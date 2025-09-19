Transports

De plus en plus de cyclistes : Lyon dans le top 5 des villes les plus cyclables de France

Une forte progression mais pas encore suffisante pour atteindre la tête du classement.

La Fédération des usagers de la bicyclette a publié ce jeudi son dernier baromètre concernant les villes les plus cyclables. Plus de 330 000 personnes ont répondu au printemps dernier à cette enquête citoyenne sur la pratique du vélo en France, dont 12 700 habitants de la métropole de Lyon. Il était notamment question de ressenti général, de sécurité, de confort, d’efforts de la commune ou encore des services et des stationnements.

Pour cette nouvelle édition, la capitale des Gaules intègre le top 5 avec une note de 4,03 sur 5, soit une hausse de 15% par rapport à 2021 où elle avait obtenu 3,51 sur 5.

Lyon prend ainsi la quatrième place du baromètre derrière Grenoble (4,37), Strasbourg (4,15) et Rennes (4,05). Parmi les points faibles de Lyon, on retrouve des manques de places de stationnement, notamment dans les gares de Jean-Macé et de Perrache.

"Lyon, notée B, gagne deux places par rapport à l’édition 2021 et figure à la 4ème place de la catégorie des "Grandes villes", Villeurbanne est 125ème dans la catégorie "Villes de banlieues" et Couzon est 96ème parmi les "Bourgs et villages". Aucune commune de la métropole de Lyon ne figure néanmoins sur le podium national : malgré des résultats globaux en amélioration, celles et ceux qui se déplacent à vélo attendent une meilleure sécurisation de leurs déplacements", commente l’association lyonnaise La Ville à Vélo concernant ce baromètre.

avatar
Tuture le 19/09/2025 à 17:45
Guy Thomas a écrit le 19/09/2025 à 16h56

Photo édifiante de l'article deux vélos........................

Et combien de voitures ?

Signaler Répondre
avatar
Pédale et lis, ça fait du bien aux neurones le 19/09/2025 à 17:41
Pouah je me marre a écrit le 19/09/2025 à 17h26

Tu n'ouvre jamais les fenêtres, essaye tu pourra compter les velos et en meme temp ca peut servir pour aérer chez toi.
Quoique monté de la boucle ya beaucoup de voitures aussi pour aéré c'est pas top..
Du coup tu devrait remercier les velos, plus yen aura et mieux tu respirera..

Toi, tu pourrais ouvrir des livres de grammaire, ça ferait du bien à ton cerveau.

Signaler Répondre
avatar
Bon le 19/09/2025 à 17:39

Super !
J’aurais préféré apprendre que Lyon était 4e des villes les plus paisibles et où on se sent en sécurité…
Malheureusement pour ce classement on doit être dans les bas fonds

Signaler Répondre
avatar
vous etes épuisant le 19/09/2025 à 17:39
Pedaleduschnok a écrit le 19/09/2025 à 16h59

13700. cyclistes sur plus de 500.000 habitants grâce à eux on a vide les caisses de la mairie et celle de la métropole.Les pseudos écolo ont su grâce à Bagnon créer la haine de le voiture et aussi du piéton qui traverse trop lentement au passage piéton donc des cyclistes qui vous insultent et qui se foutent allègrement du code de la route.Mais qui ont besoin de leur voiture pour partir en vacances ,en week end ou aller chez des copains qui habitent en périphérie lyonnaise.Abrutis !!

12700 (et non 13700) c'est pas le nb de cyclistes.... c'est le nb de gens qui ont répondu à la consultation

quand on sait pas lire c'est compliqué de comprendre.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 19/09/2025 à 17:37

Peut-on avoir les ratios de ces 5 premières villes avec les embouteillages ?
Je pense que ce ne sera que de mauvaises surprises...

Signaler Répondre
avatar
Question pour un champion le 19/09/2025 à 17:37
Perso a écrit le 19/09/2025 à 17h21

Je met mon velo dans le train quand je vais voir des amis.
En fait la vrai question c'est : à quoi sert une voiture?

Une autre question, d'un piéton qui n'a pas de voiture : à quoi sert un feu rouge ?

