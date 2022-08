Selon Tribune de Lyon, Laurent Gerra a fait une razzia sur les parts de ses anciens associés au sein de plusieurs établissements lyonnais.

L’humoriste détient désormais 100% du capital des restaurants Léon de Lyon, le Chanteclair, Pléthore et Balthazar, le Mamma et la Cave d’à côté, mais aussi des trois boulangeries Pomponette.

Laurent Gerra s’est séparé du duo Fabien Chalard-Julien Géliot avec qui il avait mis la main sur plusieurs institutions de l’agglomération ces dernières années.

Fabien Chalard et Julien Géliot n’ont pas tiré un trait sur la restauration puisqu’ils gardent de leur côté quelques tables bien connues comme la Bastide de Collonges-au-mont-d’Or, le Passage, le restaurant du musée des Beaux-Arts et le Fer à cheval des Halles Paul-Bocuse. Les Gastronomistes ont d’autres projets, plutôt tournés vers l’hôtellerie et la maison d’hôtes.

Pourquoi un tel divorce à l’amiable et surtout quel avenir pour les établissements désormais uniquement gérés par Laurent Gerra ? Les différentes parties sont restées discrètes, mais il semblerait que la crise que traverse la restauration depuis le premier confinement du Covid-19 a eu raison de l’enthousiasme et de l’appétit des ex-associés.

C’est décidément un été de chamboulement dans le monde de la cuisine lyonnaise. A quelques semaines du dévoilement de la future Cité de la Gastronomie imaginée par les écologistes, on apprenait déjà en juillet que le chef Mathieu Viannay cédait ses parts, tout comme Olivier Ginon (GL Events), dans le restaurant La Mère Brazier (2 étoiles). Elles ont été rachetées par Matthieu Gufflet (groupe EPSA), l’une des plus grosses fortunes françaises.