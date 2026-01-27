Politique

Bruno Bernard surpris en train de jouer sur son téléphone lors des voeux des acteurs économiques de Lyon : "En mars, il risque de ne pas passer au niveau suivant"

Bruno Bernard surpris en train de jouer sur son téléphone lors des voeux des acteurs économiques de Lyon : "En mars, il risque de ne pas passer au niveau suivant" - DR

Ce lundi 26 janvier, les organisations patronales se réunissaient pour une soirée de voeux commune à Lyon.

Pour écouter la CCI, le Medef, la CPME ou encore l'U2P et la Chambre d'agriculture du Rhône, de nombreuses personnalités se pressaient dans la soirée à l'amphithéâtre 3000 à la Cité internationale.

En pleine période électorale, c'était évidemment le lieu de rendez-vous des prétendants à la mairie lyonnaise ou à la Métropole de Lyon.

Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole, était évidemment placé au premier rang. Un emplacement stratégique, puisqu'il offre de la visibilité à l'intéressé. Mais aussi dangereux, puisque 3000 personnes ou presque peuvent voir ce qu'il fait derrière son dos.

Or, Bruno Bernard a dégainé son téléphone et a joué à des jeux, visiblement peu intéressé par les nombreux discours des acteurs économiques.

La scène, capturée par Allan Bouamrane, secrétaire général de Renaissance dans le Rhône, a en tout cas régalé le camp de Jean-Michel Aulas. "Les acteurs économiques avaient plein de choses à dire ce soir lors de leurs vœux à Lyon. Qu’a retenu Bruno Bernard de cette soirée où il a tenté d’améliorer son score à Candy Crush ? En mars, il risque de ne pas passer au niveau suivant", a subtilement déclaré ce proche de l'ex-député Thomas Rudigoz.

Bruno Bernard

métropolitaines 2026

avatar
ben oui le 27/01/2026 à 13:04
//+++ FORZA EELV +++// a écrit le 27/01/2026 à 12h03

Une légende raconte que Napoléon était capable de faire plusieurs choses à la fois.
La réalité montre que Bruno Bernard peut le faire !

Forza EELV !

c'est a la fois Waterloo et la Bérézina ; trop fort notre Nono

Signaler Répondre
avatar
Mais non le 27/01/2026 à 12:51
Hillo a écrit le 27/01/2026 à 11h23

Truquer des élections en manipulant l’opinion dans des médias publics.

Macron n'est pas arrivé au pouvoir après 6 mois de vente forcée de nos meilleurs medias

Signaler Répondre
avatar
Faut comprendre le 27/01/2026 à 12:50

Il était en train de jouer une partie avec le Roland Bernard qui est devenu son conseiller «  spécial « 
Les Bernards au placard

Signaler Répondre
avatar
Tiens il est pas mort ? le 27/01/2026 à 12:48
**//--FORZA EELV--//** a écrit le 27/01/2026 à 10h47

Les méchants vroomers polémiquent inutilement !

Bruno l'avait bien dit: " "Est-ce que le regard d’un enfant dans la rue doit être capté par de la publicité ?"

La réponse est évidemment non, puisque le regard d'un enfant doit être capté par Tétris ou Candy Crush sur un portable éco-responsable !

1 mois et demi pour sauver Métropole Apaisée : Forza EELV !

BB t'as ressorti du placard ?

Signaler Répondre
avatar
Bruno CANDY CRUNCH ?????? le 27/01/2026 à 12:48

Salut BRUNO,

Tu la joues perso ou en réseau ? C quoi ton pseudo ?

C pas sympa pour tous les patrons, les grands comme les petits, qui se crèvent le c..... pour faire vivre le tissu économique lyonnais et qui payent aussi, qui te payent grassement tes émoluments, il ne faudrait quand même pas l'oublier !!!

T'as gagné à ta partie ?????

Signaler Répondre
avatar
GAD le 27/01/2026 à 12:47

A une époque où tout le monde a une caméra dans sa poche , il faut être inconscient pour agir de la sorte . Comme certains l'affirment , le pouvoir rendrait-il fou ?

Signaler Répondre
avatar
calme toi le 27/01/2026 à 12:31
**//--FORZA EELV--//** a écrit le 27/01/2026 à 10h47

Les méchants vroomers polémiquent inutilement !

