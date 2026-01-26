Disparition inquiétante d'Aaron près de Lyon : un appel à témoins pour retrouver l'adolescent

La gendarmerie du Rhône lance un appel à témoins pour tenter de retrouver l'adolescent de 14 ans, vu pour la dernière fois vendredi matin à Brignais.

Il mesure 1m80 environ, est de corpulence mince, a une chevelure épaisse noire bouclée, les yeux marron. Au moment de sa disparition, il portait une veste couleur noire ou turquoise, un pantalon kaki, des baskets TN noires et une sacoche noire.

Les militaires incitent toute personne ayant des informations sur Aaron à contacter la brigade de Brignais au 04 78 05 18 42 ou à composer le 17.