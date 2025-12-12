Lyon : le pédocriminel avait fait une trentaine de victimes, il écope de 18 ans de réclusion criminelle

Laurent Moussière, ex-opérateur du SAMU et bénévole de la Croix-Rouge a écopé de 18 ans de réclusion criminelle ce jeudi, alors que 20 ans avaient été requis.

Il lui était reproché de nombreuses agressions sexuelles, ainsi que des viols, la plupart commis sur des mineurs. Au total, 38 victimes ont été recensées entre 1990 et 2021, mais seulement 21 ont pu être retenues - la plupart âgées de moins de 15 ans au moment des faits, prescription oblige.

Les faits se sont déroulés à son domicile à Lyon puis à Périgueux, mais aussi à l'antenne de la Croix-Rouge. Il parvenait à gagner la confiance de jeunes isolés pour ensuite les agresser. Pour parvenir à ses fins, il leur proposait également de l'alcool et de la drogue.

Avant le verdict, Laurent Moussière s'était adressé aux victimes : "Je vous demande pardon pour les dégâts que j’ai causés, pour les gestes, les actes qui vous ont agressés. J’espère que vous pourrez après ça guérir vos blessures."

Aux 20 ans requis par l'avocat général Vincent Auger qui voulait "empêcher de nuire le plus longtemps possible" ce "prédateur sexuel", la cour criminelle du Rhône a préféré prononcer une peine de 18 ans