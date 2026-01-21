Politique

Municipales 2026 à Lyon : Grégory Doucet misera sur la police de proximité et la prévention
Grégory Doucet ne veut pas tomber dans "la surenchère sécuritaire" de ses adversaires.

Ce mercredi, le maire écologiste de Lyon, candidat à sa succession en mars, dévoile les grandes lignes de son programme en matière de sécurité. Et il misera sur une présence humaine renforcée sur le terrain, la prévention et la médiation sociale.

Au cœur des propositions figure la création de postes de police municipale mobiles. Prenant la forme de camions aménagés, ces unités seraient déployées dans les quartiers identifiés comme prioritaires, avec des permanences régulières sur l’espace public. Selon l'édile écologiste cela permettra d'aller au contact des habitants, recueillir leurs attentes et faciliter les démarches liées à la sécurité du quotidien.

"La présence humaine, au bon endroit, au bon moment, en proximité, ça change tout. Les Lyonnais demandent une police présente sur le terrain, réactive, capable de réagir aux incivilités", affirme Grégory Doucet.

Le programme prévoit également un renforcement significatif des effectifs de la police municipale. Actuellement composée de 311 agents, la police municipale lyonnaise serait portée à 400 policiers. Quid des grandes difficultés à convaincre des candidats de venir travailler à Lyon plutôt que dans d'autres communes de l'agglomération ?

La majorité sortante rappelle que 49 recrutements ont déjà été réalisés sur les neuf premiers mois de 2025, rendus possibles notamment par des revalorisations salariales inédites. Ces nouveaux effectifs doivent permettre, entre autres, la création d’une deuxième brigade cycliste.

Autre mesure phare détaillée ce mercredi : la mise en place d’une brigade anti-incivilités de 50 agents municipaux. Tags, dépôts sauvages, déchets, délits routiers ou sécurité des piétons figurent parmi les priorités de cette brigade, chargée à la fois de sanctionner et de sensibiliser.

Sur le volet technologique, l’union de la gauche et des écologistes revendique une approche "pragmatique" de la vidéosurveillance, avec des caméras installées uniquement là où un besoin est identifié, y compris des dispositifs nomades. Elle réaffirme en revanche une opposition ferme à la vidéosurveillance algorithmique.

Enfin, la prévention occuperait une place centrale dans ce potentiel nouveau mandat. Car le nombre de médiateurs sociaux serait doublé au prochain mandat afin d’intervenir en amont des conflits d’usage. Un plan spécifique de lutte contre l’entrée des jeunes dans le narcotrafic est également annoncé, reposant sur la coordination entre acteurs sociaux, Éducation nationale et forces de sécurité, ainsi que sur des dispositifs d’accompagnement individualisés.

L’éclairage public, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ou encore la sécurisation des abords des écoles complètent ce volet sécurité, présenté comme un projet "basé sur les réalités du terrain" et sur la coopération entre services municipaux et acteurs locaux.

avatar
Perdu d'avance le 21/01/2026 à 11:26

Monsieur Doucet a bien changé.
Finie la bonne époque de "La Police tue", "ACAB (All Cops Are Bastards)", ou les appels à la désobéissance civile.

Signaler Répondre
avatar
Electeur EELV,., le 21/01/2026 à 11:21

Nous continurons à apaiser la ville comme nous l'avons fait depuis 6 ans.
Aulas le nazi, lui entraînera le chaos à Lyon.
Le danger à Lyon c'est l'esstreme drouate.

Signaler Répondre
avatar
une très grosse ficelle le 21/01/2026 à 11:20

Ce maire n'a aucun amour propre, aucune honnêteté intellectuelle, après nous avoir dit que les caméras ça ne servait à rien, que ça entravait les libertés individuelles, être solidaire de Mélanchon qui raconte que la police tue. Maintenant il nous annonce tout le contraire en espérant que ce discours va convaincre, dans l'espoir d'être réélu. Les lyonnais ont été crédules une première fois, maintenant la ficelle est un peu grosse.

Signaler Répondre
avatar
Slideoff le 21/01/2026 à 11:15

Déjà uniformiser les centres de gestion et traitement de la vidéosurveillance à lyon !
car actuellement… ce n’est pas le cas

Signaler Répondre
avatar
Tic tac tic tac mars 2026 le 21/01/2026 à 10:44

Il se moque de qui ce militant écolo ? Pourquoi n'a t'il pas agit en début de mandat ? C'est pathique.

Signaler Répondre
avatar
amusant le 21/01/2026 à 10:32

Avant on était dans le déni concernant la sécurité et les élections approchant on se met à en parler ? ? cherchez l'erreur ?

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 21/01/2026 à 10:07

Prévention. Sensibilisation. Dialogue.
C'est du passé, la répression est le seul remède mais quand les politiques soucieux de leur bulletin de vote le comprendront. IL SERA TROP TARD

Signaler Répondre
avatar
Quel tartuffe le 21/01/2026 à 10:06

Il nous explique qu'il va faire tout ce qu'il n'a pas voulu faire en six ans.
Soit c'est un amateur, soit c'est un cynique, en tout cas c'est un monsieur sans colonne vertébrale hormis pour ses amis wokistes et autres pro palestiniens qui se fiche du monde et nous prend pour des lapereaux de six semaines
Désolé vous n'êtes pas crédible.....

