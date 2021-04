OL : après la victoire contre Angers, le club compare deux joueurs à des boucs

Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais s’est imposé 3 à 0 contre Angers pour la clôture de la 32e journée de Ligue 1. Une victoire grâce à un doublé de Memphis Depay et à un but de Lucas Paquetà. De quoi redonner espoir aux supporters du club de Jean-Michel Aulas, mais aussi à ses dirigeants à en croire la photo publiée sur le compte Facebook de l’OL, après la rencontre.

La page officielle a en effet partagé une photo de deux chèvres, accompagnée de la mention "Memphis and Lucas Paqueta v Angers". Le community manager de l’OL a ainsi voulu réaliser un jeu de mots alors que "Goat" signifie à la fois "bouc" en anglais, mais aussi "le meilleur de tout les temps" (greatest of all time) dans le langage populaire. D'où les bovidés apparus ce dimanche soir sur le compte officiel du club.

De quoi laisser perplexes les supporters après la victoire contre les 11e de la Ligue 1 : "Il n’y a pas de quoi être fier, c’est contre le PSG qu’on les attendait" ou "contre Red Star ils parlent chinois" pouvait-on lire sur les commentaires de la publication des boucs.