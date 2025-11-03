People

Wendie Renard et Laurent Gerra vont rejoindre la Fresque des Lyonnais

Wendie Renard et Laurent Gerra vont rejoindre la Fresque des Lyonnais
Wendie Renard et Laurent Gerra vont rejoindre la Fresque des Lyonnais - DR OL Lyonnes

Les artistes de Cité Création ont dévoilé ce lundi les noms des deux nouveaux personnages qui viendront rejoindre les 36 autres figurant sur la Fresque des Lyonnais, rue de la Martinière. 

Un homme et une femme, encore vivants, seront bientôt dessinés au rez-de-chaussée de la peinture murale.

Selon le Progrès, l’humoriste Laurent Gerra et la footballeuse Wendie Renard, qui célèbre cette année ses 20 ans de carrière à Lyon, ont été sélectionnés pour prendre place sur la fresque aux côtés des 36 autres personnages.

Quatre autres noms devraient être dévoilés dans les prochaines semaines pour rejoindre le célèbre tableau, qui avait fait l'objet d'une animation lors de la Fête des Lumières 2023.

Un vaste sondage avait été lancé il y a quelques mois pour faire une ébauche des personnalités encore vivantes et vouées à prendre place sur la fresque des Lyonnais, alors que l'abbé Pierre a été effacé du tableau en raison des accusations portées à l'encontre du prêtre décédé en 2007. 

Sur les 4500 réponses obtenues, plusieurs noms sont sortis du lot, dont Laurent Gerra, Wendie Renard, Jean-Michel Aulas ou encore Benjamin Biolay. Seuls Laurent Gerra et Wendie Renard ont été annoncés officiellement pour l'instant.

Tags :

fresque des Lyonnais

Wendie Renard

Laurent Gerra

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Lyon anti aulas le 03/11/2025 à 20:23

Je propose aussi Yves le coq et Nicolas Canteloup et Karim Benzema et klowvis korniyack

Signaler Répondre
avatar
Gui le 03/11/2025 à 19:45

Félicitations a Wendy Renard qui mérite cette place.

Signaler Répondre
avatar
GAD le 03/11/2025 à 19:38

Et pourquoi pas Grégory Doucet ?

Signaler Répondre
avatar
phil 60 le 03/11/2025 à 18:53

que vient faire Laurent Gerra sur ce mur
aucun intérêt

Signaler Répondre
avatar
Pour JMA le 03/11/2025 à 18:27

Il faut élever une stèle sur la place Bellecour .
Comme la vierge nous a sauvé de la peste , JMA va sauver Lyon qui part à la dérive !!!

Signaler Répondre
avatar
Grand gognand le 03/11/2025 à 18:12

Laurent Gerra prend donc la place de l'Abbé Pierre...!

Signaler Répondre
avatar
Morfar 69 le 03/11/2025 à 17:56

BRAVO, BRAVO, BRAVO

Signaler Répondre
avatar
C'est pas lui le 03/11/2025 à 17:41
Ne pas oublier Greg a écrit le 03/11/2025 à 15h44

Pour le mal qu'il a fait à notre ville

Qui disait que les gens l'arrêtaient dans la rue pour le remercier de son travail ?🤔

Signaler Répondre
avatar
VIP le 03/11/2025 à 17:35

On aurait pu y voir Caracalla, le 2° empereur romain né à Lugdunum après Claude et aussi Gégé Collomb qui le mérite !

Signaler Répondre
avatar
Hiver 54 le 03/11/2025 à 17:20

L’ Abbé Pierre innocent jusqu’à preuve du contraire, n’est pas condamné…

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 03/11/2025 à 16:38

Aulas les écolos n'auraient pas laissé passer ;-)

Signaler Répondre
avatar
cyclistedurhone le 03/11/2025 à 15:52

Alexandre Astier? Benjamin Biolay?

Signaler Répondre
avatar
GONAC08 le 03/11/2025 à 15:46

Excellente idée !!! nous devons bien ça à Wendie !

Signaler Répondre
avatar
Ne pas oublier Greg le 03/11/2025 à 15:44

Pour le mal qu'il a fait à notre ville

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.