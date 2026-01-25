Faits Divers

Le rendez-vous pour acheter un scooter tourne mal près de Lyon : un jeune homme reçoit deux balles dans la jambe

Les guets-apens sont la hantise de toute personne qui passe par des sites de vente entre particuliers.

Ce jeune homme en a fait les frais ce vendredi soir.

Répondant à une annonce sur Snapchat pour acheter un scooter, il s'était rendu à Genas pour rencontrer le vendeur et vérifier l'état du deux-roues. Mais sur place, plusieurs individus l'attendaient. L'un d'entre eux a sorti une arme à feu pour le menacer, avant de tirer à deux reprises, le blessant aux jambes.

C'est en tout cas la version donnée par la victime qui a été hospitalisée.

Les enquêteurs vont désormais tenter d'identifier les auteurs de ce guet-apens, dont on ignore s'il a permis aux malfaiteurs de délester l'acheteur de la somme prévue pour le scooter.

J6 le 25/01/2026 à 13:58

Signé quartier