Signaler Répondre
avatar
rural le 19/09/2025 à 17:28
Antiecolo a écrit le 19/09/2025 à 17h01

Si tu veux faire du vélo va à la campagne !!

A non hein!! marre de ces veloteurs le dimanche

Signaler Répondre
avatar
Pouah je me marre le 19/09/2025 à 17:26
Un petit menteur à la solde de la mairie a écrit le 19/09/2025 à 16h52

Il n'y a personne en vélos montée de la boucle j'y habite

Tu n'ouvre jamais les fenêtres, essaye tu pourra compter les velos et en meme temp ca peut servir pour aérer chez toi.
Quoique monté de la boucle ya beaucoup de voitures aussi pour aéré c'est pas top..
Du coup tu devrait remercier les velos, plus yen aura et mieux tu respirera..

Signaler Répondre
avatar
Bravo le 19/09/2025 à 17:22

Vive la p'tite reine 😘

Signaler Répondre
avatar
Perso le 19/09/2025 à 17:21
Pedaleduschnok a écrit le 19/09/2025 à 16h59

13700. cyclistes sur plus de 500.000 habitants grâce à eux on a vide les caisses de la mairie et celle de la métropole.Les pseudos écolo ont su grâce à Bagnon créer la haine de le voiture et aussi du piéton qui traverse trop lentement au passage piéton donc des cyclistes qui vous insultent et qui se foutent allègrement du code de la route.Mais qui ont besoin de leur voiture pour partir en vacances ,en week end ou aller chez des copains qui habitent en périphérie lyonnaise.Abrutis !!

Je met mon velo dans le train quand je vais voir des amis.
En fait la vrai question c'est : à quoi sert une voiture?

Signaler Répondre
avatar
C'est peut etre un détail pour vous le 19/09/2025 à 17:19
C'te blague a écrit le 19/09/2025 à 17h02

Les places réservées ? Vous croyez que les gens en ont quelque chose à faire dans ces bétaillères ?

Mais pour nous les places de parking c'est non seulement pas un probleme pour en trouver partout.
Mais en plus c'est gratuit..

Signaler Répondre
avatar
Yvette la belette le 19/09/2025 à 17:19
HardRockeuse a écrit le 19/09/2025 à 17h02

et oui, et de plus en plus de cyclistes qui roulent comme des malades mentaux sur la rue de la Ré ainsi que des trottinettes électriques qui vous frôlent à une vitesse incroyable toujours sur la rue de la Ré. Cela va de soi.

Vous devez être plus carrossière qu’infirmière pour dire une telle remarque.

Yvettement,

Signaler Répondre
avatar
Et oui le 19/09/2025 à 17:18
HardRockeuse a écrit le 19/09/2025 à 17h02

et oui, et de plus en plus de cyclistes qui roulent comme des malades mentaux sur la rue de la Ré ainsi que des trottinettes électriques qui vous frôlent à une vitesse incroyable toujours sur la rue de la Ré. Cela va de soi.

Beaucoup de voitures frôlent les cyclistes aussi et on en fait pas tout un fouin..

Signaler Répondre
avatar
CSC le 19/09/2025 à 17:15
Un petit menteur à la solde de la mairie a écrit le 19/09/2025 à 16h52

Il n'y a personne en vélos montée de la boucle j'y habite

mais comment tu fais pour surveiller la piste cyclable quand tu lis un article LM et que tu le commentes? et pour la grosse commission?

Signaler Répondre
avatar
Dans le esprit des cyclistes le 19/09/2025 à 17:12
Je compatis a écrit le 19/09/2025 à 16h48

Des cons dans le métro c'est pas ce qui manque, courage!

Faut pas l’avoir mauvaise comme ça parce qu’on oooose critiquer les cyclistes, grandissez un peu

Signaler Répondre
avatar
Bibi Fricotin le 19/09/2025 à 17:10

j'ai équipé mon SUV d'un pare buffle, ça fera l'affaire...

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1ER le 19/09/2025 à 17:06
Vive le vélo a écrit le 19/09/2025 à 16h07

Et f u k aux grincheux et aux bagnolards

C'est l'approche des élections qui rend les écologistes polis . on n'as plus de termes droitardés, Vrommer , Boomer et autres sobriquets . Demain il neige !

