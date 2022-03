La ville de Lyon va accueillir les EuroGames, évènement sportif LGBT+, en 2025

Le mouvement sportif LGBT+ français a pris la décision de porter sa candidature à l’organisation des EuroGames en 2025, et c’est la Ville de Lyon qui l’a emporté.

Pendant quatre jours, du 23 au 27 juillet 2025, plus de 3500 sportifs de toute l’Europe et du monde pourront s’affronter sur plus de 20 disciplines.

Ces jeux devraient permettre d’échanger et de sensibiliser les participants et spectateurs autour de thématiques telle que le "handisport LGBT+, la lutte contre la serophobie, les notions de genre et d’orientation sexuelle".

Le maire de Lyon, Grégory Doucet a décrit "une immense fierté pour notre ville de Lyon".

Organisé par la Ville de Lyon, l’Office des Sports de Lyon ainsi qu’un grand nombre de clubs et associations sportives lyonnaise et de la région, ces jeux, ouverts à tous, seront organisés sous le drapeau de l’inclusion et de la diversité.

Pour rappel, les EuroGames ont lieu chaque année dans une ville européenne différente depuis 1992 et rassemblent entre 2000 et 5000 sportifs, "sans considération de l'âge, de l'identité sexuelle ou aptitudes physiques".