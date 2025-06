Lyon : neuf ans de réclusion pour avoir tué son père à coups de couteau

Le 17 octobre 2022, Gérard R., âgé de 73 ans, est retrouvé mort dans sa cuisine, à son domicile du quartier du Point-du-Jour, dans le 5e arrondissement de Lyon. Il avait été poignardé à plusieurs reprises et frappé avec un pied-de-biche.

Son fils, Patrice R, 55 ans, seul accusé, a été reconnu coupable de ce parricide et condamné ce vendredi 30 mai à neuf ans de réclusion criminelle au terme de trois jours d’audience.

Le tribunal a estimé que son geste était intentionnel et l’a condamné à neuf ans de réclusion criminelle.

Les plaidoiries ont mis en lumière un contexte familial difficile, marqué par des violences antérieures et une relation conflictuelle entre le père et le fils. L'accusé a expliqué avoir agi sous l'effet d’une pression mentale et émotionnelle intense, exacerbée par les mauvais traitements infligés à sa mère, atteinte de démence.

Cette souffrance a été prise en compte dans la décision de la cour.

L'expert psychiatre, qui a analysé l'accusé, a évoqué une altération de son discernement, ce qui a conduit à une réduction de sa peine.