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 21/01/2026 à 09:47

Pas crédible le gars qui s'occupe de la sécurité 2 mois avant de se faire éjecter...

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 21/01/2026 à 09:41

Que ne l'a t'il fait plutôt ! C'est un régal de voir les candidats déployer leurs stratégies pour convaincre les électeurs qui pour beaucoup tomberont sous le charme des promesses ...Un trompe couillons dirait ma Grand-mère si elle était encore de ce monde ! Femme lucide d'une grande sagesse !

Signaler Répondre
avatar
Le Savoyard de Lyon le 21/01/2026 à 09:32

Quelle évolution depuis le début de son mandat à la tête de la ville!
Remercions ces campagnes électorales qui aident aux prises de conscience, bien évidement sans aucun calcul politique.
Exceptionnel, plus c'est gros, plus il tente...

Signaler Répondre
avatar
Armstrong le 21/01/2026 à 09:21

Enfile ton vélo sans selle et circule loin de lyon.

Signaler Répondre
avatar
TRUCK FONALD DUMP le 21/01/2026 à 09:17

ça sent la fin de règne... enfin une page douloureuse pour la ville se tourne !

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 21/01/2026 à 09:14
Calixte69 a écrit le 21/01/2026 à 08h59

On sent bien que Lyon est une ville apaisée.

Pourquoi prendre des mesures sécuritaires dans une ville ET une métropole apaisées ?

Signaler Répondre
avatar
YES and NO le 21/01/2026 à 09:09

Et Lyon,est la 1ère ville très embouteillée en 2025,grâce aux nullités des escrologistes avec leurs rues supprimées aux véhicules,voies de circulation réduites etc etc ...Ils comptent se faire réélir en mars ces guignlols ?

Signaler Répondre
avatar
kev le 21/01/2026 à 09:09

"Grégory Doucet ne veut pas tomber dans "la surenchère sécuritaire" de ses adversaires"

TOUT est dit. L'insécurité a explosé depuis un moment, mais pas de SURENCHERE et de la PREVENTION, c'est une blague ce mec..

Signaler Répondre
avatar
il nous prend pour des gogo le 21/01/2026 à 09:09

il vont doubler le nombre de professeurs de théatre ?

Signaler Répondre
avatar
Darmon5 le 21/01/2026 à 09:07

Et pendant 5 ans l’insécurité a Lyon a dépassée Marseille !
l’immigration illégale a fait monter les chiffres des faits divers
Le prochain Maire devra régler le problème de l’insécurité, de l’autorité

Signaler Répondre
avatar
kool le 21/01/2026 à 09:03

A quoi ça va servir réellement ? Quand on voit que ces chers policiers municipaux,laissent les cyclistes rouler sur les trottoirs,alors que la piste cyclable est à 50 cms ? Ils n" bougent pas d'un pouce .PROPAGANDE ESCROLOGISTE ,A MOINS DE 2 MOIS DES ELECTIONS !!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 21/01/2026 à 09:02

On dit bien qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Mais au bout de six ans !!!

Signaler Répondre
avatar
Calixte69 le 21/01/2026 à 08:59

On sent bien que Lyon est une ville apaisée.

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 21/01/2026 à 08:53

Ce cher maire , se réveille au bout de six ans, il était, temps, mais trop tard. Les promesses paroles et paroles ne font rien à l affaire...

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 21/01/2026 à 08:50

Tout ce qu'il n'a pas fait en six ans. Rendez vous compte que doucet applique un programme de droite avec ces propositions ! Le militant écologiste pette les plombs et révèle sa dark face

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 21/01/2026 à 08:44
le foutage de gueule a écrit le 21/01/2026 à 08h30

Dégage Gregory, tout le monde voit clair dans ton petit jeu a deux mois des élections. On te paye même le billet de train pour retourner à Paris.

Déjà qu'on lui paye ses procès si en plus faut lui payer le train ...
Sinon une meilleure idée, il a qu'à se faire Saint Jacques de Compostelle, ce serait une chance pour la France

Signaler Répondre
avatar
ecolopipo le 21/01/2026 à 08:44

Direction Gare de Lyon le guignol !!

Signaler Répondre
avatar
Grave .... le 21/01/2026 à 08:40

Les idées toxiques du wokisme sont de moins en moins à la mode.
Idem pour les idées irresponsables des écolos.
Il est trop tard pour voir les problèmes des Lyonnais, il a eu 5 ans pour les constater.
Que ce petit maire totalitaire reparte dans sa ville avec ses idées rétrécies.

Signaler Répondre
avatar
boB le 21/01/2026 à 08:35

Lyon, championne des embouteillages en 2025, un record historique !

Signaler Répondre
avatar
Jacques3 le 21/01/2026 à 08:35
EELV 69 a écrit le 21/01/2026 à 08h19

La vidéosurveillance, c'est du fascisme.

Depuis que tu viens là, tu n'as pas appris de nouveau mot.

