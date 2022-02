Lyon : après le foie gras, la mairie écologiste prête à bannir le saumon et le jus d’orange de ses buffets ?

On sait déjà que Grégory Doucet a banni le foie gras des buffets des cérémonies données à l’Hôtel de Ville. A l’instar du maire de Villeurbanne, celui de Lyon répondait ainsi à une volonté de ne pas promouvoir ce produit souvent affilié à de la maltraitance animale à cause du gavage.

Le retrait de ce produit si populaire durant les périodes de fêtes de fin d’année avait provoqué une polémique d’envergure nationale, et ouvrait le débat, très vite refermé, sur la pertinence de continuer à consommer du foie gras.

Grégory Doucet avait également choqué les restaurateurs lyonnais puisqu’il entendait entamer un dialogue avec ces derniers pour les dissuader d’en servir à leurs clients.

Selon nos informations, la Ville de Lyon ne compte pas s’en tenir au seul foie gras banni de ses réceptions. Les équipes de Grégory Doucet travaillent actuellement sur le futur marché des traiteurs et son allotissement. Plusieurs scénarios sont sur la table afin de savoir qui fournira les petits-déjeuners, goûters, plateaux-repas, buffets et cocktails à l’avenir. Et à quoi ressembleront ces derniers.

Certaines exigences sont aussi à l’étude. Pour être sélectionné, le traiteur pourrait avoir à fournir des labels régionaux, des garanties sur le non-recours aux emballages, des contrats passés avec des entreprises de compostage pour les restes. Et bien sûr, respecter l’exclusion de produits déjà ciblés par la mairie.

Des buffets sans saumon et jus d'orange ?

Dans un document interne et provisoire que la rédaction de LyonMag a pu consulter, les écologistes envisagent fortement d’interdire que soient servis dans leurs réceptions le saumon d’élevage et le jus d’orange.

Le saumon d’élevage est régulièrement dénoncé par des associations comme Greenpeace ou la WWF qui reprochent à l’aquaculture intensive la prolifération des poux de mer et les déchets rejetés dans la mer.

Concernant le jus d’orange, c’est probablement le bilan carbone, l’empreinte écologique liés à l’exportation du produit qui font tiquer Grégory Doucet. Les discussions sont encore en cours quant à la pertinence d’arrêter d’en servir aux convives du maire. Ces derniers pourront se consoler avec du vin, mais qui devra être obligatoirement bio.

C’est à nouveau Gautier Chapuis, conseiller municipal délégué à l’Alimentation, qui est chargé du dossier brûlant, après ceux du cordon bleu à la cantine et du foie gras.

Un long chemin reste toutefois encore à parcourir avant que ce nouveau marché des traiteurs entre en vigueur, idéalement début 2023. Le choix des professionnels retenus doit être fait en novembre prochain.