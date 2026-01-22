Lyon : Georges Képénékian dénonce une "dérive âgiste" après des propos visant Jean-Michel Aulas

Dans un communiqué, Georges Képénékian, candidat aux élections municipales lyonnaises de 2026, apporte publiquement son soutien à Jean-Michel Aulas, après des propos tenus par Steven Vasselin, adjoint au maire de Lyon, lors du conseil municipal de ce jeudi.

Ce dernier a qualifié l’ancien dirigeant de l’OL de "vieux monsieur qui aura 84 ans à la fin de son mandat", une formule que Georges Képénékian juge inacceptable. "En qualifiant Jean-Michel Aulas de 'vieux monsieur', un adjoint au maire de Lyon a franchi davantage qu’une simple ligne blanche", écrit-il, estimant qu’il ne s’agit pas d’une maladresse mais d’un "mépris" révélateur d’une vision qu’il combat.

Dans son texte, l’ancien maire de Lyon dénonce ce qu’il appelle une idéologie du jeunisme, qui assimilerait l’âge à une perte de légitimité. "L’âge n’efface ni l’intelligence, ni l’expérience, ni l’engagement. Il les approfondit", affirme-t-il, rappelant que de nombreuses figures publiques ont exercé une influence majeure à un âge avancé. Il cite notamment Robert Badinter, Simone Veil ou encore Stéphane Hessel, qui ont tous la particularité... d'être décédés.

Au-delà du cas Aulas, Georges Képénékian élargit le débat à la place des seniors dans la société lyonnaise. Selon lui, "nos aînés ne sont pas suffisamment écoutés, ni intégrés", alors qu’ils pourraient jouer un rôle de transmission et de médiation entre les générations.

Se revendiquant lui-même comme un "vieux monsieur" aux yeux de la majorité écologiste, Georges Képénékian conclut en apportant explicitement son soutien à Jean-Michel Aulas. Une prise de position qui s’inscrit dans un contexte préélectoral déjà marqué par des tensions verbales et des clivages générationnels, à un mois et demi des municipales de 2026 à Lyon.