Un séminaire qui sort du cadre : direction le Hall 22 à Charvieu-Chavagnieux

Un lieu hybride pensé pour les entreprises d’aujourd’hui

Avec près de 2000 m² dédiés au sport, au bien-être, à la restauration et aux événements professionnels, ce complexe nouvelle génération propose une expérience complète, pensée pour les entreprises.

Ici, on ne vient pas seulement travailler : on crée, on échange, on respire… et on vit une journée différente.

Un espace séminaire moderne, modulable et inspirant

Conçu pour répondre aux exigences des professionnels, l’espace séminaire du Hall 22 allie technologie, confort et flexibilité.

Les salles, baignées de lumière naturelle grâce à de larges baies vitrées, offrent un cadre propice à la concentration comme à la créativité. Entièrement modulables, elles s’adaptent à tous les formats :

Réunions d’équipe

Conférences

Formations

Présentations produits

Sessions de coaching

Deux salles peuvent être réunies pour créer un espace unique de plus de 170 m², avec en bonus une terrasse privative de 20 m², idéale pour vos pauses ou moments informels.

Des équipements pensés pour la performance

Au Hall 22, tout est conçu pour garantir des conditions de travail optimales :

Internet fibre haut débit sécurisé

Écrans interactifs 75 pouces (Windows 10 Pro intégré)

Matériel de visioconférence complet (caméra motorisée, haut-parleurs, hubs)

Salles climatisées toute l’année

Mobilier modulable selon vos besoins

Un espace réunion plus intimiste est également disponible, parfaitement adapté pour des comités restreints (jusqu’à 18 personnes).

Une capacité adaptée à tous vos formats

La Salle 100, véritable pièce maîtresse, propose plus de 100 m² modulables :

Configuration flexible (conférence, théâtre, workshop…)

Accès direct à tous les services du complexe

Le petit plus qui change tout : la proximité immédiate avec les espaces restauration, sport et détente, sans avoir à se déplacer.

Des pauses qui font la différence

Parce qu’un séminaire réussi passe aussi par des moments off, le Hall 22 soigne chaque détail :

Pause café dans une mezzanine cosy de 65 m²

Terrasse extérieure privatisée

Espace restauration convivial sur place

Parking gratuit et sécurisé

Un environnement pensé pour favoriser les échanges informels et renforcer la cohésion d’équipe.

Activités sportives & bien-être : changez de dimension

Et si vous profitiez de votre séminaire pour aller plus loin ?

Le Hall 22 propose des packages sur mesure permettant d’intégrer des activités sportives à votre journée :

Une excellente manière de dynamiser vos équipes, renforcer la cohésion et stimuler la créativité.

Un lieu engagé et tourné vers l’avenir

Au-delà de ses infrastructures, le Hall 22 s’inscrit dans une démarche responsable. Le bâtiment a été conçu dans le respect des normes environnementales, avec une gestion quotidienne pensée pour limiter son impact.

Un positionnement en phase avec les attentes des entreprises modernes.

Informations pratiques

📍 Charvieu-Chavagneux (à proximité de Lyon)

🕘 Du lundi au vendredi : 8h30 – 21h45

🕘 Samedi : 9h – 18h30

🚗 Parking gratuit et sécurisé

Pour organiser votre séminaire, rendez-vous sur https://hall22-charvieu.fr/espace-seminaire

Le Hall 22 : bien plus qu’un lieu, une expérience

Organiser un séminaire au Hall 22, c’est faire le choix d’un lieu hybride, capable de répondre aux enjeux professionnels tout en offrant une vraie valeur ajoutée humaine. Un espace où performance, bien-être et convivialité cohabitent naturellement.