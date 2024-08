Fresque des Lyonnais : un comité de citoyens et d'élus pour décider du maintien ou du retrait de l'abbé Pierre ?

Si les maires de Lyon n'ont pas osé débaptiser le pont Raymond-Barre malgré les révélations sur les tours de passe-passe suisses de l'ancien Premier ministre, la question risque de se poser pour l'abbé Pierre.

Henri Grouès dit l'abbé Pierre, mort en 2007, est revenu au centre de l'attention médiatique après la publication fracassante d'un rapport de la fondation éponyme, faisant état d'accusations d'agressions sexuelles entre les années 1970 et 2005.

Dans une interview au Progrès, la directrice de CitéCréation, Séverine Jardin, ne sait pas s'il faut conserver ou non l'abbé Pierre sur la célèbre Fresque des Lyonnais.

Selon elle, il faut un "débat démocratique" avec la création d'un comité regroupant citoyens, élus et copropriétaires qui décidera du retrait ou non du religieux lyonnais. D'autant qu'il est particulièrement visible, au rez-de-chaussée, à proximité de Paul Bocuse et Bernard Lacombe.

Une procédure logique aux yeux de Séverine Jardin, qui rappelle que c'était déjà un comité qui avait choisi les noms des personnalités à faire figurer sur la fresque située à l'angle du quai Saint-Vincent et de la rue de la Martinière dans le 1er arrondissement de Lyon.

Autant dire que la balle est désormais dans le camp de la Ville de Lyon, qui pourra impulser la création de ce comité.