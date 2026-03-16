Villeurbanne : Cédric Van Styvendael bien placé, cinq candidats qualifiés pour le second tour

Le maire PS sortant Cédric Van Styvendael est arrivé en tête avec 37,94% des voix. Il devance son prédécesseur Jean-Paul Bret (17,99%) et le candidat LFI Mathieu Garabedian (17,53%). Sophie Cruz (LR-Coeur Lyonnais) est 4e avec 13,47% des voix, tandis que Gérald Canon (RN) se qualifie de justesse avec 11,65%.