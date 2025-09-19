De plus en plus de cyclistes : Lyon dans le top 5 des villes les plus cyclables de France

La Fédération des usagers de la bicyclette a publié ce jeudi son dernier baromètre concernant les villes les plus cyclables. Plus de 330 000 personnes ont répondu au printemps dernier à cette enquête citoyenne sur la pratique du vélo en France, dont 12 700 habitants de la métropole de Lyon. Il était notamment question de ressenti général, de sécurité, de confort, d’efforts de la commune ou encore des services et des stationnements.
Pour cette nouvelle édition, la capitale des Gaules intègre le top 5 avec une note de 4,03 sur 5, soit une hausse de 15% par rapport à 2021 où elle avait obtenu 3,51 sur 5.
Lyon prend ainsi la quatrième place du baromètre derrière Grenoble (4,37), Strasbourg (4,15) et Rennes (4,05). Parmi les points faibles de Lyon, on retrouve des manques de places de stationnement, notamment dans les gares de Jean-Macé et de Perrache.
"Lyon, notée B, gagne deux places par rapport à l’édition 2021 et figure à la 4ème place de la catégorie des "Grandes villes", Villeurbanne est 125ème dans la catégorie "Villes de banlieues" et Couzon est 96ème parmi les "Bourgs et villages". Aucune commune de la métropole de Lyon ne figure néanmoins sur le podium national : malgré des résultats globaux en amélioration, celles et ceux qui se déplacent à vélo attendent une meilleure sécurisation de leurs déplacements", commente l’association lyonnaise La Ville à Vélo concernant ce baromètre.
J’aurais préféré apprendre que Lyon était 4e des villes les plus paisibles et où on se sent en sécurité…
Malheureusement pour ce classement on doit être dans les bas fonds
Peut-on avoir les ratios de ces 5 premières villes avec les embouteillages ?

Je pense que ce ne sera que de mauvaises surprises...
Je pense que ce ne sera que de mauvaises surprises...
Une autre question, d'un piéton qui n'a pas de voiture : à quoi sert un feu rouge ?Signaler Répondre
Je met mon velo dans le train quand je vais voir des amis.Signaler Répondre
et oui, et de plus en plus de cyclistes qui roulent comme des malades mentaux sur la rue de la Ré ainsi que des trottinettes électriques qui vous frôlent à une vitesse incroyable toujours sur la rue de la Ré.
Les places réservées ? Vous croyez que les gens en ont quelque chose à faire dans ces bétaillères ?Signaler Répondre
13700. cyclistes sur plus de 500.000 habitants grâce à eux on a vide les caisses de la mairie et celle de la métropole.
Surtout avenue des Frères Lumière où les feux ont été supprimés, un véritable boulevard de la mort pour les piétons.
Le cyclisteSignaler Répondre
- Ne devient pas obèse
- Ne va pas chez le médecin
- Ne va pas dans les hôpitaux
Pour chaque McDrive, c'est :
- 10 cardiologues
- 10 dentistes
- 10 experts en perte de poids
