Plus de 39°C à Lyon et dans le Rhône : préparez-vous à une canicule éprouvante

Elle est de retour et pas pour nous jouer un joli tour. La canicule devrait faire son grand retour cette semaine sur la quasi-totalité du pays. Le Rhône n’échappera pas à ce nouvel épisode de fortes chaleurs avec au bout des températures plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison.

Ce lundi, le thermomètre atteindra les 30°C et ne fera qu’augmenter au fur et à mesure de la semaine. Météo France annonce jusqu’à 33°C ce mardi, 35°C ce mercredi, 37°C ce jeudi, 36°C ce vendredi, 37°C ce samedi… La fin du week-end sera particulièrement éprouvante pour les organismes puisqu’on devrait frôler les 40°C ce dimanche.

Une inconnue demeure concernant la fin de cette canicule. Le mercure devrait rester élevé au moins jusqu’en milieu de semaine prochaine.