"Déjections de souris et de rats, cadavres d’insectes..." : cette boulangerie contrainte de fermer en urgence près de Lyon

Par un arrêté préfectoral pris après un contrôle effectué le 28 avril 2026, la préfecture du Rhône a ordonné la fermeture administrative de la boulangerie-pâtisserie "Begue", située au 23 chemin de Pierre Blanche à Dardilly.

Le contrôle, mené par un agent de Bureau Veritas Exploitation pour le compte de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), a mis en lumière "des manquements graves aux règles d’hygiène".

Dans le détail, le rapport évoque une accumulation de défaillances. Il est notamment fait état de "l’absence de système de ventilation adéquat," mais aussi de "la présence importante de déjections de souris et de rats" ainsi que de "la présence importante de cadavres d’insectes volants." À cela s’ajoutent des problèmes généralisés d’entretien avec "le défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage ainsi que des équipements."

Les agents relèvent également plusieurs manquements structurels en matière de sécurité sanitaire des aliments, comme "l’absence d’application du Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH)" ou encore "l’absence de maîtrise des process à risque." D’autres irrégularités concernent la chaîne du froid et la traçabilité, avec "la détention de denrées à des températures non conformes, les mauvaises conditions de stockage et l’absence de traçabilité des denrées."

"Probabilité importante de contaminations"

Au total, ce sont plusieurs dizaines de non-conformités qui ont été relevées lors de cette inspection.

Face à cette situation, les autorités estiment que "la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs", évoquant "la probabilité importante de contaminations (microbiologique, chimique, physique) et des risques d’intoxication."

Dans ce contexte, et "en raison de l’urgence", la préfecture a décidé de ne pas engager de procédure contradictoire préalable et de prononcer une fermeture immédiate.

La boulangerie Begue devra désormais se conformer à une longue série de mesures correctives avant toute réouverture. L’arrêté en liste plusieurs dizaines, allant de travaux structurels (ventilation, rénovation des locaux, sécurisation des installations) à la mise en place de procédures strictes d’hygiène, de traçabilité et de formation du personnel.

La réouverture ne pourra intervenir qu’après une nouvelle inspection des services de la DDPP, "qui aura constaté l’effectivité de l’intégralité des mesures correctives." En attendant, l’arrêté doit être affiché "à l’entrée principale de l’établissement de façon à être en permanence parfaitement lisible et visible de l’extérieur".