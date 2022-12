Neige à Lyon : retour sur la pagaille de ce mardi matin

L’or blanc est bien arrivé dans la capitale des Gaules, d’abord avec de timides flocons dans la soirée puis avec d’importantes précipitations au fil des heures. Conséquence les rues de l’agglomération sont recouvertes de 1 à 2 cm de neige. Les trottoirs sont extrêmement glissants. Et pour cause, ils n'auraient pas été salés. De nombreux automobilistes connaissent aussi des pertes de contrôle, sans drame pour le moment d’après les sapeurs-pompiers du Rhône, malgré quelques accidents signalés. L’alerte de Météo France court jusqu’à 9h du matin ce mardi. Elle pourrait être étendue.



Les TCL à l’arrêt

A cause de ces chutes de neige, les transports en commun lyonnais sont très impactés ce mardi matin. Tous les bus sont restés au dépôt pour éviter des accidents et ce jusqu’à 10h30 du matin minimum. Les lignes de transport scolaire sont aussi impactées. Cerise sur le gâteau, le site des TCL n'est pas accessible, vraisemblablement à cause d'une surcharge de connexions.

Pour rappel, la Métropole de Lyon avait pourtant promis la mise en place de son dispositif de viabilité hivernale. Certaines routes ont bien été traitées à partir de 2h du matin. Si une circulation est donc à peu près possible sur les grands axes, les petites routes ont été abandonnées par la collectivité, créant d'importants bouchons. Des saleuses tournent encore ce mardi matin, mais certaines sont coincées dans la circulation comme le rapportent nos reporters sur le terrain.

Des accidents ont été signalés sur de nombreuses routes de Lyon et son agglomération, mais aucun blessé ne serait à déplorer d'après les sapeurs-pompiers du Rhône qui ont livré un bilan vers 9h30 ce mardi matin. Les secouristes se disaient prêts à intervenir si besoin.

Autre conséquence de cette neige, cette fois sur les rails. Selon la SNCF, "les conditions météorologiques impactent la totalité des lignes de la région ce matin. De nombreux retards et suppressions en résultent".

