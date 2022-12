Bruno Bernard : "Bien sûr qu'il y a des gens coincés quand il neige"

Et pour cause, les élus, comme tout habitant de l'agglomération, ont rencontré beaucoup de difficultés à se déplacer à cause de la neige et de la faiblesse du dispositif de viabilité hivernale de la collectivité.

Alors que la séance débutait, le maire LR de Caluire Philippe Cochet a tenté de se lancer dans une tirade pro-métro : "La situation est plus que problématique pour nombre de Grands Lyonnais qui s'aperçoivent une fois de plus que le réseau de surface ne circule pas. C'est de la prévention, c'est intelligent : plutôt que d'avoir des bus en travers... il n'y a aucun problème. Mais notre groupe le dit depuis plusieurs années, le meilleur système c'est le métro. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, le métro circule".

Le président du groupe La Métro Positive a alors été coupé dans son élan par Bruno Bernard. "C'est pas le café du commerce !", lançait le président EELV de la Métropole.

"Monsieur Cochet, bien sûr qu'il y a des gens coincés quand il neige. Et on ne peut être que désolés", poursuivait-il, invitant l'élu LR à reprendre sa défense du métro à un autre moment.