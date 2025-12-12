Judiciaire

Lyon : le pédocriminel avait fait une trentaine de victimes, il écope de 18 ans de réclusion criminelle

La cour criminelle du Rhône à Lyon jugeait depuis deux semaines un pédocriminel en série.

Laurent Moussière, ex-opérateur du SAMU et bénévole de la Croix-Rouge a écopé de 18 ans de réclusion criminelle ce jeudi, alors que 20 ans avaient été requis.

Il lui était reproché de nombreuses agressions sexuelles, ainsi que des viols, la plupart commis sur des mineurs. Au total, 38 victimes ont été recensées entre 1990 et 2021, mais seulement 21 ont pu être retenues - la plupart âgées de moins de 15 ans au moment des faits, prescription oblige.

Les faits se sont déroulés à son domicile à Lyon puis à Périgueux, mais aussi à l'antenne de la Croix-Rouge. Il parvenait à gagner la confiance de jeunes isolés pour ensuite les agresser. Pour parvenir à ses fins, il leur proposait également de l'alcool et de la drogue.

Avant le verdict, Laurent Moussière s'était adressé aux victimes : "Je vous demande pardon pour les dégâts que j’ai causés, pour les gestes, les actes qui vous ont agressés. J’espère que vous pourrez après ça guérir vos blessures."

Aux 20 ans requis par l'avocat général Vincent Auger qui voulait "empêcher de nuire le plus longtemps possible" ce "prédateur sexuel", la cour criminelle du Rhône a préféré prononcer une peine de 18 ans

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
En vrai ça va le 12/12/2025 à 09:52

Cela représente grosso modo 6 mois par victime .

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 12/12/2025 à 09:42

Lyon est une belle ville , calme , sûre où il fait bon vivre tous ensemble , un climat de bien-être y règne , vous pouvez laisser votre vélo sans cadenas , votre voiture , vous pouvez vous promener en portant des bijoux , un beau sac à main pour les dames , un porte-documents en cuir pour les messieurs , bref tout est possible , sauf les caméras ! Là est le mystère ...

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 12/12/2025 à 09:35

Les fera t'il ? Rien n'est moins sûr : Il fera 9 ans au maximum et s'il se comporte bien , peut-être moins ... Il eût fallu une peine incompréssible .

Signaler Répondre
avatar
Mouimoui le 12/12/2025 à 09:23

Encore un gauchiste... c'est toujours des gauchistes...

Signaler Répondre
avatar
:( le 12/12/2025 à 09:22

Il va louper l’antifafest.

Signaler Répondre

