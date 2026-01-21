Municipales 2026 à Lyon : Grégory Doucet misera sur la police de proximité et la prévention

Ce mercredi, le maire écologiste de Lyon, candidat à sa succession en mars, dévoile les grandes lignes de son programme en matière de sécurité. Et il misera sur une présence humaine renforcée sur le terrain, la prévention et la médiation sociale.

Au cœur des propositions figure la création de postes de police municipale mobiles. Prenant la forme de camions aménagés, ces unités seraient déployées dans les quartiers identifiés comme prioritaires, avec des permanences régulières sur l’espace public. Selon l'édile écologiste cela permettra d'aller au contact des habitants, recueillir leurs attentes et faciliter les démarches liées à la sécurité du quotidien.

"La présence humaine, au bon endroit, au bon moment, en proximité, ça change tout. Les Lyonnais demandent une police présente sur le terrain, réactive, capable de réagir aux incivilités", affirme Grégory Doucet.

Le programme prévoit également un renforcement significatif des effectifs de la police municipale. Actuellement composée de 311 agents, la police municipale lyonnaise serait portée à 400 policiers. Quid des grandes difficultés à convaincre des candidats de venir travailler à Lyon plutôt que dans d'autres communes de l'agglomération ?

La majorité sortante rappelle que 49 recrutements ont déjà été réalisés sur les neuf premiers mois de 2025, rendus possibles notamment par des revalorisations salariales inédites. Ces nouveaux effectifs doivent permettre, entre autres, la création d’une deuxième brigade cycliste.

Autre mesure phare détaillée ce mercredi : la mise en place d’une brigade anti-incivilités de 50 agents municipaux. Tags, dépôts sauvages, déchets, délits routiers ou sécurité des piétons figurent parmi les priorités de cette brigade, chargée à la fois de sanctionner et de sensibiliser.

Sur le volet technologique, l’union de la gauche et des écologistes revendique une approche "pragmatique" de la vidéosurveillance, avec des caméras installées uniquement là où un besoin est identifié, y compris des dispositifs nomades. Elle réaffirme en revanche une opposition ferme à la vidéosurveillance algorithmique.

Enfin, la prévention occuperait une place centrale dans ce potentiel nouveau mandat. Car le nombre de médiateurs sociaux serait doublé au prochain mandat afin d’intervenir en amont des conflits d’usage. Un plan spécifique de lutte contre l’entrée des jeunes dans le narcotrafic est également annoncé, reposant sur la coordination entre acteurs sociaux, Éducation nationale et forces de sécurité, ainsi que sur des dispositifs d’accompagnement individualisés.

L’éclairage public, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ou encore la sécurisation des abords des écoles complètent ce volet sécurité, présenté comme un projet "basé sur les réalités du terrain" et sur la coopération entre services municipaux et acteurs locaux.