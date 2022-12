Neige à Lyon : Bruno Bernard confirme ne pas avoir trop salé les routes pour des raisons écologiques

Mais Bruno Bernard, assez mal à l'aise lorsqu'il a été interrogé au conseil de la Métropole par l'opposition, a finalement avoué dans un long post sur les réseaux sociaux que le travail des agents avait été restreint pour des raisons écologiques.

"Les plans de salages et d’interventions en cas d’enneigements sont adaptés aux bulletins météorologiques qui précèdent. Cela permet de mobiliser une quantité de matériel normalement approprié d'ajuster la quantité de salage pour un juste équilibre entre la sécurisation de la voirie et les quantités de sel qui vont fatalement se retrouver dans l’environnement", a indiqué le président EELV de la collectivité.

Comme son vice-président chargé de la Voirie Fabien Bagnon, Bruno Bernard a aussi rejeté la faute sur les prévisions météorologiques : "Le phénomène météo tel qu'annoncé dans le bulletin prévisionnel d’hier après-midi s'avère plus problématique que prévu : la pluie n'a pas pris le relais de la neige, les chutes de neige ont duré plus longtemps que prévu et de façon très généralisée sur le territoire alors qu'elles ne devaient concerner que principalement le nord et le sud-ouest. Cette fluctuation météorologique explique une partie du retard pris par le dispositif. Ce n’est pas vraiment le problème de "3 cm de neige" comme j’ai pu l’entendre, mais de l’étendue de la perturbation par rapport à ce qui était annoncé, étirant le dispositif d’action".