Signaler Répondre
avatar
HardRockeuse le 19/09/2025 à 17:02

et oui, et de plus en plus de cyclistes qui roulent comme des malades mentaux sur la rue de la Ré ainsi que des trottinettes électriques qui vous frôlent à une vitesse incroyable toujours sur la rue de la Ré. Cela va de soi.

Signaler Répondre
avatar
C'te blague le 19/09/2025 à 17:02
Mouaich a écrit le 19/09/2025 à 14h58

Mais oui, passé un certain âge, regarder la télévision est le plus bel objectif de vie qu’on puisse avoir! Ne pas sortir en profitant des tarifs réduits tcl et des places réservées dans les bus, tram et métro, revendre sa voiture plutôt que de se servir du droit de l’utiliser, même en zfe/ztl… des commandes sur un site américain de vente à domicile plutôt que d’utiliser une site local comme les commerçants lyonnais les développent tous… commenter toute la journée sur Lyon Mag, aussi!

Les places réservées ? Vous croyez que les gens en ont quelque chose à faire dans ces bétaillères ?

Signaler Répondre
avatar
Antiecolo le 19/09/2025 à 17:01
Vive le vélo a écrit le 19/09/2025 à 16h07

Et f u k aux grincheux et aux bagnolards

Si tu veux faire du vélo va à la campagne !!

Signaler Répondre
avatar
Pedaleduschnok le 19/09/2025 à 16:59

13700. cyclistes sur plus de 500.000 habitants grâce à eux on a vide les caisses de la mairie et celle de la métropole.Les pseudos écolo ont su grâce à Bagnon créer la haine de le voiture et aussi du piéton qui traverse trop lentement au passage piéton donc des cyclistes qui vous insultent et qui se foutent allègrement du code de la route.Mais qui ont besoin de leur voiture pour partir en vacances ,en week end ou aller chez des copains qui habitent en périphérie lyonnaise.Abrutis !!

Signaler Répondre
avatar
Guy Thomas le 19/09/2025 à 16:56

Photo édifiante de l'article deux vélos........................

Signaler Répondre
avatar
ventilateur a merde le 19/09/2025 à 16:55

si les écolos croient nous berner avec ce classement bidon d'une asso de bobo ::: la fédération??

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 19/09/2025 à 16:55
Raleuse a écrit le 19/09/2025 à 16h09

ça nous fait une belle jambe. Au lieu de se vanter de ses pistes, Mr Doucet devrait s'attaquer plus sur l'insécurité en général.
et mettre de l'argent dans des caméras de surveillance..

La râleuse : vous avez raison , mais faudrait il que l'âne Doucet ne garde pas les images des vidéosurveillance uniquement pour lui !
Comme l'a révélé le syndicat de police nationale !
Mais l'âne Doucet a répondu qu'il transmettait toujours les images de vidéosurveillance après les avoir gravé sur DVD !
Je vous laisse apprécier le niveau de la réponse !
Cela donne plus de chance aux délinquants de prendre la fuite . Trop FORT ces écolos . J.M

Signaler Répondre
avatar
Tout à fait le 19/09/2025 à 16:54
A pied a écrit le 19/09/2025 à 14h29

Et la plus dangereuse ville du monde circulable à pied à cause des cyclistes, des trottinettes et des travaux !

Surtout avenue des Frères Lumière où les feux ont été supprimés, un véritable boulevard de la mort pour les piétons.

Signaler Répondre
avatar
Petit bledard gochard le 19/09/2025 à 16:53
Salut ma dinde a écrit le 19/09/2025 à 14h51

Mais t’as tellement raison !!! C’est pareil sur la route devant chez moi, tiens : pas une voiture dessus - faut dire qu’elle mène au cimetière. Pour 3 corbillards par semaine, ça sert à rien du tout cet aménagement. Tu me donnes une bonne idée d’économie, je vais demander à mon maire qu’il m’en revende un bout pour faire truc qui sert vraiment. Et à la campagne, tu y pense ? Toutes ces routes communales qu’on pourrait remettre en chemin pour les tracteurs ?

