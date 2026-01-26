Cantines scolaires : Lyon parmi les meilleures villes pour le bio, selon un palmarès national

Cette enquête compare, pour la première fois de manière systématique, la part de produits issus de l’agriculture biologique servis dans les cantines des 97 villes-préfectures de France hexagonale.

Selon les données certifiées par les communes elles-mêmes, Lyon se classe 4e au niveau national pour l’année 2024. Les cantines scolaires lyonnaises atteignent 58% de produits bio, contre 50,3% en 2023, soit une progression de +7,7 points en un an. Un niveau largement supérieur au seuil légal de 20%, fixé par la loi Égalim depuis le 1er janvier 2022.

Dans le détail du classement, seules Saint-Étienne (74,5%), Périgueux (67,6%) et Bordeaux (66,2%) devancent Lyon. À l’inverse, plusieurs villes-préfectures restent très en retrait, avec des taux inférieurs à 5%.

L’enquête souligne également le poids de la commande publique lyonnaise. En 2024, plus de 3,47 millions de repas ont été servis dans les cantines de la ville, ce qui fait de Lyon l’une des communes les plus importantes du panel en volume.

L’un des enseignements majeurs du rapport est l’absence de corrélation entre part de bio et coût du repas. À l’échelle nationale, le prix moyen d’un repas s’élève à 2,65 euros en 2024, indépendamment du niveau de produits biologiques servis. Un argument régulièrement avancé par certaines collectivités pour justifier leur retard.

Réalisée sur plus de sept mois, l’étude repose sur des données issues du portail officiel ma-cantine, complétées par des demandes formelles auprès des communes. 83 villes-préfectures sur 97 ont répondu. L’association reconnaît un possible biais : les collectivités les plus engagées sont aussi les plus enclines à transmettre leurs chiffres.

Pour Agir pour l’environnement, ce palmarès vise autant à valoriser les villes en avance, comme Lyon, qu’à interpeller les collectivités en retard, dans un contexte de crise durable de la filière biologique française.