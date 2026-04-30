34 jeunes victimes, des enregistrements de ses actes pédophiles : un parent d'élève incarcéré près de Lyon

Une information judiciaire se poursuit dans le Rhône après la mise en examen et l'incarcération, le 10 avril, d’un homme de 40 ans, domicilié à Lucenay dans le Beaujolais, pour viols et agressions sexuelles sur mineurs ainsi que pour enregistrement d’images à caractère pédopornographique.
Le suspect, père de famille et régisseur de cinéma, avait été interpellé fin janvier avant d’être placé en détention provisoire. Les faits qui lui sont reprochés auraient été commis entre 2020 et 2024.
Selon les éléments communiqués par le parquet de Villefranche-sur-Saône, plusieurs enfants sont concernés. Le nombre exact de victimes reste à déterminer à ce stade de la procédure, les investigations se poursuivant sous l’autorité d’un juge d’instruction. Mais le nombre de 34 est avancé, et il concernerait des dizaines d'enfants âgés de 3 à 9 ans, pour la plupart des amis de son fils.
L’affaire avait été révélée après des signalements effectués par des élèves de l'école Robert-Doisneau de la commune. L’enquête a depuis pris de l’ampleur, notamment avec l’exploitation de supports numériques saisis lors des perquisitions.
D’après des informations de presse concordantes, les faits présumés - des attouchements, des pénétrations digitales et des fellations forcées - auraient donné lieu à des enregistrements, actuellement au cœur du travail des enquêteurs. Ceux-ci doivent désormais identifier précisément les victimes potentielles et établir les circonstances des faits.
Les investigations s’annoncent longues, compte tenu du nombre de personnes à entendre. Les auditions concernent aussi bien des enfants susceptibles d’avoir été en contact avec le mis en cause que leur entourage.
Le parquet caladois a indiqué qu’une réunion avec les parties civiles devrait être organisée prochainement afin de faire un point sur l’avancée du dossier et répondre aux interrogations des familles.
Suite à sa première audition, le suspect avait tenté de se suicider. Il avait ensuite été interné au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-mont-d'Or.
tout a fait.Signaler Répondre
Faudrait surtout qu'il finisse ses jours en taule à se faire tabasser à n'importe quelle heure du jour et de la nuitSignaler Répondre
même au moyen âge, on ne jugeait pas les malades !Signaler Répondre
Un ancien ministre de la culture avec la façade toute refaite, est toujours en liberté 🤔🤔Signaler Répondre
Questions???Signaler Répondre
Les parents de tous ces pauvres petits enfants, Que font-ils???? Où sont-ils ???? Que disent-ils ????
Ah oui c'est vrai, ils sont trop occupé à baver sur l'islam le voile le halal et cie...mdrrrrrrrrrrr , surtout ds le secteur du Beaujolais, ils vont sûrement dire que c'est cause de l'Algérie.
France = capitale pedocriminel mondial
Affaire Epstein, où sont les français ???? Pourquoi le peuple ne dit rien ????
Pays dirigé par des sionistes terroristes genocidaires pédophiles, et le peuple soumis ne bronche pas !!! Wawww
un autre faits divers pour une fois que ce n'est pas avec l'ASE.Signaler Répondre
C'est totalement culturel. Vous pouvez monter descendre ça changera rien, la pédophilie est ancré ds les mœurs et cultures françaises. Comment un juge lui-même pédophile, victime de pédophile, et victime consanguine, peut condamné un semblable !?!?!?!Signaler Répondre
Remerciez quand même BADINTER pionnier de la liberté totale des pédophiles. Rappelez vous qu'en 2000 on avait inventé les bracelets pour ces sous hommes , et aujrdui qui.les porte ces bracelets ??????‽??
Castration chimique et prison à vie...Signaler Répondre
Va dire ça au maître des pedosSignaler Répondre
Et rendre les cours d'orthographes obligatoires 🤣Signaler Répondre
Merci Badinter inscrit au Panthéon français, abolir la peine de mort pour assouvir ses désirs pedocriminel et sexuel. Saviez vous que grâce à Badinter, et que tous les français vénère comme un dieu, à créé des prisons secrète 100% pedocriminel. Avec portail ouvert, liberté d'entrée et sorti, libre de circuler où ils veulent, avc à l'intérieur des mariages à foisons, etc etcSignaler Répondre
Quand on laisse un Nordhal se marier et avoir des enfants en prison, après avoir tout fait à la petite Maelys, on comprend tout suite la France.
France capitale pedocriminel de la planète. Politique Justice Éducation Sport partout partout la culture pedo est ancré ds les mœurs français.
Pedophile ? Mais non juste un homosexuel qui aime les jeunes enfants, jeune hommes , …et les drogues.Signaler Répondre
La chose effrayante ses dernières années est de constater que les affaires de pédophilie explosent partout dans le monde. On entend régulièrement parlé de réseau, de Dark net etc etcSignaler Répondre
Pour certains dans cette époque dégénérée, le commerce sexuel même avec les enfants est un business très rentable, il suffit de lire les appels de l'Aide à l'Enfance qui sonnent depuis des années la sonnette d'alarme (dans le vide) sur les réseaux de prostitution qui s'infiltrent dans les foyers d'enfants placés (nos politiques sont sourds et aveugles... un peu comme la mairie de Paris pour le périscolaire)
Avec le cadre actuel (trop faible) cela n'ira pas en s'arrangeant.
Je suis du même avis que beaucoup de monde et je pense en effet qu'il faut revenir sur une des premières action de Mitterrand lors de son élection en 81 (influencée par Badinter)... il faut extraire définitivement ses individus de la société. Mon opinion est qu'il y a des pathologies qui ne sont pas soignables (même par castration), vu que la perpétuité incompressible est très très rare (et coute très cher) il faut donc l'autre solution définitive.
Jugé par la cour de castration?Signaler Répondre
Il faut le faire castrerSignaler Répondre
C’est abominable faire subir cela à ses petits enfants c’est leur vie qu’il a détruit et celle de leur famille Il faut l’enfermer à vie 🇫🇷
Une seule solution : la castration.Signaler Répondre
fait remettre la peine de mort pour c malades 🤮Signaler Répondre
Franchement j'estime que nous surestimons nos semblables.Signaler Répondre
Pour alerter les segments vastes de la population qui ignorent que la pédophilie est à la fois ILLÉGALE et IMMORALE il va falloir que la ministère de la justice lance une campagne de spots à la télé et à la radio mettant en garde les pédophiles potentiels des conséquences de leurs actions. Il y a manifestement trop d'adultes qui pensent que c'est un comportement anodin. Regardez l'impunité dont jouit Gabriel Matzneff.