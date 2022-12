Neige à Lyon : Bruno Bernard mal à l'aise après une question sur la stratégie de déneigement de la Métropole

Forcément, l'agglomération était paralysée alors que Météo-France avait prévenu la veille des chutes de flocons à venir.

C'est Fabien Bagnon, vice-président chargé de la Voirie, qui a été chargé d'expliquer comment s'est articulé le dispositif de viabilité hivernale. Ce sont 50 camions et une centaine d'agents qui ont été mobilisés dans la nuit et le matin. "Grâce à leur action, le périphérique et les voies rapides ont été déneigés en permanence", s'est félicité l'élu écologiste.

Sauf que les automobilistes et les usagers du bus ont eu la désagréable surprise de voir la plupart des axes normaux et des petites rues complètement zappés par les équipes de la Métropole. Fabien Bagnon rejette la faute sur les prévisions météorologiques : "Dans certains secteurs, des difficultés sont apparues avec des chutes de neige qui ont duré plus longtemps que prévu et sur l'ensemble de la Métropole alors qu'elles ne devaient concerner que le nord et le sud-ouest".

Quid des trottoirs, également oubliés ? Les agents de nettoiement mobilisés dans la matinée avaient comme consigne de "déneiger les abords des stations de métro et des principaux trottoirs".

Suite à ces explications, l'élu d'opposition David Kimelfeld a posé une simple question. Qui a réussi à mettre Bruno Bernard dans l'embarras.

"Avez-vous donné des instructions précises lundi soir ou dimanche en priorité 1 de déneiger les voies de bus ? Ou pas ?" a ainsi lancé l'ancien président de la Métropole à son successeur.

Réponse gênée de Bruno Bernard dans le brouhaha de la salle du conseil : "Nous sommes en conseil de la Métropole. Nous aborderons les stratégies de déneigement avec plaisir en commission".