Bruno l'avait bien dit: " "Est-ce que le regard d’un enfant dans la rue doit être capté par de la publicité ?"

La réponse est évidemment non, puisque le regard d'un enfant doit être capté par Tétris ou Candy Crush sur un portable éco-responsable !

1 mois et demi pour sauver Métropole Apaisée : Forza EELV !

lorsque on est à ce poste, on doit respecter toutes les tendances même si on est pas d'accord
Il se comporte comme Trump. Il y a lui et lui ignorant tout de ce qui ne vient pas de lui

Signaler Répondre
avatar
Nonomultitaches? le 27/01/2026 à 12:27
//+++ FORZA EELV +++// a écrit le 27/01/2026 à 12h03

Une légende raconte que Napoléon était capable de faire plusieurs choses à la fois.
La réalité montre que Bruno Bernard peut le faire !

Forza EELV !

Si faire 3 fois rien pour vous, c est beaucoup, vous me faites douter🤔🤣🤣. je vérifie 3X0.....euh.....

Signaler Répondre
avatar
//+++ FORZA EELV +++// le 27/01/2026 à 12:03

Une légende raconte que Napoléon était capable de faire plusieurs choses à la fois.
La réalité montre que Bruno Bernard peut le faire !

Forza EELV !

Signaler Répondre
avatar
++//+++ FORZA EELV +++//++ le 27/01/2026 à 11:58

"Qu’a retenu Bruno Bernard de cette soirée où il a tenté d’améliorer son score à Candy Crush ? "

Ce que Bruno a retenu, c'est que tous les acteurs économiques sont par essence des vilains pollueurs !

ça lui a même rappelé cette vérité scientifique que Madame Rousseau avait énoncé : "plus on travaille plus on émet du carbone, donc plus on pollue ".

Plus qu'un 1 mois et demi avant de passer au niveau 2 de "Métropole Apaisée" : Forza EELV !

Signaler Répondre
avatar
Rimbaudalyon? le 27/01/2026 à 11:57
Franchement a écrit le 27/01/2026 à 11h45

Mais quel mépris, quelle impolitesse de la part de ce personnage !
Et dire que des ahuris sont capables de voter à nouveau pour lui

Ahuris, votez pour lui
Tout est dit, dans cette poésie....❤️

Signaler Répondre
avatar
Franchement le 27/01/2026 à 11:45

Mais quel mépris, quelle impolitesse de la part de ce personnage !
Et dire que des ahuris sont capables de voter à nouveau pour lui

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 27/01/2026 à 11:43

Vous savez dans ce monde là c'est monnaie courante ! Nous en voyons beaucoup à l'Assemblée nationale et au Sénat , certains mêmes s'endorment après un bon repas ou une petite lassitude ...Le monde des élus est étonnant !

Signaler Répondre
avatar
non le 27/01/2026 à 11:42
Deloguestla? a écrit le 27/01/2026 à 10h10

Serions tous soudoyES. L invective sans faute est ce possible?

pour les commentateurs stupides , je ne me relis pas . Le niveau de la réflexion ne le justifiait pas . C 'est ainsi !

Signaler Répondre
avatar
Hillo le 27/01/2026 à 11:23
Tu peux développer ? a écrit le 27/01/2026 à 11h21

Une conversation complotiste ???

Truquer des élections en manipulant l’opinion dans des médias publics.

Signaler Répondre
avatar
Hi han le 27/01/2026 à 11:22
LFI 69 a écrit le 27/01/2026 à 09h39

La presse populiste en pleine action.
Comme si notre Biden macroniste, Aulas, écoutait religieusement tous les discours.

Et tu as bien sûr des preuves de ce que tu avances ? Envoie tes photos, guignol.

Signaler Répondre
avatar
Tu peux développer ? le 27/01/2026 à 11:21
fatboy a écrit le 27/01/2026 à 09h13

Et on va reprocher à un journaliste d'Europe1 d'avoir enregistré une conversation complotiste dans un restaurant parisien....

Une conversation complotiste ???

