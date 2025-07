La 22e édition des Eurogames commence à Lyon : à quoi faut-il s’attendre ?

À partir de ce mercredi et jusqu’au samedi 26 juillet, plus de 5500 personnes vont s’affronter dans le cadre des Eurogames 2025, ou plutôt les Jeux Olympiques dédiés "à l’inclusion des personnes LGBTQIA+ et de toutes les diversités". La 22e édition a lieu à Lyon et son agglomération, dans 58 sites différents, de La Duchère à Meyzieu, en passant par Villeurbanne.

Il y aura au total 32 disciplines différentes (athlétisme, cyclisme, danse, etc…), dont trois qui seront présentées sous forme de démonstration : le flag football (qui sera aux JO 2028), le quadball et l’ultimate frisbee. Tous les participants seront amateurs.

Comme pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, une cérémonie d’ouverture et une cérémonie de clôture auront lieu sur la place du maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement lyonnais, là où est situé le village des Eurogames.

La première, ce mercredi soir à 19h. La seconde, samedi à 20h. Et ce, en présence de plusieurs ambassadeurs de renom comme Marie Patouillet, championne paralympique en paracyclisme, Jérémy Stravius, champion olympique du 4x100 mètres à Londres 2012, Dimitri Pavadé, vice-champion paralympique de saut en longueur à Tokyo 2021 ou encore le rugbyman Jérémy Clamy-Edroux.