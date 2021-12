Interdiction des thérapies de conversion : la sénatrice du Rhône Catherine Di Folco a voté contre

A 305 voix pour et 28 contre, le texte prévoit un délit spécifique contre les professionnels de santé et les religieux qui proposent à travers des séances de lutter contre l'homosexualité ou la non-binarité d'une personne. Jusqu'à 2 ans de prison (même 3 ans si la victime est mineure) et 30 000 euros d'amende (45 000 pour une victime mineure) sont prévus.

Parmi les 28 sénateurs à considérer qu'il ne faut pas en finir avec ces thérapies de conversion bien souvent imposées par les proches du "patient", on retrouve Catherine Di Folco, parlementaire LR du Rhône. Certains de ses collègues ayant voté contre réclamait notamment la suppression de la mention "identité de genre" dans la proposition de loi.

A noter que les autres sénateurs du Rhône, y compris les Républicains François-Noël Buffet et Etienne Blanc, ont tous voté pour.