Signaler Répondre
avatar
Incohérence le 27/01/2026 à 11:17
LFI 69 a écrit le 27/01/2026 à 09h39

La presse populiste en pleine action.
Comme si notre Biden macroniste, Aulas, écoutait religieusement tous les discours.

Faudrait savoir, c'est le Trump ou le Biden lyonnais Aulas ?

Signaler Répondre
avatar
Mars 2026 le 27/01/2026 à 11:10

GAME OVER !

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 27/01/2026 à 11:05
Lyon avec Zemmour vite a écrit le 27/01/2026 à 10h03

La candidature d aulas aurait encore plus affaibli les écolos sans ces incompétents de l ump qui ne lui apportent rien. Aulas n'a pas besoin d'eux, ce sont eux qui se sont accrochés à lui comme des tiques pour gratter un poste.

ca lui évite de se faire savonner la planche .la politique n est absolument pas une affaire de convictions mais uniquement de circonstances.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 27/01/2026 à 10:55
LFI 69 a écrit le 27/01/2026 à 09h39

La presse populiste en pleine action.
Comme si notre Biden macroniste, Aulas, écoutait religieusement tous les discours.

Ceci est la preuve que pour les écolos les acteurs économiques sont juste là pour payer de l'impôt et des taxes....

Signaler Répondre
avatar
**//--FORZA EELV--//** le 27/01/2026 à 10:47

Les méchants vroomers polémiquent inutilement !

Bruno l'avait bien dit: " "Est-ce que le regard d’un enfant dans la rue doit être capté par de la publicité ?"

La réponse est évidemment non, puisque le regard d'un enfant doit être capté par Tétris ou Candy Crush sur un portable éco-responsable !

1 mois et demi pour sauver Métropole Apaisée : Forza EELV !

Signaler Répondre
avatar
D.K le 27/01/2026 à 10:34

Il n’aurait plus rien à faire dans 2 mois, du coup il s’entraîne. Il sait très bien que ils sont sur la sellette historique. Aucun d’autres groupuscule politique n’a dégoûté les gens aussi fort que les bolcheviques verts. A dégage !

Signaler Répondre
avatar
moumoute et bigoudis le 27/01/2026 à 10:34
MARCOPAULO a écrit le 27/01/2026 à 09h00

Il aura bientôt tout le temps pour jouer sur son téléphone. Méprisante pour le monde économique cette posture MR BERNARD

dom bernard du couvent des ursulines?

Signaler Répondre
avatar
Choc à pic le 27/01/2026 à 10:23

Il y en a bien qui dorment à l'assemblée nationale, alors

Signaler Répondre
avatar
Vas-y Nanard le 27/01/2026 à 10:18
LFI 69 a écrit le 27/01/2026 à 09h39

La presse populiste en pleine action.
Comme si notre Biden macroniste, Aulas, écoutait religieusement tous les discours.

Ne lâche rien !

Ne te laisse pas faire !

Accroche toi !

Reste motivé !

Vas-y, encore.... Tu vas y arriver.... à passer au 2eme niveau.... peut-être

Signaler Répondre
avatar
Fixette musicale le 27/01/2026 à 10:11

en ce moment Bruno ecoute du JL Aubert en boucle :" Voila , c est fini..."

Signaler Répondre
avatar
Seark le 27/01/2026 à 10:10
On verra cela dans les débats a écrit le 27/01/2026 à 08h43

je l 'ai trouvé excellent dans le débat avec Sarcelli , connaissant ses dossiers sur le bout des doigts . Alors , si cela le détend de jouer en écoutant , pourquoi pas . Même avec Tétris , à la place de Sarcelli , je m 'inquiéterais . Elle était vraiment à la peine pour défendre les nouveaux trous de leur tunnel et le projet de métro jusqu à Satolas .

Il a pas été très bon pour répondre aux pannes de métro et d'escalator ....chacun voit selon son prisme. ...

Signaler Répondre
avatar
Deloguestla? le 27/01/2026 à 10:10
et toi , tu travailles dans une boite à Aulas a écrit le 27/01/2026 à 09h53

quelle bêtises ces réflexions !

Nous allons être quelques dizaine de milliers à voter pour les listes de Bernard et nous serions tous soudoyer . Quelle bassesse dans cette argumentation !

