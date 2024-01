Lyon : la mairie va augmenter ses fonctionnaires de 1000 euros net par an

Il faut dire que depuis plus d'un an, la majorité écologiste multiplie le déblocage d'avantages pour ses agents et fonctionnaires. A tel point que les syndicats ne vont plus savoir quoi réclamer !

Après le congé paternité porté à 10 semaines, la mairie annonce ce vendredi une revalorisation des salaires "pour créer un choc d'attractivité". Pour ce faire, l'augmentation qui entrera en vigueur au printemps prochain sera de l'ordre de 1000 euros net par an, soit 100 euros brut par mois.

"Après des années de gel du point de d’indice et de fonctionnaire-bashing, il est essentiel de revaloriser les métiers du service public. Dans nos crèches, dans nos écoles, dans nos résidences personnes âgées, dans nos équipements sportifs, nous risquons tantôt la fermeture au public, tantôt une dégradation de la qualité qui ne serait pas acceptable. A nous de réaffirmer que le service public est avant tout le patrimoine de ceux qui n’en ont pas ; qu’il est d’abord une valeur avant d’être un coût ; que les agents de la première ligne sont indispensables à tous !", commente l'adjoint chargé de la Promotion des services publics Laurent Bosetti dans un communiqué de presse.

Ce n'est pas la seule annonce faite à l'occasion du Comité social territorial.

La Ville de Lyon entend également débloquer une revalorisation spécifique aux agents de la filière sociale et médico-sociale (ATSEM, auxiliaires de vie, infirmières...) de 1250 euros net à l'année.

Enfin, la bonification des heures de nuit pour les policiers municipaux, les personnels des EHPAD et des résidences pour personnes âgées de la Ville de Lyon sera de 6 euros supplémentaires de l'heure. Une manière de reconnaître la pénibilité des tâches nocturnes.

Le conseil municipal devra valider ces mesures pour lesquelles une enveloppe de 10 millions d'euros sera nécessaire.