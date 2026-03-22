Politique

Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas dépose un recours "compte tenu de nombreuses irrégularités"

Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas dépose un recours "compte tenu de nombreuses irrégularités"
Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas dépose un recours "compte tenu de nombreuses irrégularités" - Lyon Mag

Si les résultats officiels ne sont toujours pas officiellement communiqués à Lyon, Grégory Doucet a revendiqué sa victoire à l'élection municipales.

Pourtant, l'écart des voix se resserrent au fil des heures et Jean-Michel Aulas dit "ne pas savoir qui a gagné Lyon". "Les résultats semblent à peu près connus et ils sont beaucoup plus serrés que ceux qui avaient été annoncés par les médias et par le maire sortant", a réagi le candidat Coeur Lyonnais.

Et l'ancien président de l'OL d'ajouter : "Il y probablement moins de 1000 voix de différence et c'est la raison pour laquelle, compte tenu des nombreuses irrégularités qui se sont produites pendant le scrutin, nous avons déposé un recours".

Jean-Michel Aulas dit "prendre acte de l'avance infime de monsieur Doucet" : "J'exprime officiellement mes réserves quand au résultat final du fait de ces très nombreuses irrégularités".

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Lyon

Jean-Michel Aulas

2 commentaires
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Romi le 23/03/2026 à 00:42

JMA montra jusqu’au bout sa petitesse et sa mauvaise foi. Il ne fut qu’un papy trump.

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Aulas le looser le 23/03/2026 à 00:20

Comme à l'OL, Aulas accuse toujours l'arbitre de ses défaites. Il passe pour un mois que rien. Heureusement qu'il ne sera jamais maire.

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