Il faut un contrôle pour une remise en question, bravo un de plus à BoycotterSignaler Répondre
il ferait mieux de s'inquiéter de savoir si les salaire ont été verser pendant la fermeture les employés sont pas responsable de la mauvaise gestion de leurs patronsSignaler Répondre
Exactement !!!!!!Signaler Répondre
« La fermeture, c’est une chose. Les mesures concrètes pour garantir l’hygiène sur le long terme, c’en est une autre. »Signaler Répondre
Il y a peut être des marges supplémentaires à se faire pour ce restaurant.Signaler Répondre
C'est désormais de facturer en supplément les anciens ingrédients faits maison que les clients appréciaient.
Napolitaine ancienne recette, supplément 3,00 €.
Merci au président de l’UMIH qui montre sa médiocrité en intervenant pour ses amis . La vérité est qu’un problème d’hygiène a été décelé et donc fermeture administrative normale .Signaler Répondre
Pas plus d'une semaine pour se remettre en conformité ?Signaler Répondre
Comme quoi, avec le pistolet sur la tempe de nombreux professionels de la restauration se découvrent des ressources insoupçonnées alors qu ils avaient tendance à trainer les pieds.
Un parfait Deal "gagnant gagnant"!
le président de l’umih monte au créneau pour demander plus de discrétion sur une fermeture d un restaurant ( sûrement un copain) mais quand c est un autre style de restaurant, il ne dit rien . si ce restaurant a été fermé, c est qu il y avait une bonne raison. bon courage a ceux qu il vont y retournerSignaler Répondre
Par contre quand c’est un kebab ou autre (vous savez de qui je parle ) qui rouvre,ça serait bien d’en faire un article aussi,si vous n’avez pas de parti pris!Signaler Répondre
Il n'y aura donc plus le supplément déjections de rongeurs, pas sûr que les clients d'avant apprécient la nouvelle procédure de fabrication.Signaler Répondre