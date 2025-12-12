Près de Lyon : la sénatrice Catherine Di Folco victime d'un cambriolage

Les gendarmes sont sur les dents mais les faits s'accumulent. Et ils frappent n'importe quel citoyen, puisque la sénatrice du Rhône Catherine Di Folco, également élue à Messimy dont elle a été la maire jusqu'en 2017, fait partie des victimes.
Une enquête a été ouverte, on ignore la portée du préjudice subie par la discrète parlementaire LR.
On ne sait pas encore s'il s'agit d'une seule et même bande de cambrioleurs, ou si plusieurs individus agissent ces dernières semaines dans le même secteur.
On va chercher l'argent où il y en a .Signaler Répondre
Quand on aime les gens ...du voyage et leurs zones ...Signaler Répondre
Discrète mais très active...une élue digne et simple qui relève la confiance que l'on peut avoir avec nos politiques ..Signaler Répondre
C'est juste un sentiment de cambriolageSignaler Répondre
Toujours pas de second amendement ni abrogation du badinter ?Signaler Répondre
Pour être discrète elle est discrète, jamais entendu parler que ce soit dans la région ou au sénat...Signaler Répondre
Pourtant un nom pareil ça se retient.