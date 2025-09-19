De plus en plus de cyclistes : Lyon dans le top 5 des villes les plus cyclables de France

La Fédération des usagers de la bicyclette a publié ce jeudi son dernier baromètre concernant les villes les plus cyclables. Plus de 330 000 personnes ont répondu au printemps dernier à cette enquête citoyenne sur la pratique du vélo en France, dont 12 700 habitants de la métropole de Lyon. Il était notamment question de ressenti général, de sécurité, de confort, d’efforts de la commune ou encore des services et des stationnements.

Pour cette nouvelle édition, la capitale des Gaules intègre le top 5 avec une note de 4,03 sur 5, soit une hausse de 15% par rapport à 2021 où elle avait obtenu 3,51 sur 5.

Lyon prend ainsi la quatrième place du baromètre derrière Grenoble (4,37), Strasbourg (4,15) et Rennes (4,05). Parmi les points faibles de Lyon, on retrouve des manques de places de stationnement, notamment dans les gares de Jean-Macé et de Perrache.

"Lyon, notée B, gagne deux places par rapport à l’édition 2021 et figure à la 4ème place de la catégorie des "Grandes villes", Villeurbanne est 125ème dans la catégorie "Villes de banlieues" et Couzon est 96ème parmi les "Bourgs et villages". Aucune commune de la métropole de Lyon ne figure néanmoins sur le podium national : malgré des résultats globaux en amélioration, celles et ceux qui se déplacent à vélo attendent une meilleure sécurisation de leurs déplacements", commente l’association lyonnaise La Ville à Vélo concernant ce baromètre.