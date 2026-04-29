Judiciaire

"Manquements graves aux règles d’hygiène" : un atelier de découpe de viande fermé d'urgence près de Lyon

"Manquements graves aux règles d’hygiène" : un atelier de découpe de viande fermé d'urgence près de Lyon
"Manquements graves aux règles d’hygiène" : un atelier de découpe de viande fermé d'urgence près de Lyon - DR

Les manquements constatés sont jugés suffisamment graves pour justifier une fermeture administrative.

Tags :

fermeture administrative

1 commentaire
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Houla le 29/04/2026 à 18:14

Ils ont été pris de court😁🤣

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