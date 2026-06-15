Judiciaire

Lyon : l'ancien principal d'un collège condamné pour agression sexuelle sur une fillette

Lyon : l'ancien principal d'un collège condamné pour agression sexuelle sur une fillette

L'ancien principal du collège Gabriel-Rosset dans le 7e arrondissement de Lyon a été jugé et condamné pour une agression sexuelle commise sur une fillette. Il a écopé de 6 ans de prison dont 4 ans ferme.

Son interpellation l'an dernier avait fait grand bruit. Xavier Bocquel, alors principal du collège Gabriel-Rosset dans le 7e arrondissement de Lyon, était accusé par la fille d'un couple d'amis de l'avoir agressée sexuellement à l'été 2025.

A son domicile, l'homme avait procédé à des attouchements sur l'enfant de 8 ans, puis pris des photos intimes qu'il avait ensuite conservé. Il pensait que la petite victime dormait, mais cette dernière, éveillée, l'avait ensuite dénoncé.

Jugé jeudi dernier à Lyon, Xavier Bocquel a écopé de 6 ans de prison, dont 4 ferme. Il reste détenu et a désormais l'interdiction définitive d'avoir une activité en lien avec des mineurs.

3 commentaires
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Chris6969699 le 15/06/2026 à 11:47
Retournement de situation a écrit le 15/06/2026 à 09h26

Apres avoir aimé les mineurs ,,pas certain qu il apprécie les majeurs.
Les locataires des maisons d'arret réservent souvent un traitement particulier aux détenus qui s'interessaient de trop pres aux enfants.

Ceci est la raison pour laquelle ils bénéficient soit d'une cellule individuelle, soit d'un codétenu incarcéré pour la même raison qu'eux. A défaut de quoi, leur espérance de vie est très courte...

En milieu carcéral, il sont qualifiés de "pointeurs"...

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ah vraiment le 15/06/2026 à 10:51

On peut dire qu'en France ça va de mieux en mieux !

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Retournement de situation le 15/06/2026 à 09:26

Apres avoir aimé les mineurs ,,pas certain qu il apprécie les majeurs.
Les locataires des maisons d'arret réservent souvent un traitement particulier aux détenus qui s'interessaient de trop pres aux enfants.

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