Droit de réponse de Christian Duchêne

La tribune rédigée par M. Ben Moussa le jeudi 29 mai 2025 est calomnieuse. Ce conseiller municipal d’opposition de Vénissieux s’en est pris de manière mensongère à ma personne, alors même que je ne le connais pas, ni ne l’ai jamais rencontré. Pourtant, il multiplie des allégations contre lesquelles je ne m’abaisserai pas à répondre tant elles ne reposent sur aucun fait tangible. Renseignements pris, il semble coutumier du fait puisqu’il a déjà été condamné pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de Madame la Maire de Vénissieux.

Si votre propos était de vous intéresser à la situation de l’ancien DGS et contrairement à ce qui est indiqué à tort dans cet article, je n’ai jamais nommé quiconque déjà condamné pour harcèlement dans son précédent poste, dès lors que statutairement cela était juste impossible. Quelques recherches rapides auraient permis d’éviter cette erreur grossière.

Les allégations sur la gestion du personnel communal sont tout aussi approximatives. Cela n’est guère étonnant pour un élu de Vénissieux qui ne sait donc pas comment les choses se passent réellement à Saint-Fons. Aucun fait n’est précisé dans sa tribune et il est aisé de jeter l’opprobre sur toute une politique de ressources humaines qui vise au contraire à améliorer à la fois les revenus des agents (prime de pouvoir d’achat l’an dernier, augmentation des primes cette année) et le bien-être au travail (mise en œuvre de séances d’analyse de la pratique professionnelle, dialogue social renouvelé et fructueux avec les syndicats, etc.). Des sanctions disciplinaires ont été prises à l’encontre d’agents qui avaient fauté comme dans toute collectivité de France. Les 300 agents présents à la soirée des vœux du personnel n’avaient pas l’air de subir une ambiance de plomb. Mais pour cela, il faudrait s’attacher aux faits plutôt qu’à ses souhaits.

Même manque de précision concernant la gouvernance de ma majorité. Les élus aujourd’hui dans l’opposition ont voté contre le budget et ont décidé par cet acte de sortir de la majorité ; le retrait de délégation n’a donc été que la suite logique de cette défection et du reniement de la parole donnée aux électeurs. Là encore c’est la pratique dans tous les conseils municipaux de France.

Enfin, aucune enquête du Parquet National Financier me concernant n’est en cours.