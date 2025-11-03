Wendie Renard et Laurent Gerra vont rejoindre la Fresque des Lyonnais

Un homme et une femme, encore vivants, seront bientôt dessinés au rez-de-chaussée de la peinture murale.

Selon le Progrès, l’humoriste Laurent Gerra et la footballeuse Wendie Renard, qui célèbre cette année ses 20 ans de carrière à Lyon, ont été sélectionnés pour prendre place sur la fresque aux côtés des 36 autres personnages.

Quatre autres noms devraient être dévoilés dans les prochaines semaines pour rejoindre le célèbre tableau, qui avait fait l'objet d'une animation lors de la Fête des Lumières 2023.

Un vaste sondage avait été lancé il y a quelques mois pour faire une ébauche des personnalités encore vivantes et vouées à prendre place sur la fresque des Lyonnais, alors que l'abbé Pierre a été effacé du tableau en raison des accusations portées à l'encontre du prêtre décédé en 2007.

Sur les 4500 réponses obtenues, plusieurs noms sont sortis du lot, dont Laurent Gerra, Wendie Renard, Jean-Michel Aulas ou encore Benjamin Biolay. Seuls Laurent Gerra et Wendie Renard ont été annoncés officiellement pour l'instant.