Serions tous soudoyES. L invective sans faute est ce possible?

Signaler Répondre
avatar
Lyon avec Zemmour vite le 27/01/2026 à 10:03
Catalan a écrit le 27/01/2026 à 09h53

pas difficile a comprendre . Si on a pas le soutien des partis officiels, on a aucune chance, donc il faut faire des alliances,,,,,,,,,il suffit de voir les alliances de gauche qui n ont strictement rien en commun

La candidature d aulas aurait encore plus affaibli les écolos sans ces incompétents de l ump qui ne lui apportent rien. Aulas n'a pas besoin d'eux, ce sont eux qui se sont accrochés à lui comme des tiques pour gratter un poste.

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 27/01/2026 à 10:02

De toute façon c'est cuit et il retournera à l’anonymat comme la plupart des membres de cette équipe.
Ils ont tout fait pour pendant 5 ans, alors une connerie de plus ou de moins, quelle importance.
Le problème maintenant c'est la suite et il y a de quoi s'inquiéter quand on voit les promesses populistes et réac des successeurs virtuels.

Signaler Répondre
avatar
SuperTonton le 27/01/2026 à 09:58

59 likes seulement sur X... Tout le monde s'en fout

Signaler Répondre
avatar
et toi , tu travailles dans une boite à Aulas le 27/01/2026 à 09:53
Jacques3 a écrit le 27/01/2026 à 09h01

Tu travailles à la métropole ? T'es peut-être même BB.

quelle bêtises ces réflexions !

Nous allons être quelques dizaine de milliers à voter pour les listes de Bernard et nous serions tous soudoyer . Quelle bassesse dans cette argumentation !

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 27/01/2026 à 09:53
Lyon avec Zemmour vite a écrit le 27/01/2026 à 09h13

La médiocre sarcelli qui est une kamala Harris en plus mauvais s'est faite éparpillée façon puzzle par le désinvolte bruno Bernard qui n'a pas eu besoin d'utiliser ses tours de passe-passe de mauvaise foi pour la faire couler à pic. Je comprends pas pourquoi le macroniste aulas s encombre d elle alors qu'il aurait pu avoir mieux en prenant n'importe le premier passant dans la rue.

pas difficile a comprendre . Si on a pas le soutien des partis officiels, on a aucune chance, donc il faut faire des alliances,,,,,,,,,il suffit de voir les alliances de gauche qui n ont strictement rien en commun

Signaler Répondre
avatar
les rageux… le 27/01/2026 à 09:48
Lyon avec Zemmour vite a écrit le 27/01/2026 à 09h13

La médiocre sarcelli qui est une kamala Harris en plus mauvais s'est faite éparpillée façon puzzle par le désinvolte bruno Bernard qui n'a pas eu besoin d'utiliser ses tours de passe-passe de mauvaise foi pour la faire couler à pic. Je comprends pas pourquoi le macroniste aulas s encombre d elle alors qu'il aurait pu avoir mieux en prenant n'importe le premier passant dans la rue.

… comme vous vont faire la gu….. le 22 mars au soir

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 27/01/2026 à 09:39

La presse populiste en pleine action.
Comme si notre Biden macroniste, Aulas, écoutait religieusement tous les discours.

Signaler Répondre
avatar
Sans aucun risque le 27/01/2026 à 09:39
Lyon avec Zemmour vite a écrit le 27/01/2026 à 09h13

La médiocre sarcelli qui est une kamala Harris en plus mauvais s'est faite éparpillée façon puzzle par le désinvolte bruno Bernard qui n'a pas eu besoin d'utiliser ses tours de passe-passe de mauvaise foi pour la faire couler à pic. Je comprends pas pourquoi le macroniste aulas s encombre d elle alors qu'il aurait pu avoir mieux en prenant n'importe le premier passant dans la rue.

B Bernard est en train d effectuer son préavis ...alors il est libre Bruno , il y en a meme qui l ont vu...

