Saumon et jus d’orange bientôt bannis par la Ville de Lyon ? Les documents qui prouvent que nos informations ne sont pas "erronées"

Alors qu’il n’y a rien de honteux à bannir le saumon d’élevage et le jus d’orange de ses buffets et réceptions, la mairie écologiste a préféré démentir de bout en bout les informations révélées lundi par notre rédaction. Ces dernières se basaient pourtant sur un document interne, et nous précisions évidemment qu’il s’agissait d’un premier jet de travail sur le futur marché des traiteurs dont la lointaine entrée en vigueur programmée début 2023 laisse encore le temps aux élus et fonctionnaires de modifier ses différents aspects.

"Sur chaque dossier, l’objectif est d’établir des critères qui garantissent la qualité des produits, l’inclusion sociale et l’efficience économique. A ce stade, la construction des marchés est en cours et les informations déjà publiées à ce jour sont erronées", a rétorqué la Ville de Lyon à nos confrères de BFM-Lyon.

Puisqu’un bon croquis vaut mieux qu’un long discours, LyonMag publie en partie les documents internes de la Ville de Lyon qui prouvent que, comme précisé dans notre article initial, le futur bannissement du saumon d’élevage et du foie gras semble entendu, que celui du jus d’orange est à l’étude, et que le vin sera bio à l’avenir.

Le premier est issu d'un document intitulé "Renouvellement AC Traiteurs - Stratégie achat finale", le second du compte-rendu de la réunion relative à la validation de la stratégie achat pour les marchés traiteurs datée du 3 février 2022 à laquelle a notamment participé Gautier Chapuis, le conseiller délégué en charge de l’Alimentation.

Il y est écrit à plusieurs reprises que le saumon d'élevage voire le jus d'orange seront exclus, et que les vins devront être bio.

Grégory Doucet serait avisé de prévenir ses équipes qu'ils travaillent en fait sur des bases "erronées". Ce serait dommage de mobiliser davantage leur temps et efforts dans une direction qui ne serait pas la bonne...

