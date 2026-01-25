Neveu sans casque, vitesse élevée, course-poursuite avec la BAC : ce que révèle la vidéosurveillance sur l'accident mortel de motocross à Villefranche-sur-Saône

A l'angle des rues de Belleroche et Jean-Baptiste Martini, ils percutaient de plein fouet un tractopelle.

Le parquet caladois dévoile dans un communiqué une série d'informations révélées par les images de vidéosurveillance.

Tout d'abord, malgré leur âge rapproché - 24 et 12 ans - les deux victimes étaient respectivement oncle et neveu.

Seul le plus âgé portait un casque, qui a volé en éclats lors du violent choc avec l'engin de chantier.

La procureure de la République Laëtitia Francart explique que l'oncle roulait "à vive allure" avec son neveu installé entre ses jambes.

Elle reconnaît également que le duo a été poursuivi à distance par une voiture de la BAC qui avait activé son gyrophare, puis s'était désengagée.

Prenant d'importants risques pour leur échapper, le jeune de 24 ans empruntait ensuite la rue du Collège à contresens, avant d'arriver trop vite sur le rond-point où l'accident s'est produit.

"Les investigations se poursuivent dans le cadre d‘une enquête ouverte au commissariat de police de Villefranche-sur-Saône pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur", conclut le parquet.