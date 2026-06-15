Lyon : l'ancien principal d'un collège condamné pour agression sexuelle sur une fillette

Son interpellation l'an dernier avait fait grand bruit. Xavier Bocquel, alors principal du collège Gabriel-Rosset dans le 7e arrondissement de Lyon, était accusé par la fille d'un couple d'amis de l'avoir agressée sexuellement à l'été 2025.

A son domicile, l'homme avait procédé à des attouchements sur l'enfant de 8 ans, puis pris des photos intimes qu'il avait ensuite conservé. Il pensait que la petite victime dormait, mais cette dernière, éveillée, l'avait ensuite dénoncé.

Jugé jeudi dernier à Lyon, Xavier Bocquel a écopé de 6 ans de prison, dont 4 ferme. Il reste détenu et a désormais l'interdiction définitive d'avoir une activité en lien avec des mineurs.