Signaler Répondre
avatar
lolololololo6969 le 21/01/2026 à 08:32

il s’appuiera sur son vélo pour remonter jusqu’à Paris surtout

Signaler Répondre
avatar
le foutage de gueule le 21/01/2026 à 08:30

Dégage Gregory, tout le monde voit clair dans ton petit jeu a deux mois des élections. On te paye même le billet de train pour retourner à Paris.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 21/01/2026 à 08:27
Lyon 69001 a écrit le 21/01/2026 à 08h19

L essentiel est qu il prenne a l heure son train de départ de Lyon en mars 🤣🤣

Excellente remarque

Signaler Répondre
avatar
Parponnes le 21/01/2026 à 08:24

Lol il est cuit !!

Lol il est cuit !!
avatar
Gabin69 le 21/01/2026 à 08:21
Cyrielle69 a écrit le 21/01/2026 à 07h54

Je suggère à Monsieur le Maire de prendre le métro ligne D en direction de Gorge de Loup, seul, non accompagné par toute une équipe après 20 heures, voire même avant. A la sortie du métro, il prend les escaliers (l'escalator est en panne depuis plusieurs années!!!) en direction des bus et nous en reparlons.
C'est vrai dans de nombreux autres endroits mais je parle de ce que je connais malheureusement très bien. La peur au ventre, ce n'est pas un sentiment de droite, de gauche, du centre ou du milieu. C'est une liberté et nous n'y avons plus droit.

Pas qu'à gorge de loup, il devrait carrément se faire gare de Vaise, valmy, gorge de Loup, Guillotière, gare de Vénissieux (même si c'est pas Lyon) entre autre en soirée

Signaler Répondre
avatar
Lyon 69001 le 21/01/2026 à 08:19
Catalan a écrit le 21/01/2026 à 07h50

Pourquoi créer une police de proximité puisqu il nous explique depuis des années que la ville est apaisée .il veut créer une brigade anti incivilités et anti tags depuis qu il vient de découvrir que le haut de la mairie est entièrement tangue depuis des semaines et qu il n a pas pensé a les faire enlever,,,,,,,,,il a toujours plusieurs dizaines de trains de retard

L essentiel est qu il prenne a l heure son train de départ de Lyon en mars 🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
EELV 69 le 21/01/2026 à 08:19

La vidéosurveillance, c'est du fascisme.

Signaler Répondre
avatar
viandooor le 21/01/2026 à 07:55

C est tellement du flan les paroles de doucet, Ils seraient spécialisés dans la chasse aux automobilistes... certainement pas pour la protection des honnêtes lyonnais....

Signaler Répondre
avatar
Cyrielle69 le 21/01/2026 à 07:54

Je suggère à Monsieur le Maire de prendre le métro ligne D en direction de Gorge de Loup, seul, non accompagné par toute une équipe après 20 heures, voire même avant. A la sortie du métro, il prend les escaliers (l'escalator est en panne depuis plusieurs années!!!) en direction des bus et nous en reparlons.
C'est vrai dans de nombreux autres endroits mais je parle de ce que je connais malheureusement très bien. La peur au ventre, ce n'est pas un sentiment de droite, de gauche, du centre ou du milieu. C'est une liberté et nous n'y avons plus droit.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 21/01/2026 à 07:50

Pourquoi créer une police de proximité puisqu il nous explique depuis des années que la ville est apaisée .il veut créer une brigade anti incivilités et anti tags depuis qu il vient de découvrir que le haut de la mairie est entièrement tangue depuis des semaines et qu il n a pas pensé a les faire enlever,,,,,,,,,il a toujours plusieurs dizaines de trains de retard

Signaler Répondre
avatar
Quiqui voulait pas? le 21/01/2026 à 07:44

C’est le même qui est contre les caméras !
Question proximité, il n’y a pourtant pas mieux !
Il est pour l’art urbain !
Bel exemple à Sathonay qui est juste devant la mairie !!
Cette place ressemble de plus en plus aux ombrieres de Bellecour !

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 21/01/2026 à 07:43

Il reste encore deux mois... Pourquoi ne pas commencer tout de suite ?
Malheureusement les promesses n'engagent que ceux qui les croient ....

Signaler Répondre
avatar
fallait y penser le 21/01/2026 à 07:39

avant

Signaler Répondre
avatar
Tanner le 21/01/2026 à 07:37

Quoiqu’il fasse les lyonnais veulent du changement et ça devient urgent ‼️

Signaler Répondre
avatar
Watt le 21/01/2026 à 07:34

Non mais c'est fini le temps de la médiation, aujourd'hui il est temps que la justice joue son rôle.

Signaler Répondre
avatar
Hypocrisie électorale le 21/01/2026 à 07:30

Ça tombe bien les élections... après des années à s'occuper que des pistes vélo et révolter la ville, le maire se souvient enfin que nous vivons dans l'insécurité. Quelle promesse va-t-il encore faire pour garder son poste( il faudrait sérieusement qu'il commence à chercher un job)?
Là il renie tout ce qu'il a dit et fait pendant 6 ans.

Signaler Répondre