Qui crèche en pleine campagne

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 19/09/2025 à 16:53
ah ben mince alors a écrit le 19/09/2025 à 16h03

La 4eme place ? au pied du podium .
Comment appelle t on cette place déjà ? ce n est certainement pas un hasard ...
Ce qui me bouleverse le plus dans le classement ? c est que Grenoble soit troisième..

Comment dire ? Vouloir dépasser Grenoble, on peut y arriver si les gauchos repassent en 2026. On pourra meme faire mieux en insécurité, saleté, magasins fermés, on a le bon tempo.... Le vélo réjouit le bobo, un peu moins les locaux. La trottinette ne rend pas moins bete. L automobile n est pas une affaire de débile. En attendant , arrêtez de dilapider mon argent.
Ni oubli, ni pardon

Signaler Répondre
avatar
Un petit menteur à la solde de la mairie le 19/09/2025 à 16:52
Mais n'importe quoi a écrit le 19/09/2025 à 15h07

Je l'ai fait hier la monté de la boucle il y avait beaucoup de vélos, tout comme celle de Choulans d'ailleurs..
Si tu y va à 23h forcément y'a pas grand monde.

Il n'y a personne en vélos montée de la boucle j'y habite

Signaler Répondre
avatar
Tu viens me le dire en face? le 19/09/2025 à 16:50
Vive le vélo a écrit le 19/09/2025 à 16h07

Et f u k aux grincheux et aux bagnolards

...........

Signaler Répondre
avatar
Je compatis le 19/09/2025 à 16:48
Dans l esprit des cyclistes a écrit le 19/09/2025 à 15h57

J aime pas les c..s , point barre . De la part d’un piéton et utilisateur des transports en commun

Des cons dans le métro c'est pas ce qui manque, courage!

Signaler Répondre
avatar
euhhh le 19/09/2025 à 16:40
ah ben mince alors a écrit le 19/09/2025 à 16h03

La 4eme place ? au pied du podium .
Comment appelle t on cette place déjà ? ce n est certainement pas un hasard ...
Ce qui me bouleverse le plus dans le classement ? c est que Grenoble soit troisième..

au lieu de mettre un commentaire tu devrais peut-être lire .... Grenoble est première

Signaler Répondre
avatar
Elisea le 19/09/2025 à 16:13
Je sais pas a écrit le 19/09/2025 à 15h28

Ce que font les bobos ecolos..
Mais un pantalon de pluie c'est 10€ et l'imperméable qui va avec c'est 15€, largement dans les cordes d'un cycliste quand il n'a plus les frais :

Des cours de conduite.
De l'achat d'une voiture.
De son entretiens.
De l'essence.
De l'assurance.
Des peages.
Des parkings.

Le cycliste
- Ne devient pas obèse
- Ne va pas chez le médecin
- Ne va pas dans les hôpitaux

Pour chaque McDrive, c'est :
- 10 cardiologues
- 10 dentistes
- 10 experts en perte de poids

Signaler Répondre
avatar
1957 le 19/09/2025 à 16:11

ces gens à vélo..,ils réfléchissent qu’un jour ils seront moins jeunes et que le vélo ne leur conviendra plus.
pour les bouchons avec toutes les voies de circulation supprimées, c’est sûr que cela provoque des bouchons !!!
Vu la dégradation du centre et dé l’insécurité il y aura de moins en moins de monde et de touristes.
Quelle réussite ! bravo les ecolos
Surtout quand on voit le monde sur les pistes cyclables et le prix que ça coûte.
Allez plus que quelques mois à vous supporter !

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 19/09/2025 à 16:10
Mais chut! a écrit le 19/09/2025 à 15h41

Bon sang, mais lui dis pas! Il croit que ça fait tourner l’économie! Que son pognon qui part dans la banque, la carte grise, l’assurance, le joli suv de marque française fabriqué à 5000km, c’est bon pour tout le monde!
Avec la différence, les économies qu’on met ailleurs, il va dire aussi qu’on s’en sert pour faire des aller/retour à Bali et qu’on est des bobos. C’est peine perdue, 50 ans de marketing automobile sont passés par là. Tout le monde n’en sortira pas.

