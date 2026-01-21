Municipales 2026 à Lyon : Grégory Doucet misera sur la police de proximité et la prévention

Ce mercredi, le maire écologiste de Lyon, candidat à sa succession en mars, dévoile les grandes lignes de son programme en matière de sécurité. Et il misera sur une présence humaine renforcée sur le terrain, la prévention et la médiation sociale.
Au cœur des propositions figure la création de postes de police municipale mobiles. Prenant la forme de camions aménagés, ces unités seraient déployées dans les quartiers identifiés comme prioritaires, avec des permanences régulières sur l’espace public. Selon l'édile écologiste cela permettra d'aller au contact des habitants, recueillir leurs attentes et faciliter les démarches liées à la sécurité du quotidien.
"La présence humaine, au bon endroit, au bon moment, en proximité, ça change tout. Les Lyonnais demandent une police présente sur le terrain, réactive, capable de réagir aux incivilités", affirme Grégory Doucet.
Le programme prévoit également un renforcement significatif des effectifs de la police municipale. Actuellement composée de 311 agents, la police municipale lyonnaise serait portée à 400 policiers. Quid des grandes difficultés à convaincre des candidats de venir travailler à Lyon plutôt que dans d'autres communes de l'agglomération ?
La majorité sortante rappelle que 49 recrutements ont déjà été réalisés sur les neuf premiers mois de 2025, rendus possibles notamment par des revalorisations salariales inédites. Ces nouveaux effectifs doivent permettre, entre autres, la création d’une deuxième brigade cycliste.
Autre mesure phare détaillée ce mercredi : la mise en place d’une brigade anti-incivilités de 50 agents municipaux. Tags, dépôts sauvages, déchets, délits routiers ou sécurité des piétons figurent parmi les priorités de cette brigade, chargée à la fois de sanctionner et de sensibiliser.
Sur le volet technologique, l’union de la gauche et des écologistes revendique une approche "pragmatique" de la vidéosurveillance, avec des caméras installées uniquement là où un besoin est identifié, y compris des dispositifs nomades. Elle réaffirme en revanche une opposition ferme à la vidéosurveillance algorithmique.
Enfin, la prévention occuperait une place centrale dans ce potentiel nouveau mandat. Car le nombre de médiateurs sociaux serait doublé au prochain mandat afin d’intervenir en amont des conflits d’usage. Un plan spécifique de lutte contre l’entrée des jeunes dans le narcotrafic est également annoncé, reposant sur la coordination entre acteurs sociaux, Éducation nationale et forces de sécurité, ainsi que sur des dispositifs d’accompagnement individualisés.
L’éclairage public, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ou encore la sécurisation des abords des écoles complètent ce volet sécurité, présenté comme un projet "basé sur les réalités du terrain" et sur la coopération entre services municipaux et acteurs locaux.
Monsieur Doucet a bien changé.Signaler Répondre
Finie la bonne époque de "La Police tue", "ACAB (All Cops Are Bastards)", ou les appels à la désobéissance civile.
Nous continurons à apaiser la ville comme nous l'avons fait depuis 6 ans.Signaler Répondre
Aulas le nazi, lui entraînera le chaos à Lyon.
Le danger à Lyon c'est l'esstreme drouate.
Ce maire n'a aucun amour propre, aucune honnêteté intellectuelle, après nous avoir dit que les caméras ça ne servait à rien, que ça entravait les libertés individuelles, être solidaire de Mélanchon qui raconte que la police tue. Maintenant il nous annonce tout le contraire en espérant que ce discours va convaincre, dans l'espoir d'être réélu. Les lyonnais ont été crédules une première fois, maintenant la ficelle est un peu grosse.Signaler Répondre
Déjà uniformiser les centres de gestion et traitement de la vidéosurveillance à lyon !Signaler Répondre
car actuellement… ce n’est pas le cas
Il se moque de qui ce militant écolo ? Pourquoi n'a t'il pas agit en début de mandat ? C'est pathique.Signaler Répondre
Avant on était dans le déni concernant la sécurité et les élections approchant on se met à en parler ? ? cherchez l'erreur ?Signaler Répondre
Prévention. Sensibilisation. Dialogue.Signaler Répondre
C'est du passé, la répression est le seul remède mais quand les politiques soucieux de leur bulletin de vote le comprendront. IL SERA TROP TARD
Il nous explique qu'il va faire tout ce qu'il n'a pas voulu faire en six ans.Signaler Répondre
Soit c'est un amateur, soit c'est un cynique, en tout cas c'est un monsieur sans colonne vertébrale hormis pour ses amis wokistes et autres pro palestiniens qui se fiche du monde et nous prend pour des lapereaux de six semaines
Désolé vous n'êtes pas crédible.....
Pas crédible le gars qui s'occupe de la sécurité 2 mois avant de se faire éjecter...Signaler Répondre
Que ne l'a t'il fait plutôt ! C'est un régal de voir les candidats déployer leurs stratégies pour convaincre les électeurs qui pour beaucoup tomberont sous le charme des promesses ...Un trompe couillons dirait ma Grand-mère si elle était encore de ce monde ! Femme lucide d'une grande sagesse !Signaler Répondre
Quelle évolution depuis le début de son mandat à la tête de la ville!Signaler Répondre
Remercions ces campagnes électorales qui aident aux prises de conscience, bien évidement sans aucun calcul politique.
Exceptionnel, plus c'est gros, plus il tente...
