Le maire PS sortant Cédric Van Styvendael est arrivé en tête avec 37,94% des voix. Il devance son prédécesseur Jean-Paul Bret (17,99%) et le candidat LFI Mathieu Garabedian (17,53%). Sophie Cruz (LR-Coeur Lyonnais) est 4e avec 13,47% des voix, tandis que Gérald Canon (RN) se qualifie de justesse avec 11,65%.
Lundi 16 Mars 2026 à 01h23
Villeurbanne : Cédric Van Styvendael bien placé, cinq candidats qualifiés pour le second tour
Ce dimanche, Villeurbanne a eu du mal à départager les six candidats aux municipales. Car cinq d'entre eux se sont qualifiés pour le second tour.
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