Grenoble : un magistrat de la cour d’appel de Lyon décède après une chute de plusieurs étages

Peu avant 1h du matin, dans la nuit du 14 au 15 juin, un homme de 59 ans a trouvé la mort après une chute survenue depuis un appartement situé rue de Paris, à Grenoble.

Selon les premiers éléments recueillis par nos confrères du Dauphiné libéré et du Progrès, la victime est Olivier Nagabbo, avocat général près la cour d’appel de Lyon depuis 2021. Malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers et d’une équipe du Samu de l’Isère, le quinquagénaire n’a pas pu être réanimé.

Une enquête a été confiée aux services de police afin d’établir avec certitude les circonstances du décès. À ce stade, la piste d’un acte volontaire serait privilégiée par les enquêteurs.

Quelques jours après un procès médiatique

Avant de rejoindre la cour d’appel de Lyon en septembre 2021, Olivier Nagabbo avait exercé pendant plus d’une décennie les fonctions de procureur de la République adjoint à Grenoble. Bien qu’affecté à Lyon, il avait conservé son domicile dans la capitale des Alpes pour des raisons familiales.

Quelques jours avant le drame, il avait représenté le ministère public lors du procès en appel de l’affaire dite du "chantage à la sextape", impliquant l’ancien maire de Saint-Étienne Gabriel Perdriau.