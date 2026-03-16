Politique

Municipales à Villeurbanne : LFI se maintient au second tour et appelle à la mobilisation

Municipales à Villeurbanne : LFI se maintient au second tour et appelle à la mobilisation

Après le premier tour des municipales à Villeurbanne, la liste Villeurbanne insoumise revendique plus de 7800 voix et annonce son maintien au second tour. Son candidat Mathieu Garabedian appelle à une forte mobilisation des électeurs, notamment parmi les abstentionnistes.

À Villeurbanne, on ne fait pas comme à Lyon. Au lendemain du premier tour, la liste Villeurbanne insoumise, portée par Mathieu Garabedian, annonce son maintien au second tour après avoir recueilli plus de 7800 voix.

Point d'alliance avec le maire PS sortant Cédric Van Styvendael, en l'absence de menace du RN ou de la droite, relégués à des seconds rôles.

Dans un communiqué, le candidat LFI se félicite de ce score (17,53%, derrière Cédric Van Styvendael 37,94% et Jean-Paul Bret 17,99%) qu’il interprète comme l’installation durable de La France insoumise dans le paysage politique local.

Il annonce donc sa présence au second tour et entend poursuivre sa campagne dans les derniers jours précédant le scrutin. "Ce bulletin sera présent au second tour. Nous nous maintenons pour proposer une alternative nette, assumée, au service d’un seul objectif : changer la vie réelle des gens", écrit Mathieu Garabedian.

Selon lui, le résultat du premier tour montre qu’une partie de l’électorat villeurbannais souhaite porter un projet axé sur la justice sociale, l’égalité, les services publics et une ambition antiraciste.

Une abstention jugée préoccupante

Le candidat insiste toutefois sur un autre enseignement du scrutin : le niveau élevé de l’abstention.

"L’abstention a été très forte. C’est un fait politique majeur", estime-t-il, tout en affirmant refuser d’y voir une fatalité. "Nous allons continuer à convaincre, à discuter et à mobiliser, en particulier parmi celles et ceux qui n’ont pas voté", assure-t-il.

Parmi les mesures mises en avant dans son programme figurent notamment la gratuité des transports et du stationnement, des mairies de quartier plus proches des habitants, une cantine gratuite bio et locale, ou encore la mise en place d’un référendum d’initiative citoyenne communal.

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Mathieu Garabedian

Municipales 2026 à Villeurbanne

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4 commentaires
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En-avant Villeurbanne... le 16/03/2026 à 17:24

Allez les villeurbannais, c est l occasion de donner une leçon d honneur aux Lyonnais ...
Aucune voix pour LFI..

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Ex Précisions le 16/03/2026 à 16:54

Dehors lfi !
Des nuisibles...

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le gone de Lyon le 16/03/2026 à 16:47

Faire comme Payan à Marseille ne pas s’allier à tout prix ..

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Urgence le 16/03/2026 à 16:23

LFi n en pouvait de ronger son frein :
Pas question de faire une alliance au deuxieme tour , en meme temps LFI n est pas capable de s'allier avec quiconque plus de 24 heures ....
Bref , amis Villeurbannais vous voila maintenant confrontés a LFI pour défendre "un projet axé sur la justice sociale, l’égalité, les services publics et une ambition antiraciste".
Pffff....Que celui qui y croit , le fasse ...
Amis abstentionnistes du 1er tour , entrentendez vous le vol noir des corbeaux sur vos plaines ?
Dimanche ; Allez voter !

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Lfitue le 16/03/2026 à 16:16

Tout est dans le pseudo

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