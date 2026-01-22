Lyon : Georges Képénékian dénonce une "dérive âgiste" après des propos visant Jean-Michel Aulas

Dans un communiqué, Georges Képénékian, candidat aux élections municipales lyonnaises de 2026, apporte publiquement son soutien à Jean-Michel Aulas, après des propos tenus par Steven Vasselin, adjoint au maire de Lyon, lors du conseil municipal de ce jeudi.
Ce dernier a qualifié l’ancien dirigeant de l’OL de "vieux monsieur qui aura 84 ans à la fin de son mandat", une formule que Georges Képénékian juge inacceptable. "En qualifiant Jean-Michel Aulas de 'vieux monsieur', un adjoint au maire de Lyon a franchi davantage qu’une simple ligne blanche", écrit-il, estimant qu’il ne s’agit pas d’une maladresse mais d’un "mépris" révélateur d’une vision qu’il combat.
Dans son texte, l’ancien maire de Lyon dénonce ce qu’il appelle une idéologie du jeunisme, qui assimilerait l’âge à une perte de légitimité. "L’âge n’efface ni l’intelligence, ni l’expérience, ni l’engagement. Il les approfondit", affirme-t-il, rappelant que de nombreuses figures publiques ont exercé une influence majeure à un âge avancé. Il cite notamment Robert Badinter, Simone Veil ou encore Stéphane Hessel, qui ont tous la particularité... d'être décédés.
Au-delà du cas Aulas, Georges Képénékian élargit le débat à la place des seniors dans la société lyonnaise. Selon lui, "nos aînés ne sont pas suffisamment écoutés, ni intégrés", alors qu’ils pourraient jouer un rôle de transmission et de médiation entre les générations.
Se revendiquant lui-même comme un "vieux monsieur" aux yeux de la majorité écologiste, Georges Képénékian conclut en apportant explicitement son soutien à Jean-Michel Aulas. Une prise de position qui s’inscrit dans un contexte préélectoral déjà marqué par des tensions verbales et des clivages générationnels, à un mois et demi des municipales de 2026 à Lyon.
Quant on voit Trump ,on peut s'interroger sur la capacité d'un vieillard pour diriger Lyon . J'ai moi meme son age ! Qu'a-t-il à prouver ? Cet homme est insaisissable ,le visage usé ,il marche lentement .Il est vrai que les vieux riches de Lyon sont trés bagnols , c'est sa chance ! Quand à faire un tunnel sous Lyon ,c'est du délire complet ! Cela permettra ux bourges de rejoindre le sud et protégera Ste Foy les Lyon ! Pour le stade ,il a eu des soutiens financiers de l'état et de la mairie ,le volte face du ministre des transports est une galéjade ! Le réveil sera profond !Signaler Répondre
Une fonction où il faut être à 200% de ses possibilités 24h/24, 365j/an, et capable de prendre de la hauteur, avec une vision à plus de 20 ans.
Petit poème du Général Mac Arthur en 1945 :Signaler Répondre
La jeunesse n est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l aventure sur l amour du confort .
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d années : on devient vieux parce qu on a déserté son ideal. Les années rident la peau, renoncer à son ideal ride l ame. Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort
Jeune est celui qui s'étonne et s émerveille. Il demande, comme l enfant insatiable : "Et après ?" Il défie les évènements et trouve la joie au jeu de la vie.
Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que votre doute. Aussi jeune que votre confiance en vous-même. Aussi jeune que votre espoir. Aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif a ce qui est beau, bon et grand. Réceptifs aux messages de la nature, de l homme et de l infini.
Si, un jour, votre coeur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard
L’affirmation “une augmentation de 40 % de la taxe foncière à Lyon” est fausse. Ce chiffre ne correspond ni à une décision municipale, ni à l’augmentation réelle observée des impôts locaux dans la ville.Signaler Répondre
Vaut-il mieux un vieux Monsieur sachant qu'un jeune ignorant ?Signaler Répondre
souhaitons à ce petit monsieur ( Steven Vasselin) d'avoir la même réussite de JMA et d'arriver à l'âge de 84 ansSignaler Répondre
parce que vous trouvez que les impôts on diminué avec Nono et Doudou ? 40 % sur le taxe foncière ; 50 % sur le stationnement , sans parler des TCLSignaler Répondre
Même si critiquer l’âge n’est pas forcément très élégant, il n’en demeure pas moins que c’est désolant d’imaginer que le prochain maire de Lyon sera un vieux monsieur de 77 ans et de 83 ans en fin de mandatSignaler Répondre
c’est juste factuel et pas nécessairement réjouissant
On a pas du voir le même débat.La future Présidente de la Métropole est déterminée, sereine.Elle sait où elle dirigera cette MétropoleSignaler Répondre
Vu l'état catastrophique de Lyon, on ne peut que constater que les écolos ont des déficiences mentales pour gérer la ville. Pour preuve, l'adjoint de la mairie doit être totalement démuni en cellule neuronale pour sortir ce genre d'argument d'une pauvreté effarante.Signaler Répondre
La dette de la métropole a baissé, et le sytral est en bonne santé financière. C'est pas moi qui le dit c'est la CRC.
Par contre c'est le prochain mandat prévu par Bruno Bernard qui risque déjà de cramer la caisse, là aussi c'est la CRC qui le dit : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/sytral-mobilites-le-financement-des-transports-collectifs-urbains-et-le-service-rendu
Alors ne parlons pas du projet Sarselli Aulas qui va exploser les financements déjà orientés.
