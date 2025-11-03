Wendie Renard et Laurent Gerra vont rejoindre la Fresque des Lyonnais

Un homme et une femme, encore vivants, seront bientôt dessinés au rez-de-chaussée de la peinture murale.
Selon le Progrès, l’humoriste Laurent Gerra et la footballeuse Wendie Renard, qui célèbre cette année ses 20 ans de carrière à Lyon, ont été sélectionnés pour prendre place sur la fresque aux côtés des 36 autres personnages.
Quatre autres noms devraient être dévoilés dans les prochaines semaines pour rejoindre le célèbre tableau, qui avait fait l'objet d'une animation lors de la Fête des Lumières 2023.
Un vaste sondage avait été lancé il y a quelques mois pour faire une ébauche des personnalités encore vivantes et vouées à prendre place sur la fresque des Lyonnais, alors que l'abbé Pierre a été effacé du tableau en raison des accusations portées à l'encontre du prêtre décédé en 2007.
Sur les 4500 réponses obtenues, plusieurs noms sont sortis du lot, dont Laurent Gerra, Wendie Renard, Jean-Michel Aulas ou encore Benjamin Biolay. Seuls Laurent Gerra et Wendie Renard ont été annoncés officiellement pour l'instant.
Je propose aussi Yves le coq et Nicolas Canteloup et Karim Benzema et klowvis korniyackSignaler Répondre
Félicitations a Wendy Renard qui mérite cette place.Signaler Répondre
Et pourquoi pas Grégory Doucet ?Signaler Répondre
que vient faire Laurent Gerra sur ce murSignaler Répondre
aucun intérêt
Il faut élever une stèle sur la place Bellecour .Signaler Répondre
Comme la vierge nous a sauvé de la peste , JMA va sauver Lyon qui part à la dérive !!!
Laurent Gerra prend donc la place de l'Abbé Pierre...!Signaler Répondre
BRAVO, BRAVO, BRAVOSignaler Répondre
Qui disait que les gens l'arrêtaient dans la rue pour le remercier de son travail ?🤔Signaler Répondre
On aurait pu y voir Caracalla, le 2° empereur romain né à Lugdunum après Claude et aussi Gégé Collomb qui le mérite !Signaler Répondre
L’ Abbé Pierre innocent jusqu’à preuve du contraire, n’est pas condamné…Signaler Répondre
Aulas les écolos n'auraient pas laissé passer ;-)Signaler Répondre
Alexandre Astier? Benjamin Biolay?Signaler Répondre
Excellente idée !!! nous devons bien ça à Wendie !Signaler Répondre
Pour le mal qu'il a fait à notre villeSignaler Répondre