L'ambassadeur d'Ukraine exige des excuses après un sketch de Laurent Gerra sur Volodymyr Zelensky

L'imitateur lyonnais se moquait de la tournée européenne de Volodymyr Zelensky, comparant cette dernière à "un cirque". S'il a fait rire les personnes présentes dans le studio de la radio, les réactions sur les réseaux sociaux étaient bien plus outrées.

Et l'humour de Laurent Gerra, qui promettait que le président ukrainien allait "reprendre la tournée abandonnée de Stromae", est arrivé jusqu'aux oreilles de l'ambassadeur ukrainien en France. "Quel cynisme et manque de tact non représentatif du peuple ami français. Sans empathie, sans responsabilité. J’exige des excuses envers mon Président et mon peuple qui souffre et se bat pour sa liberté, mais aussi pour la vôtre et pour la possibilité de profiter de la légèreté de la vie", a commenté Vadym Omelchenko.

Le maire EELV du 4e arrondissement de Lyon Rémi Zinck a également été choqué par la chronique : "Pfff on se marre bien (non)"

Ni RTL, ni l'humoriste propriétaire de Léon de Lyon n'ont réagi à ces critiques multiples venant de tous bords.