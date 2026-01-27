Bruno Bernard surpris en train de jouer sur son téléphone lors des voeux des acteurs économiques de Lyon : "En mars, il risque de ne pas passer au niveau suivant"

Pour écouter la CCI, le Medef, la CPME ou encore l'U2P et la Chambre d'agriculture du Rhône, de nombreuses personnalités se pressaient dans la soirée à l'amphithéâtre 3000 à la Cité internationale.

En pleine période électorale, c'était évidemment le lieu de rendez-vous des prétendants à la mairie lyonnaise ou à la Métropole de Lyon.

Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole, était évidemment placé au premier rang. Un emplacement stratégique, puisqu'il offre de la visibilité à l'intéressé. Mais aussi dangereux, puisque 3000 personnes ou presque peuvent voir ce qu'il fait derrière son dos.

Or, Bruno Bernard a dégainé son téléphone et a joué à des jeux, visiblement peu intéressé par les nombreux discours des acteurs économiques.

La scène, capturée par Allan Bouamrane, secrétaire général de Renaissance dans le Rhône, a en tout cas régalé le camp de Jean-Michel Aulas. "Les acteurs économiques avaient plein de choses à dire ce soir lors de leurs vœux à Lyon. Qu’a retenu Bruno Bernard de cette soirée où il a tenté d’améliorer son score à Candy Crush ? En mars, il risque de ne pas passer au niveau suivant", a subtilement déclaré ce proche de l'ex-député Thomas Rudigoz.