Faits Divers

Grenoble : un magistrat de la cour d’appel de Lyon décède après une chute de plusieurs étages

Grenoble : un magistrat de la cour d’appel de Lyon décède après une chute de plusieurs étages

Un magistrat en fonction à la cour d’appel de Lyon est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à Grenoble.

Peu avant 1h du matin, dans la nuit du 14 au 15 juin, un homme de 59 ans a trouvé la mort après une chute survenue depuis un appartement situé rue de Paris, à Grenoble.

Selon les premiers éléments recueillis par nos confrères du Dauphiné libéré et du Progrès, la victime est Olivier Nagabbo, avocat général près la cour d’appel de Lyon depuis 2021. Malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers et d’une équipe du Samu de l’Isère, le quinquagénaire n’a pas pu être réanimé.

Une enquête a été confiée aux services de police afin d’établir avec certitude les circonstances du décès. À ce stade, la piste d’un acte volontaire serait privilégiée par les enquêteurs.

Quelques jours après un procès médiatique

Avant de rejoindre la cour d’appel de Lyon en septembre 2021, Olivier Nagabbo avait exercé pendant plus d’une décennie les fonctions de procureur de la République adjoint à Grenoble. Bien qu’affecté à Lyon, il avait conservé son domicile dans la capitale des Alpes pour des raisons familiales.

Quelques jours avant le drame, il avait représenté le ministère public lors du procès en appel de l’affaire dite du "chantage à la sextape", impliquant l’ancien maire de Saint-Étienne Gabriel Perdriau.

8 commentaires
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Free Lyon le 15/06/2026 à 11:48

Une Morleix encore

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Solidarité 69 le 15/06/2026 à 11:46

Les incendies et les chutes de plusieurs étages sont de plus en plus fréquents.
La nouvelle France by LFI ?

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Éducation SVP le 15/06/2026 à 11:45

« Certaines situations méritent du respect et de la retenue. Tout ne se commente pas. »

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mirou69 le 15/06/2026 à 10:21
Ilen a écrit le 15/06/2026 à 09h55

Il en savait peut être,un peu trop !!

Ne dites pas n’importe quoi svp. Respect pour lui.

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Catalan le 15/06/2026 à 10:16
Ilen a écrit le 15/06/2026 à 09h55

Il en savait peut être,un peu trop !!

peut être

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Ben ça... le 15/06/2026 à 10:13

"À ce stade, la piste d’un acte volontaire serait privilégiée par les enquêteurs"
Sans déconner !!!

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Le juge le 15/06/2026 à 10:04

La malédiction des magistrats est en cours .

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Ilen le 15/06/2026 à 09:55

Il en savait peut être,un peu trop !!

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