Plus de 39°C à Lyon et dans le Rhône : préparez-vous à une canicule éprouvante

Elle est de retour et pas pour nous jouer un joli tour. La canicule devrait faire son grand retour cette semaine sur la quasi-totalité du pays. Le Rhône n’échappera pas à ce nouvel épisode de fortes chaleurs avec au bout des températures plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison.
Ce lundi, le thermomètre atteindra les 30°C et ne fera qu’augmenter au fur et à mesure de la semaine. Météo France annonce jusqu’à 33°C ce mardi, 35°C ce mercredi, 37°C ce jeudi, 36°C ce vendredi, 37°C ce samedi… La fin du week-end sera particulièrement éprouvante pour les organismes puisqu’on devrait frôler les 40°C ce dimanche.
Une inconnue demeure concernant la fin de cette canicule. Le mercure devrait rester élevé au moins jusqu’en milieu de semaine prochaine.
au mon dieu 😧 !! ne sortez plus de chez vous, vous allez prendre feu 🔥 ! arrêtez de respirer pour protéger la planète . faite caca dans votre Jardin ! buvez votre pipi, …. oui 39 degrés et alors .Signaler Répondre
"préparez-vous à une canicule éprouvante".Signaler Répondre
OK, on se prépare comment, concrètement ? perso je ne vois pas.
t'en es où avec le second degré?Signaler Répondre
Ah non, quand il fait entre 30 et 40 degrés dehors, il faut plutôt abaisser les stores extérieurs et fermer les vitres avant que le soleil vienne taper dans votre appartement.Signaler Répondre
TF1 l'a dit hier, Rennes aura bientôt le climat de Toulouse. Ce ne sont pas les khmers verts qui peuvent lutter contre le changement climatique. Nous allons devoir nous adapter à ce climat tropical.Signaler Répondre
Vivement que l’on puisse rouler à nouveau dans la ville avec la ClimSignaler Répondre
Des valeurs qui n'existaient même pas en août il y a 40 ans....Signaler Répondre
Il faut tellement chaud 🥵 que je transpire sous la langue 👅 😂 🤣🤣 au pays des chichis sans couilles et des Meufs à couilles !! 😝Signaler Répondre
mets un tshirt et ouvre la fenêtre et tu vas voir ca va bien se passerSignaler Répondre
Puisqu'on vous dit que tout ça c’est du pipeau ! Encore un coup des nazillards du GIEC qui veulent nous priver du droit de polluer. Et pis' d'abord Pascal Praud, le génial Pascal, l'a dit lors de la dernière vague de chaleur, c'est donc vrai.Signaler Répondre