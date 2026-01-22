Place Bellecour : la Ville de Lyon lance la végétalisation de l’allée nord, découvrez le projet

Réuni ce jeudi 22 janvier, le conseil municipal a adopté une délibération actant le lancement de la végétalisation du mail nord de la place, ainsi que le principe d’un transfert de maîtrise d’ouvrage de la Métropole de Lyon vers la Ville de Lyon, chargée désormais de piloter le projet.

Cet aménagement s’inscrit dans la continuité des premières interventions menées dans le cadre du budget participatif et vise à répondre à des attentes récurrentes en matière de confort, de fraîcheur et de présence végétale sur l’une des places les plus fréquentées de la Presqu’île. Le réaménagement actuel, réalisé entre 2000 et 2014, est en effet jugé insuffisant face aux enjeux climatiques et aux usages contemporains.

Le long de la rue de la Barre, le projet porte sur un linéaire d’environ 230 mètres, soit près de 3 500 m2, et concerne un secteur comptant déjà 42 chênes. Il prévoit la renaturation des pieds d’arbres par la création de fosses de pleine terre continues, ainsi que l’implantation de strates végétales basses et arbustives adaptées au changement climatique.

L’objectif affiché est double : améliorer le confort thermique tout en respectant le caractère patrimonial et les usages événementiels de la place.

Les études préalables ont confirmé la faisabilité du projet. Les services de l’État, compétents au titre du classement du site, ont donné un accord de principe pour une végétalisation limitée au mail nord, dans l’attente d’une réflexion globale sur l’avenir de l’ensemble de la place Bellecour.

Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 1,3 million d’euros, incluant les études et les travaux. Les études de conception doivent être engagées au premier trimestre 2026, pour un démarrage des travaux envisagé au quatrième trimestre de la même année. Tout cela bien sûr, conditionné à une éventuelle victoire de Grégory Doucet aux élections municipales.