Lyon : l'ancien principal d'un collège condamné pour agression sexuelle sur une fillette

Son interpellation l'an dernier avait fait grand bruit. Xavier Bocquel, alors principal du collège Gabriel-Rosset dans le 7e arrondissement de Lyon, était accusé par la fille d'un couple d'amis de l'avoir agressée sexuellement à l'été 2025.
A son domicile, l'homme avait procédé à des attouchements sur l'enfant de 8 ans, puis pris des photos intimes qu'il avait ensuite conservé. Il pensait que la petite victime dormait, mais cette dernière, éveillée, l'avait ensuite dénoncé.
Jugé jeudi dernier à Lyon, Xavier Bocquel a écopé de 6 ans de prison, dont 4 ferme. Il reste détenu et a désormais l'interdiction définitive d'avoir une activité en lien avec des mineurs.
Ceci est la raison pour laquelle ils bénéficient soit d'une cellule individuelle, soit d'un codétenu incarcéré pour la même raison qu'eux. A défaut de quoi, leur espérance de vie est très courte...Signaler Répondre
En milieu carcéral, il sont qualifiés de "pointeurs"...
On peut dire qu'en France ça va de mieux en mieux !Signaler Répondre
Apres avoir aimé les mineurs ,,pas certain qu il apprécie les majeurs.Signaler Répondre
Les locataires des maisons d'arret réservent souvent un traitement particulier aux détenus qui s'interessaient de trop pres aux enfants.