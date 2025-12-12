Faits Divers

Près de Lyon : la sénatrice Catherine Di Folco victime d'un cambriolage - LyonMag

De plus en plus de cambriolages sont à déplorer dans l'Ouest rhodanien.

Les gendarmes sont sur les dents mais les faits s'accumulent. Et ils frappent n'importe quel citoyen, puisque la sénatrice du Rhône Catherine Di Folco, également élue à Messimy dont elle a été la maire jusqu'en 2017, fait partie des victimes.

Une enquête a été ouverte, on ignore la portée du préjudice subie par la discrète parlementaire LR.

On ne sait pas encore s'il s'agit d'une seule et même bande de cambrioleurs, ou si plusieurs individus agissent ces dernières semaines dans le même secteur.

papyrebel le 12/12/2025 à 09:45

On va chercher l'argent où il y en a .

Venividivinci le 12/12/2025 à 09:40

Quand on aime les gens ...du voyage et leurs zones ...

Grand gognand le 12/12/2025 à 08:52

Discrète mais très active...une élue digne et simple qui relève la confiance que l'on peut avoir avec nos politiques ..

Justice mon c... le 12/12/2025 à 08:23

C'est juste un sentiment de cambriolage

J6 le 12/12/2025 à 08:20

Toujours pas de second amendement ni abrogation du badinter ?

Ex Précisions le 12/12/2025 à 07:43

Pour être discrète elle est discrète, jamais entendu parler que ce soit dans la région ou au sénat...
Pourtant un nom pareil ça se retient.

