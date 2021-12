Lyon : Laurent Gerra cartonne en prime time sur France 2

Les téléspectateurs de France 2 ont pu passer un samedi soir avec Laurent Gerra en représentation à Monaco.

Et ils étaient en nombre devant leur poste de télévision : le show a attiré 3,34 millions de curieux, soit 18,1% de parts de marché sur les 4 ans et plus.

Avec l’humoriste, France 2 arrive en 2e place des audiences derrière "En attendant un miracle" diffusé sur France 3.

Une autre lyonnaise, Mimi Mathy, s’est attirée les faveurs de 500 000 téléspectateurs grâce à une rediffusion d’un épisode de Joséphine, Ange Gardien sur TF1 Séries Films.