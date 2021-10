Polémique sur la cession du Ouest Express Vaise du groupe Bocuse : McDonald's était la seule offre "concrète et sérieuse"

"Face aux nombreuses réactions provoquées par cette annonce, les dirigeants de l'ancienne ont tenu à préciser les raisons réelles à l'origine de cette vente", peut-on lire dans un communiqué, alors que l'enseigne de fast-food américain va s'établir dans les locaux de Ouest Express dans le quartier de Vaise.

Et le groupe fondé par Paul Bocuse se justifie par des pertes colossales engendrées par le concept Ouest Express, dont l'objectif était de proposer des menus rapides de qualité. Concept qui s'est rapidement essoufflé : "Avec des pertes cumulées sur l'ensemble des Ouest Express dépassant nettement le million d'euros, la décision de céder le site de Vaise était vitale pour pérenniser les emplois".

"Après avoir refusé des offres de reprise pour implanter notamment des concepts plus festifs, seule la proposition d'achat de Mc Donald's était concrète et sérieuse", indique les Maisons Bocuse, précisant aussi que compte-tenu de la surface, seule cette enseigne était en capacité de formuler une offre.

Cette cession a ainsi "permis le maintien de l'ensemble des collaborateurs de Ouest Express, y compris les salariés étudiants et collaborateurs à mobilité réduite".

"La vente a suscité beaucoup d'émotion et de réactions. Je suis très sensible à l'attachement que les Lyonnais manifestent chaque jour envers l'œuvre de mon père et la signature Bocuse qui n'est pourtant pas liée directement à cette enseigne. Je suis pleinement conscient que notre nom est le symbole de la Gastronomie. Aujourd'hui, ma priorité est de la protéger, c'est une responsabilité confiée par mon père. Ceci, en maintenant la qualité de notre offre et en préservant l'emploi, particulièrement en cette période inédite de crise sanitaire", a commenté Jérôme Bocuse, le président du Groupe Bocuse.