Place Bellecour : la Ville de Lyon lance la végétalisation de l’allée nord, découvrez le projet

Réuni ce jeudi 22 janvier, le conseil municipal a adopté une délibération actant le lancement de la végétalisation du mail nord de la place, ainsi que le principe d’un transfert de maîtrise d’ouvrage de la Métropole de Lyon vers la Ville de Lyon, chargée désormais de piloter le projet.
Cet aménagement s’inscrit dans la continuité des premières interventions menées dans le cadre du budget participatif et vise à répondre à des attentes récurrentes en matière de confort, de fraîcheur et de présence végétale sur l’une des places les plus fréquentées de la Presqu’île. Le réaménagement actuel, réalisé entre 2000 et 2014, est en effet jugé insuffisant face aux enjeux climatiques et aux usages contemporains.
Le long de la rue de la Barre, le projet porte sur un linéaire d’environ 230 mètres, soit près de 3 500 m2, et concerne un secteur comptant déjà 42 chênes. Il prévoit la renaturation des pieds d’arbres par la création de fosses de pleine terre continues, ainsi que l’implantation de strates végétales basses et arbustives adaptées au changement climatique.
L’objectif affiché est double : améliorer le confort thermique tout en respectant le caractère patrimonial et les usages événementiels de la place.
Les études préalables ont confirmé la faisabilité du projet. Les services de l’État, compétents au titre du classement du site, ont donné un accord de principe pour une végétalisation limitée au mail nord, dans l’attente d’une réflexion globale sur l’avenir de l’ensemble de la place Bellecour.
Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 1,3 million d’euros, incluant les études et les travaux. Les études de conception doivent être engagées au premier trimestre 2026, pour un démarrage des travaux envisagé au quatrième trimestre de la même année. Tout cela bien sûr, conditionné à une éventuelle victoire de Grégory Doucet aux élections municipales.
C’est clair, les gens sont fousSignaler Répondre
Ben voyons continuons a dilapider les fonds de la ville de Lyon pour qu'il ne reste surtout plus un euro pour la prochaine equipe qui devra terminer d'une facon et j'espère d'une autre toutes ces imbecilités. 3000 m2 a ce prix vont surement tout changer sur Lyon et sur le climat Lyonnais Francais et mondial la bêtise se met toujours au premier rang pour etre vu et c'est l'emplacement rêvé pour ca,Signaler Répondre
Ça va les droitardés ? Ça ne vous dérange pas de vous offusquer sur 2 millions d'euros soit disant mal dépensés mais de voter pour un vieux boomer qui ne sait pas compter en proposant un tunnel inutile estimé à 2 milliards d'€ alors qu'un tunnel équivalent a coûté 15 milliards d'€ à Boston ?Signaler Répondre
Idem pour le métro E estimé à 1,4 milliards d'€ alors que c'était déjà son coût estimé il y a 6 ans et qu'il me semble que le coût de la construction n'a pas diminué. Donc on peut critiquer mais pas en disant qu'on votera pour le "sauveur" qui fera 10 fois pire et qui endettera la ville pour les 30 prochaines années
Ils ont donc moins 1 mois et demi pour finir leur projet. Qui sera détruit dans 2 mois pour faire place au grand projet de Mr Aulas. Il devrait déjà commencer par démonter la fameuse "oeuvre" . Ca fera moins de boulot pour le prochain maire.Signaler Répondre
Mais de qui se moque-t-on ?Signaler Répondre
IL pense vraiment que ces décisions de paniques vont nous faire changer d'avis?
Il n'a rien fait de correct en 6 ans et à l'agonie il promet, il promet, il promet
Ils nous prend vraiment pour des cons.
Virons vite ces incapables
Sinon, comme il donne tout, je veux toujours un vélo!
Stop! Il serait quand même plus judicieux d’attendre les prochaines élections… et de geler tous les travaux non commencés!Signaler Répondre
Cette municipalité est tous les jours un peu plus irresponsable !
Idem👍Signaler Répondre
Ce projet manque de vie .. végétaliser oui pour les personnes âgées mais la jeunesse n’a pas sa place dans le projet ? Bar petites boutiques éphémères, petit concert etc..Signaler Répondre
"l’attente d’une réflexion "Signaler Répondre
Nouveau ou ancien maires l'idée et pas Mal malgré tout.Signaler Répondre
Sa aurait dû être fait durant doucet au lieux de mettre les boudins l'entend age a 2 millions et des pistes cyclables que personnes utilisent
C'est une plaisanterie ?Signaler Répondre
1,6 millions d'euros dilapidé pour les voilages et maintenant doucet conditione sa réélection pour végétalisée la place Bellecour ?
Stop à la démagogie
Je vote Aulas Sarselli
1,3 million d’euros + 1, 6 million d’euros pour l’étendage, sans compter tt le reste ça fait cher la decroissance 😅Signaler Répondre
Cela va dénaturer les bâches crasseuses.Signaler Répondre
Ça ressemble à un braquage avec notre pognon…. pour conserver leur fauteuils et les super privilèges qui vont avec!Signaler Répondre
Ça me donne envie de vomir !
Comme c'est conditionné à la réélection du Doudou ce n'est pas la peine d'en parler ;-)Signaler Répondre
toujours très réjouissants, les commentaires de l'ED : ça vole toujours très haut et c'est toujours bien argumenté. Il y a des chèvres dans le Larzac qui pourraient rivaliser avec eux, lolSignaler Répondre
La seule chose que je retiendrai dans cet article : «tout cela conditionné à la réélection de Doucet »Signaler Répondre
Donc ciao le délire de dernière minute
Il fallait y penser avant de dépenser plus d’un million pour ce magnifique étendage qui défigure la place emblématique de Lyon
Stop
La Doucette est déjà un légume....Signaler Répondre