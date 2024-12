Incendie d'un squat à Caluire : "La responsabilité pénale du maire de Lyon est engagée" selon Pierre Oliver

Si quatre occupants ont été blessés, dont deux grièvement, le sinistre n'a heureusement fait aucune victime.

Pour la droite lyonnaise, cet incendie était "écrit d'avance".

Le groupe présidé par Pierre Oliver rappelle que le bâtiment était la propriété de la Ville de Lyon. Et que Grégory Doucet n'avait pas pris d'arrêté de péril il y a un peu plus d'un an, lorsque le maire de Caluire-et-Cuire l'avait sollicité à ce sujet, lui faisant part de l'état de délabrement des lieux. "La responsabilité pénale du maire de Lyon est donc ici engagée", avance-t-il.

Pour le maire LR du 2e arrondissement, la majorité du maire de Lyon est "poussée par des collectifs politiquement proches". "Combien d’autres squats se trouvent dans des bâtiments appartenant à la Ville de Lyon ou, sur son territoire, à des acteurs publics comme des bailleurs sociaux ? Faut-il d’autres drames pour sortir de cet aveuglement ?", conclut Pierre Oliver.

De son côté, le groupe La Métropositive à la Métropole de Lyon tient le même discours. Par la voix de son président Philippe Cochet, maire de Caluire-et-Cuire, il critique Bruno Bernard : "Comment justifier que le Président de la Métropole de Lyon, dépositaire du pouvoir de police spéciale en matière de mise en sécurité des immeubles menaçant ruine n’ait pas agi après sa saisine officielle par la ville de Caluire-et-Cuire ? Sinon qu’il refuse systématiquement d’écouter et de prendre en compte les demandes des maires ! Au-delà de la solidarité qui doit tous nous habiter pour protéger ces populations, il convient de dire la vérité à nos habitants et que chacun comprenne les conséquences désastreuses des choix politiques qui ont amené à ce drame".