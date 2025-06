Lyon se prépare à accueillir les EuroGames, le plus grand événement sportif inclusif d’Europe

Plus de 5 500 participants venus de 50 pays sont attendus pour cette nouvelle édition, qui réunira amateurs, passionnés et militants autour de 29 disciplines sportives, allant de l’athlétisme à la natation, en passant par le rugby, la danse ou encore le water-polo.

Face à des métropoles comme Londres, Lyon avait été choisie pour organiser cette édition 2025 des EuroGames. Une reconnaissance du travail mené depuis plusieurs années par la Ville pour promouvoir l’accès au sport pour toutes et tous, sans distinction.

"Avec 5 500 athlètes de tous niveaux, ces jeux célèbrent l’inclusion, la tolérance et la lutte contre les discriminations, des valeurs que la Ville défend depuis longtemps. Dans un contexte international tendu, il est plus que jamais essentiel de construire des ponts et de protéger les minorités", souligne Julie Nublat-Faure, adjointe au maire de Lyon en charge des Sports.

L’engagement de la municipalité s’est notamment traduit par l’obtention du label “FIER Sport” en 2023, qui salue les efforts menés pour inclure les personnes LGBTQIA+ dans les politiques sportives locales. En 2024, Lyon a également reçu le label “Ville Active et Sportive” ainsi qu’un prix “coup de cœur” de la Fondation Alice Milliat pour ses actions en faveur de l’égalité femmes-hommes dans le sport.

Pour soutenir l’organisation, la Ville apporte une aide financière de 120 000 euros, met à disposition 27 équipements sportifs gratuitement, et prend en charge une partie des frais liés à la sécurisation des sites. "Sans ce soutien, les EuroGames Lyon 2025 n’auraient pas pu voir le jour", reconnaît Cédric Lemarié, président de l’association organisatrice Lyon 2025.

Du sport, mais aussi la fête

Au-delà des compétitions, les EuroGames seront aussi un grand moment de convivialité et de célébration. Un village officiel sera installé place du Maréchal Lyautey (Lyon 6e), où se dérouleront les cérémonies d’ouverture et de clôture.

Le 24 juillet, les Lyonnais sont invités à prendre part à une soirée festive dans deux bars partenaires, ainsi qu’à l’Hôtel de Ville.

Enfin, le 26 juillet, trois disciplines seront proposées en démonstration sur la plaine des jeux de Gerland (Lyon 7e) : le Quad Ball, l’Ultimate Frisbee et le Flag Football.