En fait il n'a pas menti, il a bien 83 ans, et c'est une personne âgée... Dire de quelqu'un que c'est un vieux monsieur n'est pas une insulte, même si en l'occurrence c'est une critique quand a ce qui découle des capacités a faire le job a cet âge.Signaler Répondre
Et clairement mr Aulas mérite ça retraite comme joe Biden par exemple, et là je le dis avec respect et réalisme. Il y a aussi dans son programme du délire total, son projet de métro, le tunnel entre Fourvière et st fons . Il a du prestige mr Aulas, mais ça va pas le faire.
Monsieur Képénékian,Signaler Répondre
Vous aussi, vous tombez dans la censure ?
Vous piétinez la liberté d'expression, avec une volonté évidente de masquer la réalité des faits !!
Votre ami, Monsieur Aulas, est né le 22 mars 1949 et vous le 9 août 1949 (76 ans).
Vous et votre ami, êtes donc deux vieux messieurs !!!
Voir deux vieillards !!
C'est comme cela, acceptez-le, plutôt que de nous faire votre crise de calcaire, sur fond de censure !!!
Si vous ne voulez pas qu'on parle de votre âge et celui de votre ami, alors il faut rester chez soi et ne pas s'exposer publiquement !!!
À l'évidence, l'avancée en âge, ne vous conduit pas sur le chemin de la sagesse, Monsieur !
Je recommande à tous de lire, cet article sur l'âge, sa perception personnelle, celle de la société et de la réalité physique...
https://www.assystel.fr/a-quel-age-devient-on-vieux.html
Liens vers les sources d'âge :
Monsieur Képénékian :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_K%C3%A9p%C3%A9n%C3%A9kian
Monsieur Aulas :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Aulas
C'est exactement mon avis aussi, Madame Sarselli n'a pas été rassurante sur toutes les dépenses annoncées pour son mandat, j'ai bien l'impression que la campagne côté Grand Coeur Lyonnais a pris un sérieux plomb dans l'aile et s'enlise...Signaler Répondre
En attendant c'est Bruno Bernard qui a cramé la caisse de la métropole et celle du sytral.Signaler Répondre
La politique caniveau, sans arguments ils invoquent l'âge, trop vieux, trop jeunes, trop blanc a l’huma bref le niveau zéro, la fabrique a crétins comme mis en place par le protocole de Lisbonne (éducation) visant a créer des idiots qui non seulement sont corvéables mais en plus vont croire ce que les 10% les plus «instruits » vont véhiculer comme propos deleteres d’une bassesse inouïe.Signaler Répondre
J’ai vu le débat entre Sarselli et Bernard et c’était la déroute pour Sarselli. Sur le plan budgétaire, du grand n’importe quoi. Vraiment. Je conseille aux uns et aux autres de voir le débat. C’est du macronisme. De la dépense à gogo. Je ne comprends pas le patronat. Il veut plus d’impôts. Aulas et Sarselli, c’est inquiétant. Et désolé mais les médias lyonnais ne font pas leur boulot.Signaler Répondre
"en utilisant un cheval de Troie qui s'appelle Jean-Michel Aulas pour installer fourbement toute la droite lyonnaise au pouvoir".Signaler Répondre
Utiliser l'écologie pour installer fourbement l’extrême gauche lyonnaise n'est probablement pas le choix que feront les lyonnais en 2026.
Il n'y pas de honte ou d'honneur à être jeune ou vieux mais il y a des réalités physiologiques.Signaler Répondre
Oui Monsieur Aulas est bien trop vieux et fatigué pour une telle fonction et il ne pourrait d'ailleurs travailler dans aucune entreprise à cet âge.
Non seulement il n'a plus la santé pour ça, mais en plus il se met en danger.
Bref, c'est la quête du pouvoir dans sa version la plus absurde et c'est vraiment regrettable. Idem pour Képé.
Messieurs vous n'êtes ni immortels ni indispensables, passez à autre chose et profitez de la vie.
Les arguments de ces militants écolos sont tellement navrants et consternants : à l'image de leur mandat à se moquer du monde enfermés dans leur militantisme méprisant.Signaler Répondre
Les neurones se régénèrent a tout âge, il suffit de s en servir. Ceci explique la vitalité de M AULAS.....et sans doute la pauvreté des arguments de ses opposantsSignaler Répondre
« Vous voulez ni plus ni moins duper les Lyonnais en utilisant un cheval de Troie qui s'appelle Jean-Michel Aulas pour installer fourbement toute la droite lyonnaise au pouvoir. Et pour brouiller les pistes, vous assenez les mesures de gratuité auxquelles vous ne croyez pas vous-même en vous disant que ça fait programme de gauche. Votre unique but, c'est de gagner l'élection quitte à balancer les plus gros mensonges. Vous êtes prêts à tout pour y parvenir, y compris à profiter d'un vieux monsieur qui aura 84 ans à la fin de son mandat. Plus que Joe Biden qui avait 82 ans en quittant la Maison-Blanche, bien plus que Jean-Claude Godin qui avait 80 ans en quittant la mairie de Marseille. Pierre Oliver a passé un pacte avec Jean-Michel Aulas pour prendre sa place au bout d'un ou deux ans, en cas de victoire. Oui, vous êtes prêts à tout ! J'espère que les Lyonnais ne seront pas dupes. »Signaler Répondre