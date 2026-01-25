Neveu sans casque, vitesse élevée, course-poursuite avec la BAC : ce que révèle la vidéosurveillance sur l'accident mortel de motocross à Villefranche-sur-Saône

A l'angle des rues de Belleroche et Jean-Baptiste Martini, ils percutaient de plein fouet un tractopelle.
Le parquet caladois dévoile dans un communiqué une série d'informations révélées par les images de vidéosurveillance.
Tout d'abord, malgré leur âge rapproché - 24 et 12 ans - les deux victimes étaient respectivement oncle et neveu.
Seul le plus âgé portait un casque, qui a volé en éclats lors du violent choc avec l'engin de chantier.
La procureure de la République Laëtitia Francart explique que l'oncle roulait "à vive allure" avec son neveu installé entre ses jambes.
Elle reconnaît également que le duo a été poursuivi à distance par une voiture de la BAC qui avait activé son gyrophare, puis s'était désengagée.
Prenant d'importants risques pour leur échapper, le jeune de 24 ans empruntait ensuite la rue du Collège à contresens, avant d'arriver trop vite sur le rond-point où l'accident s'est produit.
"Les investigations se poursuivent dans le cadre d‘une enquête ouverte au commissariat de police de Villefranche-sur-Saône pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur", conclut le parquet.
Et si, à la place d'un engin de chantier, c'est un groupe de piétons, une famille par exemple, qui avait été sur leur passage alors qu'ils se moquaient de toutes les règles ??? Je sais, avec des des SI, on mettrait Paris en bouteille...Signaler Répondre
Il est très triste d'être si jeune confronté à la mort, je suis de votre avis et je présente toutes mes condoléances à la famille. Je suis également de tout cœur avec le conducteur de l'engin de chantier, qui doit être effondré alors qu'il n'exécutait que son travail.
Mais je ne suis que triste... Alors que les circonstances de beaucoup d'autres accidents me mettent en colère : Lorsque d'innocentes victimes, qui respectent toutes les règles ou presque de notre société, sont privées de la vie par des fous inconscients qui ne respectent rien. Surtout quand parfois (souvent ?) les peines sont dérisoires et complètement inadaptées malgré un respect strict de les lois par nos juges. A se demander si aujourd'hui nos juges ne sont pas plus guidés par les faiblesses structurelles de notre société, induites par nos députés et notre gouvernement, que par leurs âmes et consciences... Pour simplifier, quand il n'y a plus de place en prison, soit on fait des lois qui permettent de "passer l'éponge", soit on réagit, on construit à tour de bras et on innove... Malheureusement, "passer l'éponge" coûte moins cher dans l'immédiat. Les lois "passoires" sont donc reines...
Contrairement à l'auteur de cet article, je ne suis pas convaincu que le majeur, ai tenté d'échapper aux policiers de la BAC.Signaler Répondre
Policiers, que je salue et qui ont toute mon admiration et soutien..
En fait, je pense qu'il s'agit plus d'un jeu.
Un jeu qui repose à la fois sur le "regarde il faut faire comme cela" et sur " vous avez vu les gars, comment j'ai fumé les keuf !" "ouai gros tu est un champion !".
Car sur le plan légal, le majeur ne risquait rien !!
L'amende ? Insolvable donc extinction des poursuites...
Saisine et destruction de la moto cross ? Elles sont généralement volées...
C'est à partir de 1981, que les socialo-communistes, ont mis en œuvre la stratégie de destruction interne de la France.
Depuis, tous les présidents et gouvernements successifs, poursuivent avec zèle, cette destruction.
Ces deux pauvres gosses, leurs parents et familles en payent les conséquences.
On se doutait plus ou moins des évènements...Signaler Répondre
tout le monde, dans quel monde vivez vous ?????Signaler Répondre
deux anges partis trop tôt, qui n’a jamais fait çaSignaler Répondre