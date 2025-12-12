Près de Lyon : il traverse l'A89 à pied après un accident, un homme mortellement percuté

Vers 21h30, un automobiliste a eu un accident sur la voie de gauche. Pour une raison inconnue, il est sorti de son véhicule et a enjambé le terre-plein central pour traverser l'autoroute et se rendre de l'autre côté.

Une action qui lui a coûté la vie puisque l'homme a été violemment percuté par une voiture. Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée sur place.

A noter que l'embouteillage créé à cause de cet accident mortel a entraîné une collision entre un véhicule à l'arrêt et une moto. L'automobiliste et le motard ont été légèrement blessés et pris en charge par les secours.

L'A89 a ensuite été fermée plusieurs heures à ce niveau.