Enfile ton vélo sans selle et circule loin de lyon.Signaler Répondre
ça sent la fin de règne... enfin une page douloureuse pour la ville se tourne !Signaler Répondre
Pourquoi prendre des mesures sécuritaires dans une ville ET une métropole apaisées ?Signaler Répondre
Et Lyon,est la 1ère ville très embouteillée en 2025,grâce aux nullités des escrologistes avec leurs rues supprimées aux véhicules,voies de circulation réduites etc etc ...Ils comptent se faire réélir en mars ces guignlols ?Signaler Répondre
"Grégory Doucet ne veut pas tomber dans "la surenchère sécuritaire" de ses adversaires"Signaler Répondre
TOUT est dit. L'insécurité a explosé depuis un moment, mais pas de SURENCHERE et de la PREVENTION, c'est une blague ce mec..
il vont doubler le nombre de professeurs de théatre ?Signaler Répondre
Et pendant 5 ans l’insécurité a Lyon a dépassée Marseille !Signaler Répondre
l’immigration illégale a fait monter les chiffres des faits divers
Le prochain Maire devra régler le problème de l’insécurité, de l’autorité
A quoi ça va servir réellement ? Quand on voit que ces chers policiers municipaux,laissent les cyclistes rouler sur les trottoirs,alors que la piste cyclable est à 50 cms ? Ils n" bougent pas d'un pouce .PROPAGANDE ESCROLOGISTE ,A MOINS DE 2 MOIS DES ELECTIONS !!!!!!Signaler Répondre
On dit bien qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.Signaler Répondre
Mais au bout de six ans !!!
On sent bien que Lyon est une ville apaisée.Signaler Répondre
Ce cher maire , se réveille au bout de six ans, il était, temps, mais trop tard. Les promesses paroles et paroles ne font rien à l affaire...Signaler Répondre
Tout ce qu'il n'a pas fait en six ans. Rendez vous compte que doucet applique un programme de droite avec ces propositions ! Le militant écologiste pette les plombs et révèle sa dark faceSignaler Répondre
Déjà qu'on lui paye ses procès si en plus faut lui payer le train ...Signaler Répondre
Sinon une meilleure idée, il a qu'à se faire Saint Jacques de Compostelle, ce serait une chance pour la France
Direction Gare de Lyon le guignol !!Signaler Répondre
Les idées toxiques du wokisme sont de moins en moins à la mode.Signaler Répondre
Idem pour les idées irresponsables des écolos.
Il est trop tard pour voir les problèmes des Lyonnais, il a eu 5 ans pour les constater.
Que ce petit maire totalitaire reparte dans sa ville avec ses idées rétrécies.
Lyon, championne des embouteillages en 2025, un record historique !Signaler Répondre
Depuis que tu viens là, tu n'as pas appris de nouveau mot.Signaler Répondre
il s’appuiera sur son vélo pour remonter jusqu’à Paris surtoutSignaler Répondre
Dégage Gregory, tout le monde voit clair dans ton petit jeu a deux mois des élections. On te paye même le billet de train pour retourner à Paris.Signaler Répondre
Excellente remarqueSignaler Répondre
Lol il est cuit !!Signaler Répondre
Pas qu'à gorge de loup, il devrait carrément se faire gare de Vaise, valmy, gorge de Loup, Guillotière, gare de Vénissieux (même si c'est pas Lyon) entre autre en soiréeSignaler Répondre
L essentiel est qu il prenne a l heure son train de départ de Lyon en mars 🤣🤣Signaler Répondre
La vidéosurveillance, c'est du fascisme.Signaler Répondre
C est tellement du flan les paroles de doucet, Ils seraient spécialisés dans la chasse aux automobilistes... certainement pas pour la protection des honnêtes lyonnais....Signaler Répondre
Je suggère à Monsieur le Maire de prendre le métro ligne D en direction de Gorge de Loup, seul, non accompagné par toute une équipe après 20 heures, voire même avant. A la sortie du métro, il prend les escaliers (l'escalator est en panne depuis plusieurs années!!!) en direction des bus et nous en reparlons.Signaler Répondre
C'est vrai dans de nombreux autres endroits mais je parle de ce que je connais malheureusement très bien. La peur au ventre, ce n'est pas un sentiment de droite, de gauche, du centre ou du milieu. C'est une liberté et nous n'y avons plus droit.
Pourquoi créer une police de proximité puisqu il nous explique depuis des années que la ville est apaisée .il veut créer une brigade anti incivilités et anti tags depuis qu il vient de découvrir que le haut de la mairie est entièrement tangue depuis des semaines et qu il n a pas pensé a les faire enlever,,,,,,,,,il a toujours plusieurs dizaines de trains de retardSignaler Répondre
C’est le même qui est contre les caméras !Signaler Répondre
Question proximité, il n’y a pourtant pas mieux !
Il est pour l’art urbain !
Bel exemple à Sathonay qui est juste devant la mairie !!
Cette place ressemble de plus en plus aux ombrieres de Bellecour !
Il reste encore deux mois... Pourquoi ne pas commencer tout de suite ?Signaler Répondre
Malheureusement les promesses n'engagent que ceux qui les croient ....
avantSignaler Répondre
Quoiqu’il fasse les lyonnais veulent du changement et ça devient urgent ‼️Signaler Répondre
Non mais c'est fini le temps de la médiation, aujourd'hui il est temps que la justice joue son rôle.Signaler Répondre
Ça tombe bien les élections... après des années à s'occuper que des pistes vélo et révolter la ville, le maire se souvient enfin que nous vivons dans l'insécurité. Quelle promesse va-t-il encore faire pour garder son poste( il faudrait sérieusement qu'il commence à chercher un job)?Signaler Répondre
Là il renie tout ce qu'il a dit et fait pendant 6 ans.