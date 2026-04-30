Un séminaire qui sort du cadre : direction le Hall 22 à Charvieu-Chavagnieux

Un lieu hybride pensé pour les entreprises d’aujourd’hui
Avec près de 2000 m² dédiés au sport, au bien-être, à la restauration et aux événements professionnels, ce complexe nouvelle génération propose une expérience complète, pensée pour les entreprises.
Ici, on ne vient pas seulement travailler : on crée, on échange, on respire… et on vit une journée différente.
Un espace séminaire moderne, modulable et inspirant
Conçu pour répondre aux exigences des professionnels, l’espace séminaire du Hall 22 allie technologie, confort et flexibilité.
Les salles, baignées de lumière naturelle grâce à de larges baies vitrées, offrent un cadre propice à la concentration comme à la créativité. Entièrement modulables, elles s’adaptent à tous les formats :
- Réunions d’équipe
- Conférences
- Formations
- Présentations produits
- Sessions de coaching
Deux salles peuvent être réunies pour créer un espace unique de plus de 170 m², avec en bonus une terrasse privative de 20 m², idéale pour vos pauses ou moments informels.
Des équipements pensés pour la performance
Au Hall 22, tout est conçu pour garantir des conditions de travail optimales :
- Internet fibre haut débit sécurisé
- Écrans interactifs 75 pouces (Windows 10 Pro intégré)
- Matériel de visioconférence complet (caméra motorisée, haut-parleurs, hubs)
- Salles climatisées toute l’année
- Mobilier modulable selon vos besoins
Un espace réunion plus intimiste est également disponible, parfaitement adapté pour des comités restreints (jusqu’à 18 personnes).
Une capacité adaptée à tous vos formats
La Salle 100, véritable pièce maîtresse, propose plus de 100 m² modulables :
- Configuration flexible (conférence, théâtre, workshop…)
- Accès direct à tous les services du complexe
Le petit plus qui change tout : la proximité immédiate avec les espaces restauration, sport et détente, sans avoir à se déplacer.
Des pauses qui font la différence
Parce qu’un séminaire réussi passe aussi par des moments off, le Hall 22 soigne chaque détail :
- Pause café dans une mezzanine cosy de 65 m²
- Terrasse extérieure privatisée
- Espace restauration convivial sur place
- Parking gratuit et sécurisé
Un environnement pensé pour favoriser les échanges informels et renforcer la cohésion d’équipe.
Activités sportives & bien-être : changez de dimension
Et si vous profitiez de votre séminaire pour aller plus loin ?
Le Hall 22 propose des packages sur mesure permettant d’intégrer des activités sportives à votre journée :
- Fitness & cross training encadré
- Cours aquatiques (aquabike, aquafitness)
- Squash (3 terrains disponibles)
Une excellente manière de dynamiser vos équipes, renforcer la cohésion et stimuler la créativité.
Un lieu engagé et tourné vers l’avenir
Au-delà de ses infrastructures, le Hall 22 s’inscrit dans une démarche responsable. Le bâtiment a été conçu dans le respect des normes environnementales, avec une gestion quotidienne pensée pour limiter son impact.
Un positionnement en phase avec les attentes des entreprises modernes.
Informations pratiques
📍 Charvieu-Chavagneux (à proximité de Lyon)
🕘 Du lundi au vendredi : 8h30 – 21h45
🕘 Samedi : 9h – 18h30
🚗 Parking gratuit et sécurisé
Pour organiser votre séminaire, rendez-vous sur https://hall22-charvieu.fr/espace-seminaire
Le Hall 22 : bien plus qu’un lieu, une expérience
Organiser un séminaire au Hall 22, c’est faire le choix d’un lieu hybride, capable de répondre aux enjeux professionnels tout en offrant une vraie valeur ajoutée humaine. Un espace où performance, bien-être et convivialité cohabitent naturellement.
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