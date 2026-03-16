Municipales à Villeurbanne : LFI se maintient au second tour et appelle à la mobilisation

À Villeurbanne, on ne fait pas comme à Lyon. Au lendemain du premier tour, la liste Villeurbanne insoumise, portée par Mathieu Garabedian, annonce son maintien au second tour après avoir recueilli plus de 7800 voix.

Point d'alliance avec le maire PS sortant Cédric Van Styvendael, en l'absence de menace du RN ou de la droite, relégués à des seconds rôles.

Dans un communiqué, le candidat LFI se félicite de ce score (17,53%, derrière Cédric Van Styvendael 37,94% et Jean-Paul Bret 17,99%) qu’il interprète comme l’installation durable de La France insoumise dans le paysage politique local.

Il annonce donc sa présence au second tour et entend poursuivre sa campagne dans les derniers jours précédant le scrutin. "Ce bulletin sera présent au second tour. Nous nous maintenons pour proposer une alternative nette, assumée, au service d’un seul objectif : changer la vie réelle des gens", écrit Mathieu Garabedian.

Selon lui, le résultat du premier tour montre qu’une partie de l’électorat villeurbannais souhaite porter un projet axé sur la justice sociale, l’égalité, les services publics et une ambition antiraciste.

Une abstention jugée préoccupante

Le candidat insiste toutefois sur un autre enseignement du scrutin : le niveau élevé de l’abstention.

"L’abstention a été très forte. C’est un fait politique majeur", estime-t-il, tout en affirmant refuser d’y voir une fatalité. "Nous allons continuer à convaincre, à discuter et à mobiliser, en particulier parmi celles et ceux qui n’ont pas voté", assure-t-il.

Parmi les mesures mises en avant dans son programme figurent notamment la gratuité des transports et du stationnement, des mairies de quartier plus proches des habitants, une cantine gratuite bio et locale, ou encore la mise en place d’un référendum d’initiative citoyenne communal.