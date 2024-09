Auvergne-Rhône-Alpes : 50 000 emplois créés grâce aux Jeux Olympiques d'hiver 2030 ?

Et si l'organisation risque de coûter cher aux Régions organisatrices Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, les retombées pourraient être déterminantes.

Dans un communiqué, la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce que le budget des JO devrait s'élever à 3 milliards d'euros (2 milliards pour le Comité d'organisation et 1 milliard pour les infrastructures ndlr). Soit les Jeux les moins chers depuis ceux de Calgary en 1988.

Mais la collectivité s'appuie plus volontiers sur une étude du cabinet indépendant Asterès publiée ce mardi qui annonce que les Jeux Olympiques d'hiver 2030 doivent permettre de créer 48 000 emplois sur l'ensemble du territoire français.

Cette projection est "une excellente nouvelle pour les territoires qui accueillent les Jeux Olympiques 2030, selon le nouveau président de la Région, Fabrice Pannekoucke. Elle confirme sans ambiguïté notre vision et notre ambition de porter des jeux sobres. Cela confirme, loin des dogmes de ceux qui prônent la décroissance, que l’écologie positive, respectueuse de notre environnement, est créatrice de valeur sur nos territoires. C’est ce que nous, la Région, nous attachons à poursuivre, et notre action va dans ce sens depuis que nous avons pris nos fonctions en 2016. Je suis fier du travail accompli avec les élus et les parties prenantes de l’organisation des Jeux Olympiques 2030, et je tiens à réitérer ici mon enthousiasme".