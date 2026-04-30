34 jeunes victimes, des enregistrements de ses actes pédophiles : un parent d'élève incarcéré près de Lyon

Une information judiciaire se poursuit dans le Rhône après la mise en examen et l'incarcération, le 10 avril, d’un homme de 40 ans, domicilié à Lucenay dans le Beaujolais, pour viols et agressions sexuelles sur mineurs ainsi que pour enregistrement d’images à caractère pédopornographique.

Le suspect, père de famille et régisseur de cinéma, avait été interpellé fin janvier avant d’être placé en détention provisoire. Les faits qui lui sont reprochés auraient été commis entre 2020 et 2024.

Selon les éléments communiqués par le parquet de Villefranche-sur-Saône, plusieurs enfants sont concernés. Le nombre exact de victimes reste à déterminer à ce stade de la procédure, les investigations se poursuivant sous l’autorité d’un juge d’instruction. Mais le nombre de 34 est avancé, et il concernerait des dizaines d'enfants âgés de 3 à 9 ans, pour la plupart des amis de son fils.

L’affaire avait été révélée après des signalements effectués par des élèves de l'école Robert-Doisneau de la commune. L’enquête a depuis pris de l’ampleur, notamment avec l’exploitation de supports numériques saisis lors des perquisitions.

D’après des informations de presse concordantes, les faits présumés - des attouchements, des pénétrations digitales et des fellations forcées - auraient donné lieu à des enregistrements, actuellement au cœur du travail des enquêteurs. Ceux-ci doivent désormais identifier précisément les victimes potentielles et établir les circonstances des faits.

Les investigations s’annoncent longues, compte tenu du nombre de personnes à entendre. Les auditions concernent aussi bien des enfants susceptibles d’avoir été en contact avec le mis en cause que leur entourage.

Le parquet caladois a indiqué qu’une réunion avec les parties civiles devrait être organisée prochainement afin de faire un point sur l’avancée du dossier et répondre aux interrogations des familles.

Suite à sa première audition, le suspect avait tenté de se suicider. Il avait ensuite été interné au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-mont-d'Or.