Ah ah ah...🤣🤣
Mais c'est tellement ça..👍

Pareil, défense de leur dire.. que les ZFE, c'est fait pour les motiver à changer de véhicule.. pour avoir le droit de tout faire en voiture "librement".. et ce sera bien pour l'économie quand le bon Macron arrosera les constructeurs avec les primes à l'achat/reprise..

Signaler Répondre
avatar
Raleuse le 19/09/2025 à 16:09

ça nous fait une belle jambe. Au lieu de se vanter de ses pistes, Mr Doucet devrait s'attaquer plus sur l'insécurité en général.
et mettre de l'argent dans des caméras de surveillance..

Signaler Répondre
avatar
Vive le vélo le 19/09/2025 à 16:07

Et f u k aux grincheux et aux bagnolards

Signaler Répondre
avatar
Pfuiiii le 19/09/2025 à 16:04

Dommage que "plus cyclable" rime souvent avec "moins vivable", alors qu'avec un peu de vrai bon sens , les deux pourraient très bien cohabiter en harmonie !.. Mais dans ce cas, il n'y aurait plus de "conflits" à alimenter sans cesse, quelle perte sèche pour certains idéologues de salon !

Signaler Répondre
avatar
ah ben mince alors le 19/09/2025 à 16:03

La 4eme place ? au pied du podium .
Comment appelle t on cette place déjà ? ce n est certainement pas un hasard ...
Ce qui me bouleverse le plus dans le classement ? c est que Grenoble soit troisième..

Signaler Répondre
avatar
csc le 19/09/2025 à 16:02
Je sais pas a écrit le 19/09/2025 à 15h28

Ce que font les bobos ecolos..
Mais un pantalon de pluie c'est 10€ et l'imperméable qui va avec c'est 15€, largement dans les cordes d'un cycliste quand il n'a plus les frais :

Des cours de conduite.
De l'achat d'une voiture.
De son entretiens.
De l'essence.
De l'assurance.
Des peages.
Des parkings.

et 300 euros par an de mon employeur
ca ne fait des pantalons de pluie

Signaler Répondre
avatar
Dans l esprit des cyclistes le 19/09/2025 à 15:57
C'est cela oui a écrit le 19/09/2025 à 15h21

Toi t'aime pas les velos avoue !

J aime pas les c..s , point barre . De la part d’un piéton et utilisateur des transports en commun

Signaler Répondre
avatar
Désolé le 19/09/2025 à 15:50
Mais chut! a écrit le 19/09/2025 à 15h41

Bon sang, mais lui dis pas! Il croit que ça fait tourner l’économie! Que son pognon qui part dans la banque, la carte grise, l’assurance, le joli suv de marque française fabriqué à 5000km, c’est bon pour tout le monde!
Avec la différence, les économies qu’on met ailleurs, il va dire aussi qu’on s’en sert pour faire des aller/retour à Bali et qu’on est des bobos. C’est peine perdue, 50 ans de marketing automobile sont passés par là. Tout le monde n’en sortira pas.

C'est plus fort que moi !
Mdr promis je me la ferme..

Oui oui c'est tres bien les voitures, c'est pas cher, on est libre, on a la clim..

Signaler Répondre
avatar
Mais chut! le 19/09/2025 à 15:41
Je sais pas a écrit le 19/09/2025 à 15h28

Ce que font les bobos ecolos..
Mais un pantalon de pluie c'est 10€ et l'imperméable qui va avec c'est 15€, largement dans les cordes d'un cycliste quand il n'a plus les frais :

Des cours de conduite.
De l'achat d'une voiture.
De son entretiens.
De l'essence.
De l'assurance.
Des peages.
Des parkings.

Bon sang, mais lui dis pas! Il croit que ça fait tourner l’économie! Que son pognon qui part dans la banque, la carte grise, l’assurance, le joli suv de marque française fabriqué à 5000km, c’est bon pour tout le monde!
Avec la différence, les économies qu’on met ailleurs, il va dire aussi qu’on s’en sert pour faire des aller/retour à Bali et qu’on est des bobos. C’est peine perdue, 50 ans de marketing automobile sont passés par là. Tout le monde n’en sortira pas.