Signaler Répondre
avatar
En meme temps le 27/01/2026 à 09:37
Lyon avec Zemmour vite a écrit le 27/01/2026 à 09h13

La médiocre sarcelli qui est une kamala Harris en plus mauvais s'est faite éparpillée façon puzzle par le désinvolte bruno Bernard qui n'a pas eu besoin d'utiliser ses tours de passe-passe de mauvaise foi pour la faire couler à pic. Je comprends pas pourquoi le macroniste aulas s encombre d elle alors qu'il aurait pu avoir mieux en prenant n'importe le premier passant dans la rue.

il parait qu' Aulas t avais proposé la place mais que tu nas pas répondu a temps .( plus de piles ?)
Alors il a prit le n importe qui d'après...

Signaler Répondre
avatar
Pathétique le 27/01/2026 à 09:34

Décidément rien ne nous sera épargné par Bruno Nullard et les écolos....
Dehors.....

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 27/01/2026 à 09:31

Des amateurs les pastèques, qui en douterait encore ?

Signaler Répondre
avatar
Pokémon crew le 27/01/2026 à 09:23

Pathétique ! Et dire qu’il se prétend chef d’entreprise…

Signaler Répondre
avatar
Jadis le 27/01/2026 à 09:21

On dirait un « article » de Lyonpeople

Signaler Répondre
avatar
Lyon avec Zemmour vite le 27/01/2026 à 09:13

La médiocre sarcelli qui est une kamala Harris en plus mauvais s'est faite éparpillée façon puzzle par le désinvolte bruno Bernard qui n'a pas eu besoin d'utiliser ses tours de passe-passe de mauvaise foi pour la faire couler à pic. Je comprends pas pourquoi le macroniste aulas s encombre d elle alors qu'il aurait pu avoir mieux en prenant n'importe le premier passant dans la rue.

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 27/01/2026 à 09:13

Et on va reprocher à un journaliste d'Europe1 d'avoir enregistré une conversation complotiste dans un restaurant parisien....

Signaler Répondre
avatar
Jeff de Lyon le 27/01/2026 à 09:10
Pour l'avoir cotoyé a écrit le 27/01/2026 à 08h34

Il est puant, très méprisant
Aucune empathie, dehors en Mars

C'est effectivement ce qui caractérise bon nombre de militants EELV, c'est leur manière d'être et d'agir...

Signaler Répondre
avatar
Nonosupermarko le 27/01/2026 à 09:10
Ethan a écrit le 27/01/2026 à 08h53

Logique de le trouver excellent si vous êtes militant.
Autrement, vous l'auriez trouvé affligeant.

Je dirais même plus navrant,
Car c est avec notre argent!!!

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 27/01/2026 à 09:02
On verra cela dans les débats a écrit le 27/01/2026 à 08h43

je l 'ai trouvé excellent dans le débat avec Sarcelli , connaissant ses dossiers sur le bout des doigts . Alors , si cela le détend de jouer en écoutant , pourquoi pas . Même avec Tétris , à la place de Sarcelli , je m 'inquiéterais . Elle était vraiment à la peine pour défendre les nouveaux trous de leur tunnel et le projet de métro jusqu à Satolas .

Le problème, c est qu on se souvient toujours des photos, jamais des débats, surtout les milliers de gens qui ne les écoutent pas . L image est electoralement catastrophique .

Signaler Répondre
avatar
Jacques3 le 27/01/2026 à 09:01
On verra cela dans les débats a écrit le 27/01/2026 à 08h43

je l 'ai trouvé excellent dans le débat avec Sarcelli , connaissant ses dossiers sur le bout des doigts . Alors , si cela le détend de jouer en écoutant , pourquoi pas . Même avec Tétris , à la place de Sarcelli , je m 'inquiéterais . Elle était vraiment à la peine pour défendre les nouveaux trous de leur tunnel et le projet de métro jusqu à Satolas .

Tu travailles à la métropole ? T'es peut-être même BB.

Signaler Répondre
avatar
MARCOPAULO le 27/01/2026 à 09:00

Il aura bientôt tout le temps pour jouer sur son téléphone. Méprisante pour le monde économique cette posture MR BERNARD

Signaler Répondre
avatar
Réveillez vous le 27/01/2026 à 09:00

Une bonne fois pour toute
Les ecolos n’aiment pas l’entreprise ni ses dirigeants
Rien n’a été fait pour l’économie en 6 ans
Votez jmA et foutez déhales ces incompétents tous fonctionnaires

Signaler Répondre