Signaler Répondre
avatar
Je sais pas le 19/09/2025 à 15:28
Pas les jours de pluie, de neige, de ciel couvert...... a écrit le 19/09/2025 à 14h32

C'est bien connu, le bobo écolo de la métro préfère son auto à son vélo les jours où la météo n'est pas au plus beau !

Ce que font les bobos ecolos..
Mais un pantalon de pluie c'est 10€ et l'imperméable qui va avec c'est 15€, largement dans les cordes d'un cycliste quand il n'a plus les frais :

Des cours de conduite.
De l'achat d'une voiture.
De son entretiens.
De l'essence.
De l'assurance.
Des peages.
Des parkings.

Signaler Répondre
avatar
ManuM69 le 19/09/2025 à 15:25

Le problème est que ce n'est pas forcément par choix que la population utilise un vélo mais par obligation.
Des rues fermés, des travaux partout, des embouteillages, moins de stationnement...

Signaler Répondre
avatar
Tu n'es pas a la page le 19/09/2025 à 15:24
Jesaistout a écrit le 19/09/2025 à 14h45

Non, vous faites erreur
La trottinette est plus usitée que le vélo.
Cela permet d'arriver à l'heure chez les amis sans sentir le chacal.

Vélo électrique tu set toujours aussi bon.
De plus tu fait tourner un peu le rythme cardiaque, ce qui n'est pas négligeable.

Signaler Répondre
avatar
C'est cela oui le 19/09/2025 à 15:21
Dans l esprit des cyclistes a écrit le 19/09/2025 à 15h12

Les voies de bus sont des pistes cyclables où les bus sont à peine tolérés

Toi t'aime pas les velos avoue !

Signaler Répondre
avatar
Dans l esprit des cyclistes le 19/09/2025 à 15:12
Tu oublie de dire a écrit le 19/09/2025 à 14h56

Que les couloirs de bus sont cyclables..

Les voies de bus sont des pistes cyclables où les bus sont à peine tolérés

Signaler Répondre
avatar
Mon pauvre ami le 19/09/2025 à 15:10
Et non a écrit le 19/09/2025 à 14h38

Oula malheureux, n’ébruite pas ça ! Il se pourrait que certains troquent leur char contre un biclou quand ils se pencheront réellement sur son coût. Laisse les donc dans l’illusion de leur leasing, de leur statut social lié à leur gabarit imposant, dans leurs retards chroniques quand ils arrivent au travail le matin. On s’en fout, chacun perd son argent comme il veut. Tant que mes (lourds) impôts payent équitablement les droit de rouler en sécurité pour chacun d’entre nous, et financent équitablement le droit de respirer le mieux possible pour limiter les maladies qu’on développera équitablement, cyclistes ou automobilistes chacun fait ce qu’il veut de son pognon. J’ai adoré et j’adore les caisses, y compris les fumantes. Mais elles n’ont rien à faire dans une ville dense, c’est tout. On est plus en 1972, Zizi Béton c’était bien, mais avant.

Plus caricaturale tu meurs

Signaler Répondre
avatar
Mais n'importe quoi le 19/09/2025 à 15:07
Salut ma poule a écrit le 19/09/2025 à 14h31

A part les pistes en centre ville tout le reste est vide, à commencer par la montée de la boucle et la descente sur grange blanche

Je l'ai fait hier la monté de la boucle il y avait beaucoup de vélos, tout comme celle de Choulans d'ailleurs..
Si tu y va à 23h forcément y'a pas grand monde.

Signaler Répondre
avatar
Réfléchis. le 19/09/2025 à 15:05
BMW69 a écrit le 19/09/2025 à 14h46

Ces cyclistes prennent tous les risques en ne respectant pas le code de la route. Des vélos cargos chargés d’enfants qui passent au feu rouge sont de plus en plus nombreux, malheureusement les accidents sont aussi nombreux !
La ville est le dernier endroit pour faire du vélo…

Si il y avais tant d'accidents que tu le prétend soit sur que LM en parlerais..
Car des accidents et des morts en voitures ils en parlent souvent..

Signaler Répondre

